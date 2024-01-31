Вест Хем Юнайтед - Борнмут онлайн трансляція матчу

між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Лондон.
Дата проведення матчу: 01.02.2024
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 21.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
команди "Борнмут" був зіграний проти Суонсі - 25.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
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