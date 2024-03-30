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Брентфорд - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 березня 2024, 22:00 - Brentford Community Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Оновити
47'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
39' Wan-Bissaka, Aaron 45' Wissa, Yoane
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
29%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
35%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Brentford FC have won 1 times, there have been 1 draws while Manchester United have won 4 times. The goal difference is 11-8 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 4-0 (Brentford FC at home) and 1-0 (Manchester United at home).
  • Did you know that Brentford FC scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brentford FC haven't won in their last 6 games.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, Brentford FC were number 9 in the table with 43 points. Now they are number 15 with 26 points.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 24% of their matches, Manchester United in 35% of their matches.
  • Brentford FC wins 24% of halftimes, Manchester United wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 41% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Brentford FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Brentford FC scores 1.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.8 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Manchester United is 1.4.
  • Brentford FC scores 1.39 goals when playing at home and Manchester United scores 1.35 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
5
Ігор
4
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 17:00 Бернлі 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Брентфорд П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Фулгем П
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Головні події
Wissa, Yoane
45'
39'
Wan-Bissaka, Aaron
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
29%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
35%
Склади команд
1
Flekken, Mark
22
Collins, Nathan
20
Ajer, Kristoffer
13
Zanka
23
Lewis-Potter, Keane
27
Janelt, Vitaly
8
Jensen, Mathias
33
Yarmoliuk, Yehor
30
Roerslev Rasmussen, Mads
11
Wissa, Yoane
17
Айван Тоні
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
19
Рафаель Варан
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
20
Dalot, Diogo
39
Mctominay, Scott
37
Mainoo, Kobbie
17
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
    45
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 33
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 13
    Zanka
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
    39
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
6
Штрафні
2
2
Фоли
5
46%
Володіння м'ячем
54%
8
Удари повз
2
9
Кутові
1
4
Блоковано ударів
1
1
ЖК
1
Офсайди
1
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першому таймі Юнайтед не продемонстрували нічого. Узагалі. А ось Брентфорд, навпаки, сподобався. Залишилось тільки зробити щось із реалізацією, бо моменти є, а голів немає.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 1 хв.
45'
Жовта картка
Вісса попереджений за різкий фол проти Бруну на лівому фланзі оборони.
44'
Небезпечний момент
Із лівого флангу до центру штрафного вирізав подачу Єнсен на Поттера, який головою пробив повз ближню стійку.
43'
Лінделеф у підкаті перевів на кутовий у центрі штрафного простріл із правого флангу контратаки від Роерслева.
42'
Небезпечний момент
Рашфорд здалеку з лівого флангу пробив із рикошетом від захисника, тому Флеккен легко забрав м'яч.
40'
Із глибокого штрафного на правому фланзі полетіла подача дальній кут воротарського, де Занка скидав головою на Тоуні, але той пробив у падінні невдало.
39'
Жовта картка
Ван-Біссака вкотився у ноги Роерслеву на лівому фланзі оборони.
37'
Небезпечний момент
Роерслев отримав передачу на хід до правого флангу штрафного, якось виштовхнув м'яч на Вісса, той якось пробив у падінні, але м'яч просто полетів повз дальню стійку.
36'
Багато боротьби програє Юнайтед навіть на власній половині.
34'
Небезпечний момент
Вісса у підкаті перехопив м'яч у Рашфорда біля власного штрафного, після чого Янельт вибив м'яч на правий фланг контратаки для Тоуні, той зайшов до чужих володінь та пробив над воротами.
32'
Небезпечний момент
Коллінз пропустив подачу з правого флангу на дальній бік штрафного, де пробивав головою Занка, але спрямував м'яч над воротами.
31'
Поттер із лівого флангу накидав у центр штрафного, де Варан вибив м'яч головою.
29'
Роерслев із правого флангу перевів м'яч на дальній кут штрафного для Тоуні, який пробив у блок здалеку.
26'
Вісса притримав м'яч на правому фланзі для Тоуні, той потім зіграв на Ярмолюка в центр штрафного, але в підкаті Варан не дав пробити.
24'
Небезпечний момент
Штанга! Через центральну зону Вісса в дотик перевів передачу Коллінза з лівого флангу до штрафного на Тоуні, але той покотив у ліву стійку.
23'
Ярмолюка запустив Вісса передачею до правого флангу штрафного, але українець прострілив до рук Онана.
22'
Подачу Ярмолюка з лівого флангу в центрі штрафного замикав Занка, але пробив головою вище.
21'
Тоуні заробив штрафний на лівому фланзі, який сам і розіграв із партнером, після чого пробив у блок.
19'
Єнсен виборов м'яч у Бруну на правому фланзі, після чого потужно подавав, але Онана перевів м'яч над штрафним.
17'
Невдала подача на завершення дриблінгу на лівому фланзі від Ярмолюка.
16'
Інфо
63% м'яча за Юнайтед. За великим рахунком, так воно й відчувається.
14'
Удар Далота від входу до правого флангу штрафного на кутовий заблокував Коллінз.
13'
Комбінує Брентфорд поблизу до центральної лінії.
11'
Не пустили подачу Роерслев з правого флангу до Тоуні.
9'
Рівний футбол наразі демонструють команди. Юнайтед контролює м'яч більше.
7'
Брентфорд спокійно віддає м'яч суперникам та готує контратаки.
5'
Тоуні отримав пошкодження в зіткненні із Ван-Біссакою в чужому штрафному.
3'
Бруну дальнім ударом низом із зони перед штрафним завершив контратаку, яку сам і започаткував на власній половині, проте поцілив повз ліву стійку.
3'
Ярмолюк на лівому фланзі штрафного добіг із м'ячем до лицьової, але його простріл перехопили.
1'
Із контролю м'яча на власній половині розпочав Юнайтед.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Манчестер Юнайтед — 2:1.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде шостим із 15 перемогами, 2 нічиїми та 11 поразками — 47 очок.
Інфо
Брентфорд іде п'ятнадцятим із 7 перемогами, 5 нічиїми та 17 поразками — 26 очок.
Запасні: Гітон, Магвайр, Мартінес, Камбвала, Амрабат, Маунт, Еріксен, Каземіро, Антоні.
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Далот — Мактоміней, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн.
Запасні: Стракоша, Джи Су Кім, Тревітт, Оньєка, Мбемо, Дамсгор, Баптіст, Мопе, Годдос.
Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Ярмолюк, Єнсен, Янельт, Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Брентфорд Ком'юніті (Брентфорд, Англія) зіграють Брентфорд та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" 30.03.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 30.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Попередній поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Бернлі" - 16.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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