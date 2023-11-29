Реал - Наполі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 29.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Наполі (Неаполь):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Реал у попередньому футбольному матчі 03.10.2023 закінчилось с такими результатами: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Вальтер Маццарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Кадіс" - 26.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Вальтер Мадзарри
Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти "Аталанта" - 25.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Наполі.
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