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Копенгаген - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 листопада 2023, 22:00 - Паркен . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Донатас Румсас
Рейтинг матчу:
Копенгаген
Копенгаген
0 - 2
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перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
3' Hojlund, Rasmus 15' Джонні Еванс Вийшов: Рафаель Варан 28' Hojlund, Rasmus 43' Rashford, Marcus
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Копенгаген
39%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
28%
Цікаві факти
  • FC Copenhagen have won 3 home matches in a row.
  • FC Copenhagen wins 1st half in 38% of their matches, Manchester United in 31% of their matches.
  • FC Copenhagen wins 38% of halftimes, Manchester United wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When FC Copenhagen leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When FC Copenhagen is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Copenhagen has better performance than Manchester United.
  • FC Copenhagen's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 4 games against FC Copenhagen (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Copenhagen won 1, Manchester United won 3, 0 draws.
  • FC Copenhagen scores 0.25 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.25 goals against FC Copenhagen (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Copenhagen and Manchester United is 1.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Copenhagen and Manchester United is 0.25.
  • FC Copenhagen scores 2.12 goals when playing at home and Manchester United scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • Manchester United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Copenhagen have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Копенгаген
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген
Ліга Європи УЄФА 2021
10.08.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген
Останні матчі - Копенгаген
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Копенгаген 1 - 2 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Галатасарай 2 - 2 Завершено Копенгаген Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.08.2023 - 22:00 Копенгаген 1 - 1 Завершено Ракув Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
22.08.2023 - 22:00 Ракув 0 - 1 Завершено Копенгаген В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 14:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Новини команд
Головні події
43'
Rashford, Marcus
28'
Hojlund, Rasmus ГООЛ!
15'
Джонні Еванс
Вийшов: Рафаель Варан
3'
Hojlund, Rasmus ГООЛ!
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Копенгаген
39%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
28%
Склади команд
1
Grabara, Kamil
19
Jelert Kristensen, Elias
2
Кевін Дейкс
3
Vavro, Denis
22
Ankersen, Peter
9
Goncalves, Diogo
33
Falk, Rasmus
12
Lerager, Lukas
30
Achouri, Elias
7
Віктор Классон
10
Elyounoussi, Mohamed
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
5
Харрі Магуайр
35
Джонні Еванс
20
Dalot, Diogo
39
Mctominay, Scott
14
Крістіан Еріксен
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
75
Garnacho, Alejandro
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 30
    Achouri, Elias
    Форвард
  • 7
    Віктор Классон
    Півзахисник
  • 10
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 9
    Goncalves, Diogo
    Форвард
  • 33
    Falk, Rasmus
    Півзахисник
  • 12
    Lerager, Lukas
    Півзахисник
  • 19
    Jelert Kristensen, Elias
    Захисник
  • 2
    Кевін Дейкс
    Захисник
  • 3
    Vavro, Denis
    Захисник
  • 22
    Ankersen, Peter
    Захисник
  • 1
    Grabara, Kamil
    Воротар
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
    28 3
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
    15
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Якоб Нееструп
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
1
Удари в отвір
4
1
Штрафні
1
2
Сейви
1
Фоли
1
Кутові
1
Удари повз
1
1
Офсайди
ЧК
1
LIVE
Трансляція матчу Копенгаген - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45'
Штрафной удар - (Копенгаген)
44'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Копенгаген)
43'
Штрафной удар - (Копенгаген)
43'
Червона картка
Красная карточка - ("Манчестер Юнайтед")
42'
Видео помощник арбитра - ("Манчестер Юнайтед")
41'
Просмотр VAR - ("Манчестер Юнайтед")
40'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Копенгаген)
40'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - ("Манчестер Юнайтед")
36'
Офсайд
Вне игры - (Копенгаген)
35'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Манчестер Юнайтед")
30'
Сейв - (Копенгаген)
30'
Небезпечний момент
Удар по воротам Харрі Магуайр - ("Манчестер Юнайтед")
30'
Кутовий
Угловой удар - ("Манчестер Юнайтед")
29'
Сейв - (Копенгаген)
29'
Небезпечний момент
Удар по воротам - ("Манчестер Юнайтед")
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! - ("Манчестер Юнайтед")
25'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Манчестер Юнайтед")
15'
Заміна
Замена Джонні Еванс : Рафаель Варан - ("Манчестер Юнайтед")
13'
Інфо
Травма Джонні Еванс - ("Манчестер Юнайтед")
12'
Сейв - ("Манчестер Юнайтед")
12'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Копенгаген)
11'
Штрафной удар - (Копенгаген)
9'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Копенгаген)
8'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Копенгаген)
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! - ("Манчестер Юнайтед")
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Копенгаген - "Манчестер Юнайтед" 08.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Копенгаген (Копенгаген) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Паркен.

Дата проведення матчу: 08.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Копенгаген (Копенгаген) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Копенгаген у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Якоб Нееструп и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Копенгаген - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 08.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Копенгаген - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания

Предыдущий матч команди Копенгаген був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 24.10.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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