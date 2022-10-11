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Копенгаген - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 жовтня 2022, 19:45 - Паркен
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Копенгаген
Копенгаген
0 - 0
Оновити
46'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
30' Gomez, Sergio 33' Mahrez, Riyad Вийшов: Рубен Діаш 35' Lund Jensen, Valdemar
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Копенгаген
32%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
37%
Цікаві факти
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 13 games.
  • Manchester City have lost none of their last 8 away matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 26 consecutive matches.
  • FC Copenhagen wins 1st half in 38% of their matches, Manchester City in 55% of their matches.
  • FC Copenhagen wins 38% of halftimes, Manchester City wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 5 goals.
  • When FC Copenhagen leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Copenhagen is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than FC Copenhagen.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than FC Copenhagen's.
  • FC Copenhagen scores 1.52 goals when playing at home and Manchester City scores 2.41 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 3 games against FC Copenhagen (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Copenhagen won 0, Manchester City won 2, 1 draws.
  • FC Copenhagen scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3 goals against FC Copenhagen (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Copenhagen and Manchester City is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Copenhagen and Manchester City is 1.33.
  • Did you know that Manchester City scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Copenhagen haven't lost in any of their last 5 home matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Копенгаген
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Копенгаген
Останні матчі - Копенгаген
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Копенгаген П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Копенгаген 0 - 0 Завершено Севілья Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Боруссія 3 - 0 Завершено Копенгаген П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
24.08.2022 - 22:00 Трабзонспор 0 - 0 Завершено Копенгаген Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.08.2022 - 22:00 Копенгаген 2 - 1 Завершено Трабзонспор В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
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Новини команд
Головні події
Lund Jensen, Valdemar
35'
33'
Mahrez, Riyad
Вийшов: Рубен Діаш
30'
Gomez, Sergio
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Копенгаген
32%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
37%
Склади команд
1
Grabara, Kamil
20
Boilesen, Nicolai
5
Khocholava, Davit
27
Lund Jensen, Valdemar
34
Kristiansen, Victor
12
Lerager, Lukas
35
Stamenic, Marko
19
Jelert Kristensen, Elias
15
Daramy, Mohammed
30
Haraldsson, Hakon Arnar
7
Віктор Классон
31
Едерсон
20
Cancelo, Joao
25
Мануель Аканджі
14
Laporte, Aymeric
21
Gomez, Sergio
21
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
17
De Bruyne, Kevin
26
Mahrez, Riyad
19
Alvarez, Julian
15
Grealish, Jack
Стартовий склад
  • 15
    Daramy, Mohammed
    Півзахисник
  • 30
    Haraldsson, Hakon Arnar
    Захисник
  • 7
    Віктор Классон
    Півзахисник
  • 34
    Kristiansen, Victor
    Захисник
  • 12
    Lerager, Lukas
    Півзахисник
  • 35
    Stamenic, Marko
    Півзахисник
  • 19
    Jelert Kristensen, Elias
    Захисник
  • 20
    Boilesen, Nicolai
    Захисник
  • 5
    Khocholava, Davit
    Захисник
  • 27
    Lund Jensen, Valdemar
    Захисник
    35
  • 1
    Grabara, Kamil
    Воротар
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
    33
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 15
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
    30
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Якоб Нееструп
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
3
Штрафні
6
6
Фоли
2
2
Кутові
5
1
Удари повз
3
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
ЧК
1
26%
Володіння м'ячем
74%
1
ЖК
1
Блоковано ударів
Офсайди
1
Трансляція
Перша половина тайму була повністю за Сіті - впритул до вилучення у складі гостей. Щоправда, нереалізовані шалені нагоди гостей і відносно збалансована гра господарів тримають нулі на табло. Копенгаген під кінець тайму теж увімкнувся і потурбував Едерсона. По перерві має юути цікаво.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+4'
Гаральдссон пробив з-за меж штрафного, але трохи не докрутив - влучив у щит за воротами.
45+2'
Подача гостей з кутового призвела до метушні у штрафному Копенгагена, в якій з криками впав на газон Бойлесен. Щоправда після допомоги лікарів він повернвся на поле.
