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Сандерленд - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 06 січня 2024, 14:45 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Сандерленд
Сандерленд
0 - 2
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69'
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хід матчу
35' Ballard, Daniel 39' Hume, Trai
46' Александер Ісак 47' Joelinton
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Сандерленд
34%
Нічия
34%
Ньюкасл
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sunderland AFC and Newcastle United when Sunderland AFC is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Sunderland AFC and Newcastle United is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Sunderland AFC playing at home, Sunderland AFC have won 4 times, there have been 5 draws while Newcastle United have won 5 times. The goal difference is 17-16 in favour of Newcastle United.
  • During the last 28 meetings, Sunderland AFC have won 9 times, there have been 10 draws while Newcastle United have won 9 times. The goal difference is 36-35 in favour of Newcastle United.
  • Newcastle United's last away win against Sunderland AFC was in 2011.
  • Newcastle United have lost 3 matches in a row.
  • Newcastle United have lost 4 away matches in a row.
  • Newcastle United haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Sunderland AFC have not lost to Newcastle United in their last 4 encounters.
  • Sunderland AFC wins 1st half in 23% of their matches, Newcastle United in 33% of their matches.
  • Sunderland AFC wins 23% of halftimes, Newcastle United wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Sunderland AFC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Sunderland AFC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • Sunderland AFC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Sunderland AFC have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sunderland AFC won 4, Newcastle United won 0, 1 draws.
  • Sunderland AFC scores 1.8 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 0.2 goals against Sunderland AFC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sunderland AFC and Newcastle United is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sunderland AFC and Newcastle United is 1.
  • Sunderland AFC scores 1.61 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.48 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Сандерленд
6
Перемог
9
Ігор
0
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2015/2016
20.03.2016 - 15:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Сандерленд
Чемпіонат Англії 2015/2016
25.10.2015 - 14:00 Сандерленд 3 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2014/2015
05.04.2015 - 18:00 Сандерленд 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2014/2015
21.12.2014 - 15:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Сандерленд
Останні матчі - Сандерленд
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 14:30 Ньюкасл 1 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Лутон Таун 1 - 0 Завершено Ньюкасл П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Фулгем В
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Новини команд
Головні події
47'
Joelinton
46'
Александер Ісак ГООЛ!
Hume, Trai
39'
35'
Ballard, Daniel ГООЛ!
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Сандерленд
34%
Нічия
34%
Ньюкасл
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Patterson, Anthony
    Воротар
  • 32
    Hume, Trai
    Захисник
    39
  • 5
    Ballard, Daniel
    Захисник
    35
  • 13
    O'Nien, Luke
  • 42
    Alese, Aji
    Захисник
  • 24
    Neill, Dan
    Півзахисник
  • 39
    Ekwah, Pierre
    Півзахисник
  • 21
    Pritchard, Alex
    Півзахисник
  • 7
    Bellingham, Jobe
    Форвард
  • 20
    Clarke, Jack
    Форвард
  • 15
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 5
    Schar, Fabian
  • 4
    Botman, Sven
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 7
    Joelinton
    Форвард
    47
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
    46
Запасні гравці
Тренери
  • Beale, Michael
  • Эдди Хау
Статистика матчу
1
Удари в отвір
3
9
Штрафні
8
Кутові
4
2
Сейви
1
7
Фоли
8
1
Блоковано ударів
1
26%
Володіння м'ячем
74%
1
Удари повз
3
1
ЖК
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Сандерленд - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
59'
Небезпечний момент
Прічард потужно приклався з дальньої дистанції, мʼяч торкнувся поперечини після його удару.
58'
Ісак впав у карному суперника, але все було чисто з боку Гʼюма. Відмінний відбір.
48'
Еква одразу ж спробував виправитися, пробивши здалеку. Непоганий удар, мабуть навіть найкращий у сьогоднішньому матчі в Сандерленда, але Дубравка впорався.
47'
Заміна
Жоелінтон у зв’язку з невеликим пошкодженням поступився місцем на полі Майлі.
46'
Гоооол!!!
І одразу ж Ньюкасл подвоює перевагу! Еква грубо помилився біля своїх воріт, Альмірон перехопив мʼяч і асистував Ісаку. Швед легко вразив лівий верхній кут.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Ньюкасл був кращим у першому таймі та заслужено повів у рахунку. Чекаємо на активізацію Сандерленда і особливо Русина, щоб інтрига повернулася в наш матч.
45+5'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
45'
Небезпечний момент
Альмірон відгукнувся на закидання Гімараеса та пробив у падінні ножицями! Це міг бути красивий гол, але мʼяч пройшов поруч зі стійкою.
34'
Гоооол!!!
Ньюкасл відкриває рахунок! Жоелінтон протягнув мʼяч через напівфланг і на силу прострілив, після чого Баллард зрізав мʼяч у власні ворота. Сподіваємося, тепер гра стане більш відкритою і захоплюючою.
32'
Ще один гольовий момент втратив Лонгстофф. Завершував атаку приблизно з лінії карного майданчика без супротиву, але запустив мʼяч на трибуни.
30'
Ісак міг виходити віч-на-віч із воротарем, але Баллард зміг відтіснити суперника від мʼяча. Дуже сильний епізод від захисника Сандерленда.
25'
Поки що матч тримає в напрузі лише за рахунок принциповості та атмосфери, яку створюють уболівальники. Конструктиву в грі обох команд бракує.
20'
Гімараес увійшов до штрафного майданчика та завдав удару шведою. Одразу ж почав апелювати щодо гри рукою, але Баллард насправді не порушував правила.
14'
Серйозна відстань була до воріт, але Тріппʼєр наважився на прямий удар зі штрафного. Після влучання в стінку мʼяч прилетів до рук Паттерсона.
5'
Трибуни вибухають після кожної вдалої дії гравців Сандерленда. Дуже принциповий матч сьогодні.
2'
Небезпечний момент
Лонгстофф ледь не забив! З ближньої стійки головою переправляв мʼяч у ворота, Паттерсон грудьми відбив цей удар.
2'
Ньюкасл активно розпочинає. Вже кілька навісів пройшло до карного, Сандерленду доводиться відбиватися.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Крейг Поусон.
Запасні: Бішоп (в), Аушіш, Зельт, Ба, Берстоу, Пембеле, Рігг, Семеду, Тріантіс.
Інфо
Стартовий склад Сандерленда: Паттерсон — Алесе, Баллард, ОʼНін, Гʼюм — Еква, Прічард — Кларк, Ніл, Беллінгем — Русин. Головний тренер — Майкл Біл.
Запасні: Каріус (в), Голл, Дамметт, Крафт, Ласселс, Лівраменто, Майлі, Паркінсон, Рітчі.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Дубравка — Берн, Ботман, Шер, Тріппʼєр (к) — Жоелінтон, Гімараес, Лонгстофф — Гордон, Ісак, Альмірон. Головний тренер — Едді Хау.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/32 фіналу Кубка Англії Сандерленд – Ньюкасл.
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Анонс матчу Сандерленд - "Ньюкасл" 06.01.2024, Кубок Англії

між командою Сандерленд (Сандерленд) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 06.01.2024
Час початку матчу: 14:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Сандерленд (Сандерленд) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ньюкасл" та Сандерленд у попередньому футбольному матчі 20.03.2016 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Beale, Michael и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сандерленд - "Ньюкасл" можна подивитися 06.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Сандерленд - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сандерленд (Сандерленд)
Рік заснування Сандерленд (Сандерленд): 1879
Країна: Англия

команди Сандерленд був зіграний проти Престон Норт Енд - 01.01.2024, у рамках Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сандерленд.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Сандерленд - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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