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Брентфорд - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 серпня 2022, 19:30 . Трансляція: Setanta Sports
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
4 - 0
Оновити
74'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
28%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
36%
Особисті зустрічі
Брентфорд
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Брентфорд 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 18:30 Евертон 2 - 3 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.04.2022 - 19:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Тоттенхем Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
28%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
36%
Трансляція
72'
70'
Гра відновилася, але темп, як і раніше, невисокий. Насамперед, від манкуніуанців
67'
І знову пару хвилин на водопій перерва
66'
А ось Еріксен головою пробив після навісу, кіпер на місці. Розминальний удар
64'
Тримає м'яч МЮ, але сенс?
61'
Заміна
Янольт замість Дасилва у Брентофрда
58'
Заміна
Еланга замість Санчо вийшов у МЮ
55'
Поки що жодних проривів у МЮ не спостерігаємо, все одно й те саме
52'
На Роналду пройшов навіс - португалець пробив головою, кивнув, але вище
49'
Небезпечний момент
Кутовий для бджіл – і знову небезпечно! Подача, знижка та удар із гострого кута Де Хеа тягне!
47'
А Брентфорд знову сходив в атаку, хоч Варан відпрацював в обороні.
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
А Варан - Мартінеса
46'
Заміна
А Маласія Далота у МЮ
46'
Заміна
Мактомінею змінює Фреда у перерві
Я не знаю як це оцінити та коментувати… 4:0 після першого тайму Брентфорд виносить МЮ. Роналду, Ерексен, де Хеа - обгадалися всі. Що буде після перерви не можу навіть припустити
45+4'
Ну і все, свисток на перерву, 4:0 після першого тайму
45+2'
Штрафний для МЮ на фланзі – навіс, але Райя спокійно виходить та забирає м'яч
45'
Інфо
4 хвилини компенсовано до першого тайму. По голу хвилина
44'
Фернандеш ось дав метрів з 25, вище, набагато вище
43'
МЮ намагається підібратися, але все ніяких загострень
41'
Повернувся Решфорд, пробував пробитися з флангу – не вийшло
38'
Пауза невелика, Решфорд на газоні, медики на полі, фани МЮ в смутку
35'
Гоооол!!!
Це не жарт! 4:0! Брентфорд! Контра - Тоні простягнув, викотив з флангу на Мбемо, який і розстріляв ворота!
33'
МЮ в атаці. Підсумок – навіс та винос від бджіл
31'
Гоооол!!!
Гооол! Що діється! 3:0! Кутовий, навіс, знижка впоперек, і Бен Мі з кількох метрів заштовхав у ворота! 3:0!
29'
Штрафний для Брентфорда - пішов навіс у штрафну, але Де Хеа виніс кулаками
27'
Поїхали далі, Роналду програв боротьбу, Магуайру довелося виносити в аут.
24'
Невелика перерва на водопій. Спека...
23'
У МЮ поки що не дуже виходить в атаці
18'
Гоооол!!!
Гооол! 2:0! Матіас Йенсен підібрав м'яч біля штрафного майданчика і перегравши голкіпера ударом у нижній лівий угол воріт. Рахунок стає 2:0.
12'
Бруну Фернандеш запускає м'яч на трибуни ударом в один дотик.
10'
Гоооол!!!
Брентфорд відкриває рахунок! Давід де Хеа припустився жахливої помилки після нескладного удару Джоша Дасілви.
6'
Ріко Генрі опинився першим на підборі, але не зміг завдати точного удару по воротах.
4'
Кріштіану Роналду наважився на дальній удар, але спроба португальця виявилася невдалою.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Рая – Генрі, Мі, Янссон (к), Хікі – Єнсен, Норгор, Рорслев Расмуссен – Дасілва, Тоні, Мбемо.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: де Хеа – Шоу, Мартінес, Магвайр (к), Далот – Фернандеш, Фред, Еріксен – Рашфорд, Роналду, Санчо.
Вітаємо прихильників європейського футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру АПЛ Брентфорд – Манчестер Юнайтед.
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Коментарі(1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2022 о 20:15
МЮ приехал к Брентфорду за первой победой в сезоне (с) и может после первого тайма уезжать
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Анонс матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" 13.08.2022, Чемпіонат Англії

між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 02.05.2022 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 13.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

команди Брентфорд був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 22.05.2022, у рамках Чемпіонат Англії 2021/2022 та закінчився перемогою команди "Лідс Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 07.08.2022, у рамках Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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