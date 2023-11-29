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Реал - Наполі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 29 листопада 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 1
Оновити
18'
Наполі
Неаполь
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Хід матчу
10' Simeone, Giovanni 11' Rodrygo
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
31%
Наполі
31%
Цікаві факти
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Real Madrid haven't lost in their last 10 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • SSC Napoli have a winning streak of 5 matches away from home.
  • SSC Napoli have lost none of their last 10 away matches.
  • SSC Napoli haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not conceded a goal so far this season.
  • Real Madrid wins 1st half in 37% of their matches, SSC Napoli in 45% of their matches.
  • Real Madrid wins 37% of halftimes, SSC Napoli wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than SSC Napoli.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 3 games against SSC Napoli (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Real Madrid won 3, SSC Napoli won 0, 0 draws.
  • Real Madrid scores 3 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 1.33 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and SSC Napoli is 4.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and SSC Napoli is 2.
  • Real Madrid scores 2.19 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Наполі 2 - 3 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
07.03.2017 - 21:45 Наполі 1 - 3 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
15.02.2017 - 21:45 Реал 3 - 1 Завершено Наполі
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.11.2023 - 19:30 Кадіс 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Валенсія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.11.2023 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 13:30 Наполі 0 - 1 Завершено Емполі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 19:45 Наполі 1 - 1 Завершено Уніон Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.11.2023 - 16:00 Салернітана 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.10.2023 - 21:45 Наполі 2 - 2 Завершено Мілан Н
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Головні події
ГООЛ! Rodrygo
11'
10'
Simeone, Giovanni ГООЛ!
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
31%
Наполі
31%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
4
Давід Алаба
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
19
Данiель Себальос
11
Rodrygo
21
Diaz, Brahim
1
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
13
Амір Ррахмані
3
Natan
5
Jesus, Juan
99
Zambo Anguissa, Andre
68
Lobotka, Stanislav
20
Пьотр Зеліньский
21
Маттео Політано
18
Simeone, Giovanni
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
    11
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 18
    Simeone, Giovanni
    Форвард
    10
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 3
    Natan
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
  • 1
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Вальтер Маццарри
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Сейви
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - Наполі
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
16'
Поки з м'ячем грають "вершкові", але знову пройти до воріт суперника їм не вдається
14'
Небезпечний момент
Карвахаль виконав непогану прострільну передачу з правого флангу, Родріго опинився перешим на м'ячі та був готовий робити дубль, але пробив вище воріт
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! А от і відповідь від Реалу! Діас перехоплює м'яч в центрі поля у суперника, виконує чудовий прохід до лінії карного майданчику та віддає передачу на Родріго лівіше, той зміщується ближче до центру та входить у карний майданчик і потужно пробиває у дальній верхній кут воріт! Мерет навіть не стрибав за м'ячем і той залетів у сітку воріт! Трішки більше хвилини минуло і рахунок стає знову рівним
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Наполі виходить вперед! Кварацхелія виконує удар по воротах з лінії карного майданчику, його удар заблокововано, але він на підборі та виконує навіс на Ді Лоренцо на праву, дальню стійку, той пробиває головою і Сімеоне зумів переправити м'яч у ворота! Лунін хоча й вибив м'яч, але той вже перебував за лінією воріт! Гості досить швидко повели в рахунку
8'
Поки доволі рівна боротьба гравців обох команд і здебільшого у центрі поля
6'
"Аззурі" спробували створити власну атаку, але іспанці досить легко зуміли її перервати
4'
Ще одна спроба атаки від господарів, але передача до Діаса не дійшла
2'
Перший удар по воротах у матчі. Родріго отримав м'яч на лінії карного майданчику і вирішив завдати удару, але це було легкою здобиччю для Мерета
1'
Свисток
Франсуа Летексьє дає свисток про початок зустрічі
Гості розпочнуть цей матч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати поєдинок
Інфо
Судитиме матч арбітр з Франції Франсуа Летексьє
Головний тренер Наполі: Вальтер Маццаррі
На лаві запасних: Гаетано, Голліні, Дзанолі, Дзербін, Ельмас, Естігор, Каюсте, Контіні, Осімхен, Распадорі
Інфо
Стартовий склад Наполі (4-3-3): Мерет - Жуан Жезус, Натан, Ррахмані, Ді Лоренцо (с) - Зелінський, Лоботка, Ангісса - Кварацхелія, Сімеоне, Політано
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Гарсія Г., Гарсія Ф., Зідан, Каньїсарес, Лукас, Мартін, Начо, Пас, Фран, Хоселу
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-4-2): Лунін - Менді, Алаба, Рюдігер, Карвахаль (с) - Беллінгем, Кроос, Вальверде, Себальйос - Родріго, Діас
Сьогоднішній матч - це боротьба лідерів групи С. Реал Мадрид достроково гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, здобувши перемогу у всіх чотирьох попередніх матчах. В свою чергу Наполі ще має теоретичні шанси опинитися на третьому місці у разі збігу деяких обставин сьогодні і поразки у наступному матчі з Брагою
Матч пройде у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу четвертого, передостаннього, туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі С, в якому мадридський Реал прийме Наполі
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Анонс матчу Реал - Наполі 29.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 29.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Наполі (Неаполь):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Реал у попередньому футбольному матчі 03.10.2023 закінчилось с такими результатами: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Вальтер Маццарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Наполі можна подивитися 29.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Кадіс" - 26.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Вальтер Мадзарри

Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти "Аталанта" - 25.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Наполі.

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