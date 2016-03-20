Сандерленд - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

між командою Сандерленд (Сандерленд) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 06.01.2024
Час початку матчу: 14:45
Історія протистоянь Сандерленд (Сандерленд) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ньюкасл" та Сандерленд у попередньому футбольному матчі 20.03.2016 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Beale, Michael и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Сандерленд (Сандерленд)
Рік заснування Сандерленд (Сандерленд): 1879
Країна: Англия
команди Сандерленд був зіграний проти Престон Норт Енд - 01.01.2024, у рамках Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сандерленд.
Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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