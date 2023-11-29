Реал - Наполі онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! А от і відповідь від Реалу! Діас перехоплює м'яч в центрі поля у суперника, виконує чудовий прохід до лінії карного майданчику та віддає передачу на Родріго лівіше, той зміщується ближче до центру та входить у карний майданчик і потужно пробиває у дальній верхній кут воріт! Мерет навіть не стрибав за м'ячем і той залетів у сітку воріт! Трішки більше хвилини минуло і рахунок стає знову рівним