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Мідлсбро - Челсі онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 09 січня 2024, 22:00 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Мідлсбро
Мидлсбро
0 - 0
Оновити
30'
Челсі
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
5' Latte Lath, Emmanuel Вийшов: Coburn, Josh 20' Bangura, Alex Вийшов: Clarke, Matt
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Мідлсбро
28%
Нічия
28%
Челсі
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Middlesbrough FC and Chelsea FC when Middlesbrough FC is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Middlesbrough FC and Chelsea FC is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Middlesbrough FC playing at home, Middlesbrough FC have won 5 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 9 times. The goal difference is 20-11 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 31 meetings, Middlesbrough FC have won 5 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 21 times. The goal difference is 47-15 in favour of Chelsea FC.
  • Middlesbrough FC's last home win against Chelsea FC was in 2006.
  • Middlesbrough FC haven't won any of their last 9 games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Middlesbrough FC wins 1st half in 26% of their matches, Chelsea FC in 18% of their matches.
  • Middlesbrough FC wins 26% of halftimes, Chelsea FC wins 18%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Middlesbrough FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Middlesbrough FC is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In EFL Cup, Middlesbrough FC has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Middlesbrough FC's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Middlesbrough FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Middlesbrough FC won 0, Chelsea FC won 5, 0 draws.
  • Middlesbrough FC scores 0 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2 goals against Middlesbrough FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Middlesbrough FC and Chelsea FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Middlesbrough FC and Chelsea FC is 1.
  • Middlesbrough FC scores 1.61 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мідлсбро
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Челсі
Кубок Англії 2021/2022
19.03.2022 - 19:15 Мідлсбро 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2016/2017
08.05.2017 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мідлсбро
Чемпіонат Англії 2016/2017
20.11.2016 - 18:00 Мідлсбро 0 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Мідлсбро
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Мідлсбро 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіоншип 2023/2024
01.01.2024 - 17:00 Мідлсбро 1 - 3 Завершено Ковентрі Сіті П
Чемпіоншип 2023/2024
29.12.2023 - 21:45 Гаддерсфілд Таун 1 - 2 Завершено Мідлсбро В
Чемпіоншип 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Ротерхэм Юнайтед 1 - 0 Завершено Мідлсбро П
Чемпіоншип 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Мідлсбро 1 - 0 Завершено Вест Бромвіч Альбіон В
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Останні матчі - Челсі
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Челсі 4 - 0 Завершено Престон Норт Енд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 14:30 Лутон Таун 2 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Челсі 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
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Головні події
Bangura, Alex
Вийшов: Clarke, Matt
20'
Latte Lath, Emmanuel
Вийшов: Coburn, Josh
5'
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Мідлсбро
28%
Нічия
28%
Челсі
44%
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
2
Штрафні
4
1
Сейви
1
3
Фоли
2
37%
Володіння м'ячем
63%
Удари повз
1
Кутові
2
ЖК
1
1
Офсайди
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Трансляція матчу Мідлсбро - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
26'
Довгий пас до правого флангу штрафного не втримав на нозі Мадуеке.
24'
Дуже вайлувата гра від Челсі попереду. Ніби нікуди не поспішають.
22'
Кайседо підставився під фол Гакні на правому фланзі атаки.
20'
Заміна
Замість Бангура гратиме далі Кларк.
18'
Бангура також зламався. Чим вони взагалі займались перед грою?
16'
Мадуеке на правому фланзі атаки штовхнув у спину Бангура.
13'
Кутовий
Навіс кутового з правого флангу від Челсі Фрай перед власним воротарським перевів над воротами.
11'
Мадуеке в пресингу завадив Енгелю вибити м'яч до атаки від власного штрафного.
9'
Ледь не перша спроба позиційної атаки від Челсі.
7'
Енцо в центрі штрафного в руку відскочив простріл Бангура з лівого флангу, але рикошетом від ноги власне гравця Челсі.
5'
Небезпечний момент
Дальній удар Палемера із зони перед штрафним воротар парирував перед собою, але добивати ніхто не пішов.
5'
Заміна
Лата замінили на Коберна.
4'
Лат гру не зможе продовжити.
2'
Дісасі підкатом влетів у Лата й травмував суперника.
1'
Небезпечний момент
Лат перехопив передачу головою назад від Колвілла до лівого флангу штрафного, після чого пробив низом до рук воротаря.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Челсі вибивав Вімблдон (2:1), Брайтон (1:0), Блекберн (2:0) та Ньюкасл (2:1).
Інфо
Мідлсбро до цього вибивав Гаддерсфілд (3:2), Болтон (3:1), Бредфорд (2:0) та Екстер (3:2).
Запасні: Беттінеллі, Бергстрем, Гілкріст, Вілліамс, Голдінг, Мудрик, Вашингтон, Вашингтон, Броя.
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл — Кайседо, Фернандес — Стерлінг, Галлагер, Мадуеке — Палмер.
Запасні: Дж. Джонс, Кларк, Гілберт, Коберн, О’Брайн, Кавана, Маккабі, Брідж, Білонго.
Мідлсбро: Гловер — ван ден Берг, Фрай, Енгель, Бангура — Барлейсер, Гекні — І. Джонс, Говсон, Крукс — Латте Лат.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Семюель Берротт (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку першого півфінального поєдинку Кубку Англійської ліги. На полі стадіону Ріверсайд Стедіум (Мідлсбро, Англія) зіграють Мідлсбро та лондонський Челсі.
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Анонс матчу Мідлсбро - "Челсі" 09.01.2024, Кубок англійської ліги

між командою Мідлсбро (Мидлсбро) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 09.01.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Мідлсбро (Мидлсбро) та командою "Челсі" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Мідлсбро залишилася з поразкою . Зіткнення Мідлсбро та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 19.03.2022 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мідлсбро - "Челсі" можна подивитися 09.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу Мідлсбро - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мідлсбро (Мидлсбро)
Країна: Англия
Тренер: Айтор Каранка

команди Мідлсбро був зіграний проти "Астон Вілла" - 06.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти Престон Норт Енд - 06.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Мідлсбро - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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