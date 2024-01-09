Мідлсбро - Челсі онлайн трансляція матчу

09.01.2024 в 15:01 Мідлсбро – Челсі. Анонс та прогноз першого матчу півфіналу Кубку Англійської Ліги на 09.01.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Мідлсбро" та "Челсі" у рамках Кубку Англійської Ліги