Наполі - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведення матчу: 03.10.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Наполі (Неаполь) та командою Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Реал у попередньому футбольному матчі 07.03.2017 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Руди Гарсия и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Прошедший поединок команди Наполі був зіграний проти Лечче - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Наполі.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Жирона - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
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