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Копенгаген - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 03 жовтня 2023, 22:00 - Паркен . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Grinfeeld, Orel
Рейтинг матчу:
Копенгаген
Копенгаген
0 - 0
Оновити
37'
Баварія
Мюнхен
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Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Копенгаген
24%
Нічия
36%
Баварія
39%
Цікаві факти
  • FC Copenhagen haven't lost in their last 6 games.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 7 games.
  • Bayern Munich have a winning streak of 7 matches away from home.
  • FC Copenhagen have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Copenhagen wins 1st half in 38% of their matches, Bayern Munich in 64% of their matches.
  • FC Copenhagen wins 38% of halftimes, Bayern Munich wins 64%.
  • When FC Copenhagen leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When FC Copenhagen is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than FC Copenhagen.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than FC Copenhagen's.
  • FC Copenhagen scores 2 goals when playing at home and Bayern Munich scores 3.33 goals when playing away (on average).
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Копенгаген
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Галатасарай 2 - 2 Завершено Копенгаген Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.08.2023 - 22:00 Копенгаген 1 - 1 Завершено Ракув Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
22.08.2023 - 22:00 Ракув 0 - 1 Завершено Копенгаген В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
15.08.2023 - 20:00 Спарта 3 - 3 Завершено Копенгаген Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.08.2023 - 21:00 Копенгаген 0 - 0 Завершено Спарта Н
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
23.09.2023 - 16:30 Баварія 7 - 0 Завершено Бохум В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Баварія 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
15.09.2023 - 21:30 Баварія 2 - 2 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Боруссія 1 - 2 Завершено Баварія В
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Копенгаген
24%
Нічия
36%
Баварія
39%
Склади команд
1
Grabara, Kamil
24
Meling, Birger
2
Кевін Дейкс
3
Vavro, Denis
22
Ankersen, Peter
9
Goncalves, Diogo
33
Falk, Rasmus
12
Lerager, Lukas
30
Achouri, Elias
7
Віктор Классон
10
Elyounoussi, Mohamed
26
Свен Ульрайх
40
Mazraoui, Noussair
2
Upamecano, Dayot
3
Kim, Min-jae
19
Davies, Alphonso
27
Конрад Лаймер
6
Kimmich, Joshua
10
Лерой Сане
42
Musiala, Jamal
11
Кінгслі Коман
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 30
    Achouri, Elias
    Форвард
  • 7
    Віктор Классон
    Півзахисник
  • 10
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 9
    Goncalves, Diogo
    Форвард
  • 33
    Falk, Rasmus
    Півзахисник
  • 12
    Lerager, Lukas
    Півзахисник
  • 24
    Meling, Birger
    Захисник
  • 2
    Кевін Дейкс
    Захисник
  • 3
    Vavro, Denis
    Захисник
  • 22
    Ankersen, Peter
    Захисник
  • 1
    Grabara, Kamil
    Воротар
  • 9
    Kane, Harry
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 3
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Якоб Нееструп
  • Томас Тухель
Статистика матчу
2
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
2
1
Кутові
3
Сейви
2
37%
Володіння м'ячем
63%
3
Штрафні
5
1
Офсайди
1
4
Фоли
2
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Копенгаген - "Баварія"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
37'
Баварія продовжує атакувати, розтягуючи суперника по флангах шукають проріхи у захисті
36'
Інфо
Станом на зараз у Баварії вже чотири кутових, у Копенгагену поки один
35'
Кутовий
Кутовий для німців. Навіс з лівого флангу на ближню стійку, Лаймер намагався скинути далі, вийшло невдало і господарі вибивають м'яч
34'
Іще одна довга, діагональна передача від гостей, "леви" випереджають суперника та вибивають м'яч
33'
Лаймер прострілює на одинадцять метрів, а там нікого із його одноклубників, тільки суперники, які вибивають м'яч
32'
Чудова атака від німців, але потім трішки неточний пас і господарі одразу вибивають м'яч на аут
31'
Розрізна передача на Кейна у штрафний майданчик, Грабара перший на м'ячі та прямо перед англійцем забирає м'яч у руки
30'
Контрвипад "левів", чудова атака, але потім трішки загальмували і в результаті втратили м'яч
29'
Небезпечний момент
Кімміх б'є з-за меж штрафного майданчику, але вище воріт
28'
Офсайд
Классон мав забити, але не влучив у ворота! Він отримав пас за спини захисників, вийшов один на один з Ульрайхов, пробив по воротах і м'яч пролетів поруч зі стійкою! Але потім пролунав свисток, що сигналізував про офсайд
27'
Удар від Копенгагену, Ельюнуссі б'є головою прямо у руки Ульрайху
