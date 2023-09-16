Манчестер Сіті - Црвена Звезда онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Црвена Звезда 19.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Црвена Звезда (Белград) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 19.09.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Црвена Звезда (Белград)

Країна: Сербия



Прошедший матч команди Црвена Звезда був зіграний проти Монако - 03.11.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

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