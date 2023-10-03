Баварія - Копенгаген онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - Копенгаген 29.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Копенгаген (Копенгаген) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 29.11.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Баварія" (Мюнхен) та командою Копенгаген (Копенгаген):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення Копенгаген та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 03.10.2023 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Якоб Нееструп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Прошедший матч команди "Баварія" був зіграний проти Кельн - 24.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Копенгаген (Копенгаген)

Країна: Дания



Прошедший матч команди Копенгаген був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 08.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Копенгаген.

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