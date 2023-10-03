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Наполі - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 03 жовтня 2023, 22:00 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
1 - 2
Оновити
37'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
19' Ostigard, Leo 27' Junior, Vinicius 29' Camavinga, Eduardo
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
31%
Нічия
34%
Реал
34%
Цікаві факти
  • Real Madrid have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • SSC Napoli wins 1st half in 49% of their matches, Real Madrid in 38% of their matches.
  • SSC Napoli wins 49% of halftimes, Real Madrid wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
  • SSC Napoli scores 2.13 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • SSC Napoli haven't lost in their last 5 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Наполі
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
07.03.2017 - 21:45 Наполі 1 - 3 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
15.02.2017 - 21:45 Реал 3 - 1 Завершено Наполі
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.09.2023 - 16:00 Лечче 0 - 4 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Наполі 4 - 1 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2023/2024
24.09.2023 - 19:00 Болонья 0 - 0 Завершено Наполі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Брага 1 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.09.2023 - 21:45 Дженоа 2 - 2 Завершено Наполі Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Реал 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Реал 1 - 0 Завершено Уніон В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
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Головні події
29'
Camavinga, Eduardo
27'
Junior, Vinicius ГООЛ!
ГООЛ! Ostigard, Leo
19'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
31%
Нічия
34%
Реал
34%
Склади команд
1
Meret, Alex
17
Olivera, Mathias
3
Natan
55
Ostigard, Leo
22
Di Lorenzo, Giovanni
20
Пьотр Зеліньский
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
77
Kvaratskhelia, Khvicha
9
Osimhen, Victor
21
Маттео Політано
25
Кепа Аррiзабалага
2
Данiель Карвахаль
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 3
    Natan
  • 55
    Ostigard, Leo
    19
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 1
    Meret, Alex
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
    27
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
    29
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Руди Гарсия
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
6
Штрафні
4
4
Фоли
5
2
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
3
4
Кутові
5
Офсайди
1
ЖК
1
47%
Володіння м'ячем
53%
LIVE
Трансляція матчу Наполі - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
34'
Гоооол!!!
29'
Жовта картка
Камавінга не зміг відібрати мʼяч у Політано за правилами, довелося фолити на жовту.
27'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Реал! Беллінгем перехопив ризиковану передачу Ді Лоренцо і віддав на Вінісіуса. Той у два дотики розібрався з Меретом, пробивши під дальню стійку. Недовго раділи італійці.
25'
Мʼяч після удару Зелінського та рикошету від Рюдігера ледь не залетів у нижній кут. Пощастило Кепі, що лише кутовий виконають неаполітанці.
19'
Гоооол!!!
Наполі відкриває рахунок! З кутового заносять мʼяч у ворота. Натан ударом головою влучив у поперечку, а Естігор успішно зіграв на добиванні. Є питання до Кепи по грі на виході.
15'
Офсайд
Непогану атаку провели мадридці, Родріго навіть спробував завершити її ударом через себе. Але все це дарма, адже лайнсмен підняв прапорець.
11'
Чуамені виграв верх на кутовому та пробив по воротах. Над поперечкою.
10'
Беллінгем пробив злету, скориставшись скиданням Начо. Якби не захисник, мʼяч пішов би в площину. А так лише кутовий.
6'
Родріго отримав пас на хід, відірвався від Лоботки та після входження до карного пробив. Переграти Мерета було складно, надто гострий кут.
4'
Кепа спокійно накрив мʼяч після дальнього удару Політано.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Клеман Тюрпен (Франція).
Запасні: Каньїсарес (в), Лунін (в), Гарсія, Діас, Каррільйо, Лукас, Менді, Модрич, Себальйос, Хоселу.
Інфо
Стартовий склад Реала: Кепа — Камавінга, Начо (к), Рюдігер, Карвахаль — Кроос, Чуамені, Вальверде — Беллінгем — Вінісіус, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Ідасяк (в), Контіні (в), Гаетано, Д’Авіно, Дзанолі, Дзербін, Ельмас, Каюсте, Ліндстрем, Распадорі, Руй, Сімеоне.
Інфо
Стартовий склад Наполі: Мерет — Олівера, Натан, Естігор, Ді Лоренцо (к) — Зелінський, Лоботка, Ангісса — Кварацхелія, Осімхен, Політано. Головний тренер — Руді Гарсія.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу другого раунду групового етапу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом і Наполі.
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Анонс матчу Наполі - Реал 03.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 03.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Наполі (Неаполь) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Реал у попередньому футбольному матчі 07.03.2017 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Руди Гарсия и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - Реал можна подивитися 03.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Наполі - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший поединок команди Наполі був зіграний проти Лечче - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Жирона - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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