Манчестер Сіті - Копенгаген онлайн трансляція матчу

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Копенгаген (Копенгаген) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 06.03.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Копенгаген (Копенгаген):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення Копенгаген та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 13.02.2024 закінчилось : 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Якоб Нееструп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания
команди Копенгаген був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 13.02.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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