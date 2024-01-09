Мідлсбро - Челсі онлайн трансляція матчу

між командою Мідлсбро (Мидлсбро) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 09.01.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Мідлсбро (Мидлсбро) та командою "Челсі" (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Мідлсбро залишилася з поразкою . Зіткнення Мідлсбро та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 19.03.2022 закінчилось : 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Мідлсбро (Мидлсбро)
Країна: Англия
Тренер: Айтор Каранка
команди Мідлсбро був зіграний проти "Астон Вілла" - 06.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
команди "Челсі" був зіграний проти Престон Норт Енд - 06.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".
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