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Црвена Звезда - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 грудня 2023, 19:45 - Stadium Rajko Mitic . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Алияр Агаев
Рейтинг матчу:
Црвена Звезда
Белград
0 - 1
Оновити
46'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
19' Hamilton, Micah Philippe Jude 45' Spajic, Uros
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Црвена Звезда
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • FK Crvena Zvezda Belgrade have a losing streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Manchester City scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City haven't lost in their last 9 games.
  • Osman Bukari is FK Crvena Zvezda Belgrade's top scorer with 2 goals. Erling Haaland has scored 5 times for Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade wins 1st half in 62% of their matches, Manchester City in 52% of their matches.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade wins 62% of halftimes, Manchester City wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When FK Crvena Zvezda Belgrade leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When FK Crvena Zvezda Belgrade is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than FK Crvena Zvezda Belgrade.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade scores 2.63 goals when playing at home and Manchester City scores 1.91 goals when playing away (on average).
  • FK Crvena Zvezda Belgrade's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Црвена Звезда
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Црвена Звезда
Останні матчі - Црвена Звезда
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Янг Бойз 2 - 0 Завершено Црвена Звезда П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Црвена Звезда 1 - 2 Завершено РБ Лейпциг П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 3 - 1 Завершено Црвена Звезда П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 2 Завершено Янг Бойз Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Црвена Звезда П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:15 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
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Головні події
Spajic, Uros
45'
19'
Hamilton, Micah Philippe Jude ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Црвена Звезда
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
Склади команд
18
Glazer, Omri
15
Dragovic, Aleksandar
5
Spajic, Uros
24
Djiga, Nasser
2
Nedeljkovic, Kosta
66
Hwang, In-beom
33
Mijailovic, Srdjan
8
Guelor, Kanga
14
Olayinka, Peter
9
Ndiaye, Cherif
30
Bukari, Osman
18
Ortega, Stefan
82
Lewis, Rico
5
Джон Стоунз
25
Мануель Аканджі
21
Gomez, Sergio
4
Phillips, Kalvin
8
Матео Ковачіч
92
Hamilton, Micah Philippe Jude
27
Nunes, Matheus
10
Grealish, Jack
52
Bobb, Oscar
Стартовий склад
  • 14
    Olayinka, Peter
    Форвард
  • 9
    Ndiaye, Cherif
    Форвард
  • 30
    Bukari, Osman
  • 66
    Hwang, In-beom
    Півзахисник
  • 33
    Mijailovic, Srdjan
    Півзахисник
  • 8
    Guelor, Kanga
    Півзахисник
  • 15
    Dragovic, Aleksandar
    Захисник
  • 5
    Spajic, Uros
    45
  • 24
    Djiga, Nasser
    Захисник
  • 2
    Nedeljkovic, Kosta
    Захисник
  • 18
    Glazer, Omri
    Воротар
  • 52
    Bobb, Oscar
    Півзахисник
  • 92
    Hamilton, Micah Philippe Jude
    Півзахисник
    19
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 4
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Барак Бахар
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
29%
Володіння м'ячем
71%
7
Штрафні
15
14
Фоли
5
1
Блоковано ударів
2
1
Удари в отвір
1
1
Офсайди
2
1
Удари повз
2
Кутові
2
Сейви
1
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Црвена Звезда - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершився - 0:1!
40'
Гріліш увірвався до штрафної, але його простріл заблокував захисник. Перспективна атака завершилася нічим.
37'
Здається, що обидві команди були б не проти вже завершити матч. Досить низька інтенсивність у нашому протистоянні.
34'
На жаль, поки що у нашому матчі обмаль цікавих епізодів. Одні не особливо хочуть, а інші не можуть.
31'
Ковачіч наважився на удар з-за меж штрафної, але влучив у захисника. Занадто прогнозоване рішення у хавбека.
28'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у господарів поля. Недєльковіч з лівої пробивав у верхній кут, але у площину воріт не влучив.
26'
Дуже багато боротьби і обмаль конструктиву. Все ж не вистачає зігранності цьому складу "Манчестер Сіті".
23'
У звичному для себе стилі гості спокійно і солідно контролюють м'яч. Футболісти сербської команди не можуть цьому завадити.
20'
Гоооол!!!
Перший удар і відразу гол. Хемілтон увірвався до штрафної і пробив у верхній кут - 0:1. Для 20-річного гравця це дебютний гол за "Ман Сіті".
17'
Інфо
Гості 72% володіють м'ячем, але у них поки що не було жодного удару у напрямку воріт. У сербів вже був один удар.
14'
Джек Гріліш отримав пошкодження. Поки що пауза у нашому матчі.
12'
Темп матчу занадто повільний. Голкіпери поки що відверто відпочивають.
9'
На початку зустрічі ніхто із суперників не хоче ризикувати. Вся основна боротьба йде у центрі поля.
6'
Резервісти англійської команди поки досить впевнено контролюють м'яч, але з просуванням вперед відчуваються проблеми.
3'
Гості контролюють м'яч, але не поспішають. Відзначимо високий пресинг футболістів сербської команди. Поки без ударів.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Манчестер Сіті": Ортега - Філліпс, Стоунз, Ковачіч, Грилиш, Серхио Гомес, Аканджі, Нунес, Бобб, Льюїс, Хемілтон
Інфо
"Црвена Звезда": Глазер - Недельковіч, Спаїч, Канга, Ндіай, Олаїнка, Драговіч, Джига, Букарі, Міяйловіч, Хван Ин Бом
Квартет G цілком і повністю вирішив всі питання з приводу місць, на яких фінішує кожна з команд. З першого місця виходить "Манчестер Сіті", другим буде "Лейпциг", до Ліги Європи потрапить "Янґ Бойз" і ні з чим залишиться сербська "Црвена Звезда".
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу останнього туру групового турніру ЛЧ, в якому "Црвена Звезда" прийматиме "Манчестер Сіті".
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Останні матчі
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Анонс матчу Црвена Звезда - "Манчестер Сіті" 13.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Црвена Звезда (Белград) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Stadium Rajko Mitic.

Дата проведення матчу: 13.12.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Црвена Звезда (Белград) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Црвена Звезда залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Црвена Звезда у попередньому футбольному матчі 19.09.2023 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Барак Бахар и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Црвена Звезда - "Манчестер Сіті" можна подивитися 13.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Црвена Звезда - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Црвена Звезда (Белград)
Країна: Сербия

Прошедший поединок команди Црвена Звезда був зіграний проти Янг Бойз - 28.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Янг Бойз.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Лутон Таун - 10.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Црвена Звезда - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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