Копенгаген - Баварія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Копенгаген - "Баварія" 03.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Копенгаген (Копенгаген) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Паркен.

Дата проведення матчу: 03.10.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Якоб Нееструп и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Копенгаген (Копенгаген)

Країна: Дания



Предыдущий матч команди Копенгаген був зіграний проти Галатасарай - 20.09.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий матч команди "Баварія" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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