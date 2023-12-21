Алавес - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Алавес" - Реал 21.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Мендисорроса.

Дата проведення матчу: 21.12.2023

Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Гарсия и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)

Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921

Країна: Испания

Тренер: Луис Гарсия Пласа



Предыдущий матч команди "Алавес" був зіграний проти Жирона - 18.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 17.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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