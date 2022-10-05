Манчестер Сіті - Копенгаген онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Копенгаген 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Копенгаген (Копенгаген) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 05.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Якоб Нееструп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 02.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Копенгаген (Копенгаген)

Країна: Дания



Предыдущий поединок команди Копенгаген був зіграний проти "Севілья" - 14.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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