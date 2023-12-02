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Брентфорд - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 грудня 2023, 17:00 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
3 - 1
Матч завершено
Лутон Таун
Лутон
Хід матчу
38' Томас Камінські
46' Lockyer, Tom Вийшов: Brown, Jacob 49' Maupay, Neal 50' Chong, Tahith 56' Бенжамін Ангуа 60' Pelly, Ruddock Вийшов: Clark, Jordan 61' Ogbene, Chiedozie Вийшов: Townsend, Andros 61' Morris, Carlton Вийшов: Adebayo, Elijah 70' Yarmoliuk, Yehor Вийшов: Baptiste, Shandon 76' Mengi, Teden Вийшов: Giles, Ryan 76' Brown, Jacob 77' Ghoddos, Saman Вийшов: Roerslev Rasmussen, Mads 78' Mbeumo, Bryan Вийшов: Lewis-Potter, Keane 81' Norgaard, Christian 81' Baptiste, Shandon 90' Maupay, Neal Вийшов: Peart-Harris, Myles
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
34%
Нічия
31%
Лутон Таун
34%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Brentford FC playing at home, Brentford FC have won 5 times, there have been 0 draws while Luton Town have won 2 times. The goal difference is 16-7 in favour of Brentford FC.
  • During the last 17 meetings, Brentford FC have won 9 times, there have been 2 draws while Luton Town have won 6 times. The goal difference is 31-22 in favour of Brentford FC.
  • Luton Town's last away win against Brentford FC was in 2007.
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Luton Town scores 67% of their goals between the minutes 76-90?
  • Luton Town haven't won in their last 6 games.
  • When playing at home, Brentford FC have not lost to Luton Town in their last 3 encounters.
  • Brentford FC haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Luton Town haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 6 goals. Carlton Morris has scored 3 times for Luton Town.
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 34% of their matches, Luton Town in 23% of their matches.
  • Brentford FC wins 34% of halftimes, Luton Town wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 53% of their matches.
  • When Luton Town leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Luton Town is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Luton Town.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 3, Luton Town won 2, 0 draws.
  • Brentford FC scores 2.6 goals in a match against Luton Town and Luton Town scores 0.8 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Luton Town is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Luton Town is 2.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Brentford FC scores 1.48 goals when playing at home and Luton Town scores 1.07 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Брентфорд
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Лутон Таун
Чемпіоншип 2020/2021
20.01.2021 - 21:00 Брентфорд 1 - 0 Завершено Лутон Таун
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.11.2023 - 18:30 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Лутон Таун П
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Головні події
Maupay, Neal
Вийшов: Peart-Harris, Myles
90'
Norgaard, Christian
81'
ГООЛ! Baptiste, Shandon
81'
Mbeumo, Bryan
Вийшов: Lewis-Potter, Keane
78'
Ghoddos, Saman
Вийшов: Roerslev Rasmussen, Mads
77'
76'
Mengi, Teden
Вийшов: Giles, Ryan
76'
Brown, Jacob ГООЛ!
Yarmoliuk, Yehor
Вийшов: Baptiste, Shandon
70'
61'
Ogbene, Chiedozie
Вийшов: Townsend, Andros
61'
Morris, Carlton
Вийшов: Adebayo, Elijah
60'
Pelly, Ruddock
Вийшов: Clark, Jordan
ГООЛ! Бенжамін Ангуа
56'
50'
Chong, Tahith
ГООЛ! Maupay, Neal
49'
46'
Lockyer, Tom
Вийшов: Brown, Jacob
38'
Томас Камінські
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
34%
Нічия
31%
Лутон Таун
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 7
    Maupay, Neal
    90 49
  • 19
    Mbeumo, Bryan
    78
  • 33
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
    70
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
    81
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
    56
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 14
    Ghoddos, Saman
    Форвард
    77
  • 1
    Flekken, Mark
  • 9
    Morris, Carlton
    Форвард
    61
  • 14
    Chong, Tahith
    50
  • 7
    Ogbene, Chiedozie
    61
  • 12
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 17
    Pelly, Ruddock
    Півзахисник
    60
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 29
    Bell, Amari
    Захисник
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
    76
  • 4
    Lockyer, Tom
    Захисник
    46
  • 2
    Osho, Gabriel
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
    38
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Edwards, Rob
Статистика матчу
77%
Володіння м'ячем
23%
6
Штрафні
8
8
Фоли
5
3
Блоковано ударів
1
7
Кутові
5
6
Удари повз
1
1
ЖК
2
4
Удари в отвір
1
Сейви
1
Офсайди
1
Трансляція
У другому таймі Лутон навіть забив гол у випадкові атаці, але натомість нахапався тричі, тож ні про яку боротьбу не йшлось. Ярмолюк зіграв дуже добре, йому навіть аплодували під час заміни.
Свисток
Усе! Матч завершено! 3:1! Упевнена перемога Брентфорда.
90+5'
Небезпечний момент
Янелт у дотик із лівого флангу штрафного прострілив на Віссу, який влучив у захисника перед воротами, після чого добивав Льюїс-Поттер, але не поцілив у праву дев'ятку.
90+2'
Заміна
Замість Мопе дограватиме Пірт-Гарріс.
90'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 8 хв.
90'
Офсайд
Офсайд! Чонг завершив подачу з правого флангу від Таунсенда перед воротарським, але перебував у офсайді.
87'
Нергор збив Чонга біля лицьової в боротьбі на правому фланзі захисту.
85'
Простріл Чонга з лівого флангу контратаки Піннок перевів на кутовий.
83'
Лутон хоч прокинувся під завісу гри.
