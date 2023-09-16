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Манчестер Сіті - Црвена Звезда онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 вересня 2023, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Жуан Пиньейру
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Црвена Звезда
Белград
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
43%
Нічия
29%
Црвена Звезда
29%
Цікаві факти
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches.
  • Manchester City have won 19 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 22 home matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FK Crvena Zvezda Belgrade have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, FK Crvena Zvezda Belgrade in 61% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, FK Crvena Zvezda Belgrade wins 61%.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When FK Crvena Zvezda Belgrade leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When FK Crvena Zvezda Belgrade is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than FK Crvena Zvezda Belgrade's.
  • Manchester City scores 2.89 goals when playing at home and FK Crvena Zvezda Belgrade scores 2.18 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл В
Суперкубок УЕФА 23-25
16.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Севілья В
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Останні матчі - Црвена Звезда
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Монако 4 - 1 Завершено Црвена Звезда П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 1 Завершено Трабзонспор В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Ференцварош 2 - 1 Завершено Црвена Звезда П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Црвена Звезда 4 - 1 Завершено Ференцварош В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Трабзонспор 2 - 1 Завершено Црвена Звезда П
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
43%
Нічия
29%
Црвена Звезда
29%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Црвена Звезда
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Судити матч буде португалець Жоау Педру Піньєйру
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
В запасі: Аканджі, Бобб, Гвардіол, Доку, Карсон, Льюїс, Ортега, Філліпс
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Едерсон - Гомес, Аке, Діаш, Вокер - Нуньєс, Родрі, Фоден, Альварес Рікардо, Сілва - Голанд
Головний тренер Црвена Звезда: Барак Бахар
В запасі: Кабіч, Васілєвич, Дегенек, Канга, Кангва, Катай, Крассо, Лучич, Мілунович, Олаїнка, Попович, Спаїч
Інфо
Стартовий склад Црвена Звезда (4-2-3-1): Глазер - Родич, Драгович, Джига, Міяйлович - Стаменіч, Хван, Мітровіч, Іванич, Букарі - Ндіає
Матч пройде на Етіхад Стедіум в Манчестері та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо, любі шанувальники футболу! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу першого туру Ліги Чемпіонів в групі G між Манчестер Сіті та Црвеною Звездою
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Црвена Звезда 19.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Црвена Звезда (Белград) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 19.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Црвена Звезда можна подивитися 19.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Црвена Звезда, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Црвена Звезда (Белград)
Країна: Сербия

Прошедший матч команди Црвена Звезда був зіграний проти Монако - 03.11.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Црвена Звезда онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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