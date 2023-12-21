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Алавес - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 грудня 2023, 22:30 - Мендисорроса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матчу:
Алавес
Витория-Гастейс
0 - 0
Оновити
4'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
32%
Нічия
32%
Реал
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and Real Madrid when Deportivo Alaves is playing at home is 1-4. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and Real Madrid is 0-3. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with Deportivo Alaves playing at home, Deportivo Alaves have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 9 times. The goal difference is 31-10 in favour of Real Madrid.
  • During the last 24 meetings, Deportivo Alaves have won 3 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 19 times. The goal difference is 66-18 in favour of Real Madrid.
  • Deportivo Alaves's last home win against Real Madrid was in 2018.
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 29% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Real Madrid scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid haven't lost in their last 16 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 7 away matches.
  • Deportivo Alaves haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • Deportivo Alaves haven't scored in 3 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 6-2-1.
  • Samuel Omorodion is Deportivo Alaves's top scorer with 4 goals. Jude Bellingham has scored 13 times for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Deportivo Alaves wins 1st half in 21% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Deportivo Alaves wins 21% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Deportivo Alaves leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 41% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Deportivo Alaves.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Deportivo Alaves's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Deportivo Alaves won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • Deportivo Alaves have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Deportivo Alaves scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.8 goals against Deportivo Alaves (on average).
  • Average number of goals in meetings between Deportivo Alaves and Real Madrid is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Deportivo Alaves and Real Madrid is 1.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Deportivo Alaves scores 1.25 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Deportivo Alaves has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Алавес
2
Перемог
12
Ігор
10
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
14.08.2021 - 23:00 Алавес 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
23.01.2021 - 21:45 Алавес 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 Реал 1 - 2 Завершено Алавес
Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.12.2023 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 15:00 Мальорка 0 - 0 Завершено Алавес Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.11.2023 - 22:00 Алавес 3 - 1 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Вільярреал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Уніон 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 17:15 Бетіс 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 19:35 Реал 2 - 0 Завершено Гранада В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал 4 - 2 Завершено Наполі В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
32%
Нічия
32%
Реал
35%
Склади команд
1
Антонiо Сiвера
3
Рубен Дуарте
16
Marin, Rafa
16
Abqar, Abdel
2
Gorosabel, Andoni
18
Guridi, Jon
8
Blanco, Antonio
6
Guevara, Ander
11
Rioja, Luis
32
Omorodion, Samuel
21
Rebbach, Abde
25
Кепа Аррiзабалага
17
Лукас Васкес
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
20
Garcia, Francisco
15
Федеріко Вальверде
8
Тонi Кроос
10
Лука Модрiч
21
Diaz, Brahim
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
Стартовий склад
  • 11
    Rioja, Luis
  • 32
    Omorodion, Samuel
    Форвард
  • 21
    Rebbach, Abde
    Форвард
  • 18
    Guridi, Jon
  • 8
    Blanco, Antonio
    Півзахисник
  • 6
    Guevara, Ander
  • 3
    Рубен Дуарте
    Захисник
  • 16
    Marin, Rafa
    Захисник
  • 16
    Abqar, Abdel
    Захисник
  • 2
    Gorosabel, Andoni
  • 1
    Антонiо Сiвера
    Воротар
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Гарсия
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Алавес" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
2'
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ісідро Діас де Мера Ескудерос.
Запасні: Овоно (в), Каррікабуру, Алькаїн, Бенавідес, Кіке Гарсія, Лопес, Мараш, Мендес, Муньйос Ларреа, Сола, Теналья, Хаджі.
Інфо
Стартовий склад Алавеса: Сівера — Дуарте (к), Марін, Абкар, Горосабель — Гуріді, Бланко, Гевара — Ріоха, Омородіон, Реббаш. Головний тренер — Луїс Гарсія.
Запасні: Лунін (в), Гонсало, Пас, Себальйос, Тобіас, Хоселу, Чуамені.
Інфо
Стартовий склад Реала: Кепа — Гарсія, Рюдігер, Начо (к), Лукас — Діас, Модрич, Кроос, Вальверде — Родріго, Беллінгем. Головний тренер — Карло Анчелотті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 18-го раунду Ла Ліги між Алавесом і Реалом.
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Анонс матчу "Алавес" - Реал 21.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Мендисорроса.

Дата проведення матчу: 21.12.2023
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Гарсия и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Алавес" - Реал можна подивитися 21.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Алавес" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Предыдущий матч команди "Алавес" був зіграний проти Жирона - 18.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 17.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Алавес" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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