81'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар із лівого флангу штрафного від Рурслева блокували, після чого Баптіст забрав відскок, затягнув м'яч до кута воротарського, де партнер пробив низом, воротар відбив, але точно на ногу Баптісту.
77'
Заміна
Льюїс-Поттер вийшов замість Мбемо.
77'
Заміна
Годдоса замінили на Рурслева.
76'
Гоооол!!!
ГОЛ! Із нічого Браун отримав передачу від центрального кола на правий фланг контратаки від Барклі, після чого зайшов до пів кола перед штрафним і пробив низом у дальній кут.
75'
Заміна
Джайлс вийшов замість Менгі.
74'
Навість зараз, коли суперники вже стомились, нічого в атаці немає в Лутона.
71'
Вісса отримав передачу на хід до правого флангу штрафного, але Менгі встиг накрити його в підкаті.
69'
Заміна
Ярмолюка замінили на Баптіста.
67'
Чонг не дав Мбемо виконати простріл із правого флангу контратаки, після діагоналі з глибини.
64'
Штрафний із лівого флангу від Брентфорда завершився невдалою подачею.
62'
Багато боротьби й фолів цими хвилинами на полі.
60'
Заміна
Замість Морріса гратиме Адебайо.
60'
Заміна
Таунсенд вийшов замість Огбене.
60'
Заміна
Кларк замінив Мпанзу.
59'
До Годдоса відскочив м'яч на вхід до правого флангу штрафного, а той зльоту пробив над воротами.
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мі на ближній завершив ударом головою в захисника подачу кутового з лівого флангу від Мбемо, а рикошет полетів у сітку.
56'
Простріл Янелта з лівого флангу на кутовий блокував захисник на ближній.
53'
Небезпечний момент
Оньєка отримав невдалий пас від Менгі в пів колі перед штрафним, після чого пробив повз праву дев'ятку.
51'
Продовжує відбиватись від атак Лутон на власній половині.
49'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вісса прострілив із лівого флангу штрафного в центр на Мі, який намагався пробити в падінні, але вийшов рикошет на захисника на Мопе, який стояв біля лівої стійки.
48'
У плані контролю м'яча нічого не змінилось після перерви.
46'
Заміна
Браун гратиме замість Лок'єра.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Лутон відстояв у захисті весь перший тайм, але голів так і не пропустив, тож із завданням упорався. Ярмолюк грає добре, інколи навіть непогано загострює. А тим часом Лок'єр, якщо вийде на другий тайм, то це буде реально справжнє диво.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Мопе розвернувся перед чужим штрафним із дальнім ударом, після якого м'яч полетів на трибуни.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
42'
Уже почали гравці Лутона розминатись у технічній зоні.
40'
Тримається м'яч так само на чужій половині в Брентфорда, але моментів небагацько.
37'
Жовта картка
Камінські вже отримав попередження за затягування часу.
35'
Мбемо не дістав на дальній стійці подачу з лівого флангу від Вісси.
33'
Лутон почав хоч трохи відходити від власних володінь.
31'
Не зупиняється атакувати Брентфорд, тоді як суперники просто нічого з цим не можуть зробити.
29'
Мбемо завершив зміщення з правого флангу ударом із центральної зони над воротами.
27'
Небезпечний момент
Ярмолюк у дотик замикав простріл із лівого флангу в межах штрафного, але поцілив низом повз ближню стійку.
25'
Подача з правого флангу від Ярмолюка на дальню стійку завершилась вибиванням від Менгі на кутовий.
22'
Поодинока атака Лутона швидко завершилась утратою м'яча.
20'
Аут із лівого флангу від Янелта завершився скиданням головою від Мопе до зони перед воротарським головою, але там був тільки воротар.
18'
Господарі поля знову підтягнулись до атаки.
16'
Фол проти Чонга в центрі поля від Мі.
14'
Барклі від центральної лінії запустив дальній пас до чужого штрафного, але спрямував м'яч до рук воротаря.
12'
Фол проти Белла на правому фланзі атаки від Мбемо.
10'
Фол проти Чонга в чужому штрафному від Ярмолюка.
8'
Чонг запустив переведення на лівий фланг атаки, але суперники перехопили.
6'
Багато боротьби та розмов з арбітром на старті гри.
4'
Брентфорд тримає м'яч на чужій половині в позиційній атаці.
2'
Якесь пошкодження в Лок'єра після боротьби проти Нергора перед власним штрафним.
1'
Фол за 10 секунд у центрі поля від Лутона.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Лутон іде сімнадцятим із 2 перемогами, 3 нічиїми та 8 поразками — 9 очок.
Інфо
Брентфорд іде одинадцятим із 4 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 16 очок.
Запасні: Крул, Джонсон, Беррі, Кларк, Джайлс, Таунсенд, Нельсон, Адебайо, Браун.
Лутон: Камінські — Менгі, Лок'єр, Ошо — Каборе, Мпанзу, Барклі, Белл — Чонг, Огбене — Морріс.
Запасні: Стракоша, Гуд, Йоргенсен, Рурслев, Пірт-Гарріс, Баптіст, Годдос, Льюїс-Поттер, Олакігбе.
Брентфорд: Флеккен — Аєр, Мі, Піннок, Янелт — Онієка, Нергор, Ярмолюк — Мбемо, Мопе, Вісса.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Брентфорд Ком'юніті (Брентфорд, Англія) зіграють Брентфорд та Лутон.
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Анонс матчу Брентфорд - Лутон Таун 02.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 02.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брентфорд (Брентфорд) та командою Лутон Таун (Лутон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Лутон Таун можна подивитися 02.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Лутон Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий поединок команди Брентфорд був зіграний проти Лутон Таун - 02.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Предыдущий матч команди Лутон Таун був зіграний проти Брентфорд - 02.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - Лутон Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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