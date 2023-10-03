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Баварія - Копенгаген онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 29 листопада 2023, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Стефани Фраппарт
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
0 - 0
Оновити
18'
Копенгаген
Копенгаген
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
29%
Копенгаген
33%
Цікаві факти
  • Bayern Munich have a winning streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Bayern Munich scores 45% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bayern Munich have a winning streak of 4 matches.
  • Bayern Munich have won 6 home matches in a row.
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Copenhagen haven't lost in their last 5 games.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 54% of their matches, FC Copenhagen in 39% of their matches.
  • Bayern Munich wins 54% of halftimes, FC Copenhagen wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 1 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When FC Copenhagen leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When FC Copenhagen is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than FC Copenhagen.
  • FC Copenhagen's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • Bayern Munich scores 2.96 goals when playing at home and FC Copenhagen scores 2.12 goals when playing away (on average).
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than FC Copenhagen's.
Особисті зустрічі
Баварія
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Копенгаген
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Копенгаген 1 - 2 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
24.11.2023 - 21:30 Кельн 0 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
11.11.2023 - 16:30 Баварія 4 - 2 Завершено Гайденгайм В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Баварія 2 - 1 Завершено Галатасарай В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Боруссія 0 - 4 Завершено Баварія В
Кубок Німеччини 23-25
01.11.2023 - 21:45 Саарбрюккен 2 - 1 Завершено Баварія П
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Останні матчі - Копенгаген
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Копенгаген 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Копенгаген 1 - 2 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Галатасарай 2 - 2 Завершено Копенгаген Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.08.2023 - 22:00 Копенгаген 1 - 1 Завершено Ракув Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
29%
Копенгаген
33%
Склади команд
1
Мануель Нойєр
19
Davies, Alphonso
2
Upamecano, Dayot
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
22
Guerreiro, Raphael
6
Kimmich, Joshua
39
Tel, Mathys
25
Томас Мюллер
11
Кінгслі Коман
9
Kane, Harry
1
Grabara, Kamil
19
Jelert Kristensen, Elias
3
Vavro, Denis
2
Кевін Дейкс
20
Boilesen, Nicolai
9
Goncalves, Diogo
33
Falk, Rasmus
12
Lerager, Lukas
40
Bardghji, Roony
7
Віктор Классон
10
Elyounoussi, Mohamed
Стартовий склад
  • 9
    Kane, Harry
  • 39
    Tel, Mathys
    Форвард
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 22
    Guerreiro, Raphael
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 40
    Bardghji, Roony
    Форвард
  • 7
    Віктор Классон
    Півзахисник
  • 10
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 9
    Goncalves, Diogo
    Форвард
  • 33
    Falk, Rasmus
    Півзахисник
  • 12
    Lerager, Lukas
    Півзахисник
  • 19
    Jelert Kristensen, Elias
    Захисник
  • 3
    Vavro, Denis
    Захисник
  • 2
    Кевін Дейкс
    Захисник
  • 20
    Boilesen, Nicolai
    Захисник
  • 1
    Grabara, Kamil
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Тухель
  • Якоб Нееструп
Статистика матчу
Штрафні
2
2
Фоли
53%
Володіння м'ячем
47%
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - Копенгаген
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
14'
13'
Вавро наважився на дальній удар і виконав його. До цілі було далеко, Классон не встиг підправити м’яч у площину.
8'
Черга Копенгагена заходити до чужого карного. Классон розраховував підхопити мʼяч після невдалого дриблінгу Ельюнуссі, але не вдалося.
4'
Баварія увесь цей час контролювала мʼяч, але до штрафного майданчика суперника дійшла тільки на четвертій хвилині. Жодної загрози цей момент не становив.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Стефані Фраппар (Франція).
Запасні: Перец (в), Ульрайх (в), Гнабрі, Краціг, Павлович, Сане, Сарр.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ноєр — Девіс, Упамекано, Горецка, Герреро — Лаймер, Кімміх — Тель, Мюллер, Коман — Кейн. Головний тренер — Томас Тухель.
Запасні: Дітмер (в), Сандер (в), Ашурі, Хейлунд, Танлонго, Анкерсен, Єнсен, Корнеліус, Ларссон, Оскарссон, Соренсен.
Інфо
Стартовий склад Копенгагена: Грабара — Бойлесен, Дікс, Вавро, Джелерт — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш — Ельюнуссі, Классон (в), Барджі. Головний тренер — Якуб Неструп.
Після нічиєї в Стамбулі таблиця групи А виглядає так: 1. Баварія — 12 очок, 2. Галатасарай — 5 очок, 3. Копенгаген — 4 очки, 4. Манчестер Юнайтед — 4 очки. Один із найбільш захоплюючих квартетів у цьому розіграші ЛЧ.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів між Баварією і Копенгагеном.
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Анонс матчу "Баварія" - Копенгаген 29.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Копенгаген (Копенгаген) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 29.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Баварія" (Мюнхен) та командою Копенгаген (Копенгаген):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення Копенгаген та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 03.10.2023 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Якоб Нееструп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - Копенгаген можна подивитися 29.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - Копенгаген, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команди "Баварія" був зіграний проти Кельн - 24.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания

Прошедший матч команди Копенгаген був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 08.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Копенгаген.

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - Копенгаген онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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