45'
Інфо
П'ять хвилин додав арбітр до першого тайму. Багато затримок було через перегляди VAR.
42'
Дарамі атакував флангом, але випустив м'яч за лінію.
40'
Заспокоїлася гра і перекочувала в центр поля.
36'
Інфо
4:6 за ударами на даний момент.
36'
Жовта картка
Жовта карточка для Лунда за зрив контратаки Сіті. Розумна дія.
33'
Заміна
І відразу заміна від Гвардіоли: Марез після невдалих 33 хвилин пішов з поля. Замість нього вийшов Діаш. Лінія оборони гостей укріплена.
31'
А небезпечний стандарт господарі не реалізували. Гаральдссон з лінії штрафного майданчика влучив у стінку.
30'
Червона картка
Хоча НІ! Головний суддя вирішив переглянути момент за допомогою VAR і після цього все-таки вилучив лівого захисника Серхі Гомеса за фол останньої надії!
28'
Гаральдссон перечепився за ноги Гомесу і впав на підступах до штрафного майданчика, хоча міг вибігти сам на сам з голкіпером. Арбітр лише розвів руками.
26'
Інфо
24%:76% володіння м'ячем на дану хвилину. Шалена перевага гостей.
25'
Незабитий пенальті
Тягне! Тягне пенальті Грабара! Марез пробив у лівий від себе кут - голкіпер Копенгагена парирував цей удар.
24'
Небезпечний момент
А тут VAR допоміг гостям! Арбітри після перегляду відеоповтору побачили руку у захисника Копенгагена Бойлесена.
22'
Прострілу з лівого флангу від "містян" - м'яч після рикошету полетів до рук голкіпера.
20'
Родрі в дотик пробив з-за меж штрафного лівою - м'яч пролетів вище воріт.
15'
Гюндоган з-за меж штрафного намагався пробити обвідним ударом - м'яч пролетів дуже далеко від воріт.
14'
Небезпечний момент
НІ! Немає голу! Арбітри скасували цю красу через руку Мареза, яку побачив суддя під час перегляду VAR.
11'
Яка ракета від Родрі! Альварес скинув м'яч під удар іспанцю - той з метрів 22-х гарматою пробив у ліву дев'ятку.
7'
Альварес небезпечно пробив по воротах - м'яч пройшов повз сітку воріт.
6'
Але тепер Сіті постійно з м'ячем. Поки на відстані від воріт суперника.
4'
Едерсон вирішив пограти на нервах вболівальників Манчестер Сіті і ледь не прийняв передачу партнера у площину воріт. Пощастило гостям, що м'яч від ноги голкіпера вийшов за лицьову.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Після трьох турів Сіті розмістився на першому місці групи G з дев'ятьма очками в активі, а Копенгаген іде останнім з одним заліковим пунктом. В данців немає ще жодного забитого.
Кадри гостей: Карсон, Ортега, Аке, Вілсон-Есбранд, Голанд, Діаш, Льюїс, Палмер, Сілва, Фоден.
Манчестер Сіті: Едерсон - Канселу, Аканджі, Ляпорт, Гомес - Гюндоган, Родрі, Де Брюйне - Марез, Альварес, Гріліш.
Запасні господарів: Раян, Юнссон, Барджі, Клем, Анкерсен, Дікс, Йоганнесон, Мукайру, Соренсен.
Копенгаген: Грабара - Єнсен, Хочолава, Бойлесен - Єлерт, Стаменич, Лерагер, Крістансен - Класессон, Гаральдссон, Дарамі.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому Копенгаген зіграє з Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Копенгаген - "Манчестер Сіті" 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Копенгаген (Копенгаген) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Паркен.

Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Копенгаген (Копенгаген) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Копенгаген у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось со счетом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Якоб Нееструп и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Копенгаген - "Манчестер Сіті" можна подивитися 11.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Копенгаген - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания

Предыдущий матч команди Копенгаген був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 05.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Копенгаген - 05.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Копенгаген - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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