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Вест Хем Юнайтед - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 лютого 2024, 21:30 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
0 - 1
Оновити
28'
Борнмут
Борнмут
Дивитись трансляцію
Хід матчу
3' Домінік Соланке
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
39%
Нічия
31%
Борнмут
31%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 3 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 3 times. The goal difference is 15-12 in favour of West Ham United.
  • During the last 15 meetings, West Ham United have won 6 times, there have been 4 draws while AFC Bournemouth have won 5 times. The goal difference is 32-24 in favour of West Ham United.
  • Last season West Ham United won both games against AFC Bournemouth (2-0 at home and 4-0 away).
  • Did you know that West Ham United scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • West Ham United haven't won in their last 4 games.
  • West Ham United haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • West Ham United haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Jarrod Bowen is West Ham United's top scorer with 11 goals. Dominic Solanke has scored 12 times for AFC Bournemouth.
  • A year ago, West Ham United were number 16 in the table with 18 points. Now they are number 6 with 35 points.
  • West Ham United wins 1st half in 35% of their matches, AFC Bournemouth in 27% of their matches.
  • West Ham United wins 35% of halftimes, AFC Bournemouth wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • West Ham United have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 3, AFC Bournemouth won 1, 1 draws.
  • West Ham United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United scores 2.8 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.2 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and AFC Bournemouth is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and AFC Bournemouth is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • West Ham United scores 1.93 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.48 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
5
Перемог
13
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.10.2022 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
01.01.2020 - 20:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Борнмут
Кубок Англії 2023/2024
25.01.2024 - 21:45 Борнмут 5 - 0 Завершено Суонсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 17:00 Квінз Парк Рейнджерс 2 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Фулгем В
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Головні події
3'
Домінік Соланке ГООЛ!
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
39%
Нічия
31%
Борнмут
31%
Склади команд
23
Альфонс Ареола
33
Эмерсон
4
Курт Зума
15
Константінос Мавропанос
2
Johnson, Ben
19
Едсон Альварес
28
Soucek, Tomas
11
Phillips, Kalvin
7
Ward Prowse, James
14
Kudus, Mohammed
20
Bowen, Jarrod
1
Нето
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
5
Kelly, Lloyd
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
14
Scott, Alex
16
Tavernier, Marcus
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 7
    Ward Prowse, James
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 11
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 15
    Константінос Мавропанос
    Захисник
  • 2
    Johnson, Ben
    Півзахисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
    3
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 14
    Scott, Alex
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Андони Ираола
Статистика матчу
Штрафні
7
6
Фоли
1
Удари в отвір
1
44%
Володіння м'ячем
56%
Удари повз
4
Блоковано ударів
1
1
Кутові
2
1
Сейви
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
26'
Ті самі проблеми в атаці від Вест Гема. Жодного просування.
23'
Скотт запустив переведення на лівий фланг атаки точно в аут.
21'
Проти Скотта порушив правила в центрі поля Філліпс, підсівши під суперника.
18'
Семеньйо з лівого флангу штрафного виконав удар у захисника на шляху до воріт, заробивши кутовий.
16'
Так і не дійшов до чужого штрафного Вест Гем у своїх атаках, тож зараз знову захищається.
14'
Дальній удар Кука із зони перед штрафним полетів повз ліву стійку.
12'
Вест Гем возиться з м'ячем, тому під час пресингу суперників гаряче.
10'
Спроби флангової гри від Вест Гема до загострення не призводять.
8'
Господарі намагаються затягнути м'яч на чужу половину.
6'
Небезпечний момент
Сенесі отримав відскок у центрі штрафного від подачі з правого флангу із штрафного, але пробив над воротами.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ ЗАРАХОВАНО! Це саме Філліпс віддавав невдалий пас на воротаря!
3'
Офсайд
Офсайд! Зума привіз передачею з лівого флангу захисту на Філліпса до зони перед штрафним, його атакував Крісті, але відскок на Соланке пішов до офсайду, після чого форвард переграв воротаря.
1'
Зума в аут перевів передачу на хід Таверньє лівим флангом.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі була нічия — 1:1.
Інфо
Борнмут іде тринадцятим із 7 перемогами, 4 нічиїми та 9 поразками — 25 очок.
Інфо
Вест Гем іде шостим із 10 перемогами, 5 нічиїми та 6 поразками — 35 очок.
Запасні: Траверс, Керкез, Мефам, Кінсі-Веллінгс, Февр, Кілкенні, Біллінг, Сіністерра, Клюйверт.
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Кук, Крісті — Семеньйо, Скотт, Таверньє — Соланке.
Запасні: Фабіанські, Крессвелл, Огбонна, Кейсі, Скейрлз, Орфорд, Корне, Інгз, Мубама.
Вест Гем: Ареола — Джонсон, Мавропанос, Зума, Емерсон — Філліпс, Соучек, Е. Альварес — Кудус, Ворд-Праус — Боуен.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тім Робінсон (Суссекс, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олімпійський стадіон (Лондон, Англія) зіграють лондонський Вест Гем та Борнмут.
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут" 01.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 01.02.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут" можна подивитися 01.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 21.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти Суонсі - 25.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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