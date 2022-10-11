Копенгаген - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Копенгаген (Копенгаген) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Паркен.
Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между командами Копенгаген (Копенгаген) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Копенгаген залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Копенгаген у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось со счетом: 5:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Якоб Нееструп и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания
Предыдущий матч команди Копенгаген був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 05.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Копенгаген - 05.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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