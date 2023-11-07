Копенгаген - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Копенгаген - "Манчестер Юнайтед" 08.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Копенгаген (Копенгаген) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Паркен.

Дата проведення матчу: 08.11.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Копенгаген (Копенгаген) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Копенгаген у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Якоб Нееструп и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Копенгаген (Копенгаген)

Країна: Дания



Предыдущий матч команди Копенгаген був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 24.10.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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