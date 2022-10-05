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Манчестер Сіті - Копенгаген онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 жовтня 2022, 22:00 - Этихад
Головний суддя: Донатас Румсас
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
18'
Копенгаген
Копенгаген
Хід матчу
7' Haaland, Erling
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
32%
Копенгаген
32%
Цікаві факти
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 11 games.
  • Manchester City have won 10 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • FC Copenhagen haven't won in their last 4 games.
  • FC Copenhagen have lost 4 away matches in a row.
  • FC Copenhagen haven't won any of their last 5 away matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 54% of their matches, FC Copenhagen in 40% of their matches.
  • Manchester City wins 54% of halftimes, FC Copenhagen wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Copenhagen leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When FC Copenhagen is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than FC Copenhagen.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than FC Copenhagen's.
  • Manchester City scores 3.07 goals when playing at home and FC Copenhagen scores 1.96 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Копенгаген
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Копенгаген 0 - 0 Завершено Севілья Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Боруссія 3 - 0 Завершено Копенгаген П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
24.08.2022 - 22:00 Трабзонспор 0 - 0 Завершено Копенгаген Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.08.2022 - 22:00 Копенгаген 2 - 1 Завершено Трабзонспор В
Ліга конференцій 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Копенгаген 0 - 4 Завершено ПСВ П
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Haaland, Erling
7'
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
32%
Копенгаген
32%
Склади команд
31
Едерсон
21
Gomez, Sergio
14
Laporte, Aymeric
3
Рубен Діаш
7
Cancelo, Joao
10
Grealish, Jack
20
Silva, Bernardo
8
Ілкай Гюндоган
26
Mahrez, Riyad
9
Haaland, Erling
19
Alvarez, Julian
1
Grabara, Kamil
2
Кевін Дейкс
3
Vavro, Denis
5
Khocholava, Davit
34
Kristiansen, Victor
35
Stamenic, Marko
12
Lerager, Lukas
17
Johanneson, Isak Bergmann
7
Віктор Классон
15
Daramy, Mohammed
29
Karamoko, Mamoudou
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    7
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 7
    Cancelo, Joao
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 29
    Karamoko, Mamoudou
    Форвард
  • 7
    Віктор Классон
    Півзахисник
  • 15
    Daramy, Mohammed
    Півзахисник
  • 35
    Stamenic, Marko
    Півзахисник
  • 12
    Lerager, Lukas
    Півзахисник
  • 17
    Johanneson, Isak Bergmann
    Півзахисник
  • 2
    Кевін Дейкс
    Захисник
  • 3
    Vavro, Denis
    Захисник
  • 5
    Khocholava, Davit
    Захисник
  • 34
    Kristiansen, Victor
    Захисник
  • 1
    Grabara, Kamil
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Якоб Нееструп
Статистика матчу
80%
Володіння м'ячем
20%
2
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
Удари в отвір
1
Штрафні
Фоли
1
Трансляція
13'
Небезпечний момент
Стійка рятує гостей від другого пропущеного голу! Гомес прострілив на Сілву і той влучив у ліву частину каркасу воріт. Відскок був на користь Копенгагена.
10'
Гюндоган закидає вперед на Голанда, але норвежець програв боротьбу за м'яч двом опонентам.
7'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Забиває Голанд! Все просто: простріл Канселу з правого флангу і удар в один дотик від норвежця у правий кут.
5'
Значно вище воріт пробив Канселу.
3'
Альварес подачею з правого флангу зміг заробити тільки кутовий.
Свисток
Матч розпочався!
Копенгаген: Грабара - Дікс, Вавро, Амундсен-Дей, Крістансен - Стаменич, Лерагер, Йоганнессон - Клаессон, Дарані, Карамоко.
Манчестер Сіті: Едерсон - Канселу, Діаш, Лапорт, Гомес - Марез, Гюндоган, Сілва, Гріліш - Голанд, Альварес.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів. UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті зіграє з Копенгагеном.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Копенгаген (Копенгаген) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Якоб Нееструп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген можна подивитися 05.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 02.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания

Предыдущий поединок команди Копенгаген був зіграний проти "Севілья" - 14.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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