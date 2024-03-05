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Манчестер Сіті - Копенгаген онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 березня 2024, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
2 - 0
Оновити
19'
Копенгаген
Копенгаген
Дивитись трансляцію
Хід матчу
5' Мануель Аканджі 9' Alvarez, Julian
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
39%
Нічия
32%
Копенгаген
29%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Manchester City have won 3 times, there have been 2 draws while FC Copenhagen have won 0 times. The goal difference is 12-4 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 19 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 38 home matches.
  • The result of the first leg: FC Copenhagen - Manchester City 1-3.
  • Manchester City have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • FC Copenhagen have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 51% of their matches, FC Copenhagen in 37% of their matches.
  • Manchester City wins 51% of halftimes, FC Copenhagen wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Copenhagen leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When FC Copenhagen is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than FC Copenhagen.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than FC Copenhagen's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against FC Copenhagen (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, FC Copenhagen won 0, 2 draws.
  • Manchester City scores 2.4 goals in a match against FC Copenhagen and FC Copenhagen scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and FC Copenhagen is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and FC Copenhagen is 1.4.
  • Manchester City scores 2.8 goals when playing at home and FC Copenhagen scores 2.07 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Копенгаген
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 Копенгаген 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 19:45 Копенгаген 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Копенгаген
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 22:00 Лутон Таун 2 - 6 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Копенгаген
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 Копенгаген 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Копенгаген 1 - 0 Завершено Галатасарай В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Баварія 0 - 0 Завершено Копенгаген Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Копенгаген 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген П
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Alvarez, Julian
9'
ГООЛ! Мануель Аканджі
5'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
39%
Нічия
32%
Копенгаген
29%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
3
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
82
Lewis, Rico
8
Матео Ковачіч
16
Родрi
52
Bobb, Oscar
19
Alvarez, Julian
27
Nunes, Matheus
9
Haaland, Erling
1
Grabara, Kamil
22
Ankersen, Peter
19
Jelert Kristensen, Elias
3
Vavro, Denis
26
McKenna, Scott
2
Кевін Дейкс
47
Froholdt, Victor Mow
18
Oskarsson, Orri
36
Clem, William
30
Achouri, Elias
10
Elyounoussi, Mohamed
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 52
    Bobb, Oscar
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    9
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
    5
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 30
    Achouri, Elias
    Форвард
  • 10
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 47
    Froholdt, Victor Mow
    Захисник
  • 18
    Oskarsson, Orri
    Форвард
  • 36
    Clem, William
    Півзахисник
  • 22
    Ankersen, Peter
    Захисник
  • 19
    Jelert Kristensen, Elias
    Захисник
  • 3
    Vavro, Denis
    Захисник
  • 26
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 2
    Кевін Дейкс
    Захисник
  • 1
    Grabara, Kamil
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Якоб Нееструп
Статистика матчу
3
Удари в отвір
1
Штрафні
2
Кутові
Офсайди
1
1
Блоковано ударів
Сейви
1
82%
Володіння м'ячем
18%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
18'
Контроль м'яча від Сіті на чужій половині. Знову ж таки — повільний.
16'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу завершився відскоком на Клема, який зльоту запустив м'яч над воротами.
15'
Дриблінг Ашурі на лівому фланзі атаки повз трьох завершився заробленим кутовим.
13'
Перед воротами захисники зупинили простріл із правого флангу штрафного від Нунеша.
11'
Ковачич тим часом лежить на газоні в центрі поля.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Відскок у попередній атаці від поперечини полетів назад до Альвареса, після чого той пробив із гострого кута під поперечину, а Грабара просто вронив м'яч у ворота.
9'
Небезпечний момент
Поперечина! Кутовий від Альвареса з лівого флангу полетів на дальню стійку, де Родрі головою пробив у поперечину.
9'
Бобб завершив дриблінг у зоні перед штрафним ударом у захисника. Кутовий.
7'
Нунеш не зачепився за закидання до правого флангу штрафного від Ковачича.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу кутового з правого флангу від Альвареса до центру штрафного Аканджі завершив ударом зльоту під поперечину.
4'
МакКенна перевів на кутовий м'яч із-під ніг Нунеша на лівому фланзі штрафного.
3'
Сіті демонструє повний спокій у позиційній атаці.
1'
Копенгаген завантажив м'яч до правого флангу, але все завершилось фолом в атаці.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Рунарссон, Буур, Серенсен, Маттссон, Ларссон, Корнеліус, Бойлесен, Мелінг, Гойлунд, Бардагджі.
Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Єлерт, Вавро, МакКенна, Дікс — Оскарсон, Фрогольдт, Клем — Ельюнуссі, Ашурі.
Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Стоунз, Аке, де Брюйне, Сілва, Гомес, Фоден, Райт, Сусохо, Гемілтон.
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Нунеш, Альварес, Бобб — Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому матчі переміг Манчестер Сіті — 3:1.
Еспен Ескес (Норвегія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та датський Копенгаген.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген 06.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Копенгаген (Копенгаген) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 06.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Копенгаген (Копенгаген):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення Копенгаген та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 13.02.2024 закінчилось : 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Якоб Нееструп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген можна подивитися 06.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания

команди Копенгаген був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 13.02.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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