26'
Копенгаген контролює м'яч, але поки здебільшого на своїй половині поля
25'
Інфо
Станом на зараз володіння м'ячем на боці "червоних". У них 65% володіння м'ячем проти 35% у данців
24'
Подача на Сане з лівого флангу, але занадто сильно і м'яч його перелітає
23'
Спроба прострілу у карний майданчик, невдало адже м'яч прилітає прямо у ноги захисникам німецької команди
21'
"Леви" в атаці, але Гонсалвеш заробляє на собі штрафний на половині поля суперника
21'
А тепер вже в атаці помиляються німці, Сане віддає пас по лінії поля на Лаймера, але неточно і м'яч виходить за межі поля
20'
Господарі були в атаці, але Лерагер помилився при передачі і подарував м'яч супернику
19'
Небезпечний момент
Сане отримує чудовий пас, заходить у штрафний майданчик, але Мелінг у неймовірному підкаті відбирає в нього м'яч
18'
Вже в атаці данці і вони намагаються створити небезпечний момент у воріт Баварії
16'
Небезпечний момент
Кейн отримує пас за спини захисників від Сане, той в падінні б'є по воротах, але Грабара страхує та відбиває м'яч
16'
І знову спроба від Упамекано закинути м'яч за спини захисникам і знову прямо до голкіпера "левів"
15'
Спроба віддати прострільний пас не пройшла, але "червоні" були на підборі м'яча і тепер починають все спочатку. А потім навіс у карний майданчик, але прямо у руки голкіперу
14'
Німці знову отримали м'яч і намагаються побудувати свій прохід до воріт Грабара
13'
Знову атака від Копенгагену, але навіс прийшовся прямо на голову Девісу
12'
Кейн зайшов в карний майданчик суперника, але віддати пас не зміг і м'яч вийшов за межі поля
11'
Іще одна атака Баварії, Коман отримав пас у карному майданчику, але потім його втратив у боротьбі із захисником
10'
Данці спробували вийти в контратаку, але невдало і вони втратили м'яч вже в центрі поля
9'
Кутовий
Черговий кутовий для Баварії, простріл на ближню стійку і там захисники вибивають м'яч, на цей раз в поле
9'
Кутовий
Іще один кутовий, тепер пас на лінію штрафного майданчику, а там Мусіала, б'є по воротах і після рикошету м'яч переходить на третій кутовий
8'
Кутовий
Перший кутовий для Баварії. Навіс з лівого флангу на ближню стійку і захисник "левів" вибиває м'яч на іще один кутовий
7'
Небезпечний момент
Коман б'є по воротах з одинадцяти метрів, але його удар заблокований
6'
Поки баварці грають на половині поля господарів
5'
"Червоні" перехопили м'яч та вже вони намагаютсья створити атаку
4'
Перший удар по воротах, Ельюнуссі отримав пас за спинами захисників Баварії та зміг пробити по воротах, проте невдало і голкіпер гостей спокійно забрав м'яч
3'
Кутовий
Перший кутовий в матчі. Кутовий на користь "левів". Навіс з правого флангу, гості перші на м'ячі
3'
Баварія поки продовжує захищатися
2'
Першу хвилину господарі контролювали м'яч та грали на половині поля Баварії
1'
Свисток
Матч розпочався
Баварія розпочне цей матч з центра поля
Гравці вже вийшли на поле
Судити матч буде ізраїльський арбітр: Орел Грінфельд
Головний тренер Копенгагену: Якоб Неструп
На лаві запасних: Барджи, Дітмер, Хойлунд, Сандер, Танлонго, Бойлесен, Єнсен, Ларссон, Оскарссон, Соренсен
Інфо
Стартовий склад Копенгагену (4-3-3): Грабара - Мелінг, Вавро, Дікс, Анкерсен - Гонсалвеш, Фалк, Лерагер - Ачоурі, Клаессон, Ельюнуссі
Головний тренер Баварії: Томас Тухель
На лаві запасних: Кратціг, Геррейро, Горецка, Мюллер, Перец, Сарр, Тель, Чупо-Мотінг
Інфо
Стартовий склад Баварії (4-2-3-1): Ульрайх - Девіс, Кім, Упамекано, Мазраві - Кімміх (с), Лаймер, Коман, Мусіала, Сане - Кейн
У попередньому турі Копенгаген на виїзді зіграв у нічию з Галатасараєм 2:2, а Баварія вдома "перестріляла" Манчестер Юнайтед з рахунком 4:3
Матч пройде у Копенгагені на стадіоні "Паркен" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Доброго вечора, любі поціновувачі футболу! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу другого туру Ліги чемпіонів у групі А Копенгаген - Баварія
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Анонс матчу Копенгаген - "Баварія" 03.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Копенгаген (Копенгаген) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Паркен.

Дата проведення матчу: 03.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Якоб Нееструп и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Копенгаген - "Баварія" можна подивитися 03.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Копенгаген - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Копенгаген (Копенгаген)
Країна: Дания

Предыдущий матч команди Копенгаген був зіграний проти Галатасарай - 20.09.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команди "Баварія" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Копенгаген - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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