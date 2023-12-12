Црвена Звезда - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою Црвена Звезда (Белград) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Stadium Rajko Mitic.
Дата проведення матчу: 13.12.2023
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между Црвена Звезда (Белград) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Црвена Звезда залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Црвена Звезда у попередньому футбольному матчі 19.09.2023 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Барак Бахар и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Црвена Звезда (Белград)
Країна: Сербия
Прошедший поединок команди Црвена Звезда був зіграний проти Янг Бойз - 28.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Янг Бойз.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Лутон Таун - 10.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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