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Боруссія - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 грудня 2023, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
0 - 0
Оновити
19'
Парі Сен-Жермен
Париж
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
36%
Нічия
29%
Парі Сен-Жермен
36%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Borussia Dortmund have won 1 times, there have been 2 draws while Paris Saint-Germain have won 2 times. The goal difference is 6-3 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Borussia Dortmund have not conceded a goal so far this season.
  • Marcel Sabitzer has assisted the most goals for Borussia Dortmund with 2. Warren Zaire-Emery is Paris Saint-Germain's biggest assister (3).
  • Emre Can has more yellow cards (3) than any other player at Borussia Dortmund. Ousmane Dembele has collected 3 for Paris Saint-Germain.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 46% of their matches, Paris Saint-Germain in 46% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 46% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 2 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain have lost just 1 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Borussia Dortmund won 1, Paris Saint-Germain won 2, 2 draws.
  • Borussia Dortmund scores 0.6 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1.2 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and Paris Saint-Germain is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and Paris Saint-Germain is 0.4.
  • Borussia Dortmund scores 2.92 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.19 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Боруссія
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Боруссія 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Боруссія 2 - 3 Завершено РБ Лейпциг П
Кубок Німеччини 2023/2024
06.12.2023 - 21:45 Штутгарт 2 - 0 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Байєр 1 - 1 Завершено Боруссія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Мілан 1 - 3 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
25.11.2023 - 16:30 Боруссія 4 - 2 Завершено Боруссія В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
09.12.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2023/2024
03.12.2023 - 14:00 Гавр 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
24.11.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 5 - 2 Завершено Монако В
Чемпіонат Франції 2023/2024
11.11.2023 - 18:00 Реймс 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
36%
Нічия
29%
Парі Сен-Жермен
36%
Склади команд
1
Kobel, Gregor
5
Bensebaini, Ramy
15
Матс Хуммельс
25
Ніклас Зюле
17
Wolf, Marius
6
Ozcan, Salih
43
Bynoe Gittens, Jamie
19
Юліан Брандт
11
Марко Ройс
27
Adeyemi, Karim
14
Fullkrug, Niclas
99
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
5
Маркіньйос
37
Skriniar, Milan
21
Hernandez, Lucas
19
Kang-in, Lee
33
Zaire Emery, Warren
17
Vitinha
23
Kolo Muani, Randal
7
Кіліан Мбаппе
29
Barcola, Bradley
Стартовий склад
  • 14
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
  • 43
    Bynoe Gittens, Jamie
    Форвард
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 11
    Марко Ройс
    Півзахисник
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 6
    Ozcan, Salih
    Півзахисник
  • 5
    Bensebaini, Ramy
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 17
    Wolf, Marius
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 23
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 19
    Kang-in, Lee
    Півзахисник
  • 33
    Zaire Emery, Warren
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 21
    Hernandez, Lucas
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдин Терцис
  • Луис Энрике
Статистика матчу
4
Штрафні
2
Фоли
4
2
Офсайди
1
Удари в отвір
1
1
Кутові
1
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
17'
Небезпечний момент
15'
Небезпечний момент
14'
Небезпечний момент
Вольф зобов’язаний був забивати!
12'
Вітінья дуже щільно пробив з дальньої дистанції. Кобель бачив момент удару та впевнено його парирував.
8'
Ройс прийняв мʼяч на груди і другим дотиком пробив злету. Доннарумма впорався з цим ударом, незважаючи на неприємний рикошет.
3'
Борусія трохи активніша на початку зустрічі. Вже провели небезпечну контратаку та виконали стандарт дортмундці, в обох випадах не вистачило якісного останнього пасу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Гленн Нюберг (Швеція).
Запасні: Лотка (в), Маєр (в), Алле, Бланк, Буено, Забітцер, Мален, Рейна, Шлоттербек.
Інфо
Стартовий склад Борусії: Кобель (к) — Бенсебаїні, Гуммельс, Зюле, Вольф — Озкан — Байно-Гіттенс, Брандт, Ройс, Адеємі — Фюллькруг. Головний тренер — Едін Терзич.
Запасні: Летельє (в), Тенас (в), Асенсіо, Данілу, Мукіеле, Солер, Угарте.
Інфо
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма — Ернандес, Шкріньяр, Маркіньйос (к), Хакімі — Вітінья, Заїр-Емері, Лі — Барколя, Мбаппе, Коло-Муані. Головний тренер — Луїс Енріке.
«Джмелі» вже забезпечили собі плей-оф, але і перше місце без бою віддавати не захочуть. Парижанам потрібно перемагати, щоб вигравати групу та не перейматися результатом паралельного матчу.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Борусія Дортмунд – ПСЖ.
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Анонс матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен" 13.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 13.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 19.09.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 13.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Предыдущий матч команди "Боруссія" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Нант - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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