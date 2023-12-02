Брентфорд - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брентфорд - Лутон Таун 02.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 02.12.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брентфорд (Брентфорд) та командою Лутон Таун (Лутон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Предыдущий поединок команди Брентфорд був зіграний проти Лутон Таун - 02.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)

Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885

Країна: Англия

Тренер: Роб Едвардс



Предыдущий матч команди Лутон Таун був зіграний проти Брентфорд - 02.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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