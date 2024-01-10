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Лаціо - Рома онлайн трансляція матчу

Кубок Італії - 10 січня 2024, 19:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Лаціо
Рим
0 - 0
Оновити
49'
Рома
Рим
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Лаціо
25%
Нічия
38%
Рома
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Lazio Rome and AS Roma when Lazio Rome is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Lazio Rome and AS Roma is 0-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Lazio Rome playing at home, Lazio Rome have won 15 times, there have been 8 draws while AS Roma have won 10 times. The goal difference is 48-43 in favour of Lazio Rome.
  • During the last 67 meetings, Lazio Rome have won 21 times, there have been 19 draws while AS Roma have won 27 times. The goal difference is 94-79 in favour of AS Roma.
  • AS Roma's last away win against Lazio Rome was in 2016.
  • When playing at home, Lazio Rome have not lost to AS Roma in their last 8 encounters.
  • Lazio Rome wins 1st half in 40% of their matches, AS Roma in 37% of their matches.
  • Lazio Rome wins 40% of halftimes, AS Roma wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Lazio Rome leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Lazio Rome's.
  • Lazio Rome have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Lazio Rome won 3, AS Roma won 1, 1 draws.
  • Lazio Rome scores 1 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1 goals against Lazio Rome (on average).
  • Average number of goals in meetings between Lazio Rome and AS Roma is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Lazio Rome and AS Roma is 1.4.
  • Lazio Rome scores 1.5 goals when playing at home and AS Roma scores 0.97 goals when playing away (on average).
  • Lazio Rome have a winning streak of 3 matches.
  • Lazio Rome's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лаціо
9
Перемог
26
Ігор
10
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Лаціо 0 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 19:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.03.2022 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Лаціо
Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Удінезе 1 - 2 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.12.2023 - 21:45 Лаціо 3 - 1 Завершено Фрозіноне В
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.12.2023 - 19:30 Емполі 0 - 2 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.12.2023 - 21:45 Лаціо 0 - 2 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Лаціо П
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.01.2024 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Аталанта Н
Кубок Італії 2023/2024
03.01.2024 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Кремонезе В
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.12.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2023/2024
23.12.2023 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.12.2023 - 19:00 Болонья 2 - 0 Завершено Рома П
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Лаціо
25%
Нічия
38%
Рома
38%
Склади команд
35
Mandas, Christos
77
Адам Марушич
13
Алессіо Романьйолі
4
Patric
29
Lazzari, Manuel
5
Матіас Весіно
32
Даніло Катальді
8
Guendouzi, Matteo
20
Маттіа Дзакканьї
19
Castellanos, Valentin
7
Феліпе Андерсон
1
Руй Патрісіу
43
Kristensen, Rasmus
23
Mancini, Gianluca
3
Huijsen, Dean Donny
2
Рік Карсдорп
4
Cristante, Bryan
16
Paredes, Leandro
52
Едоардо Бове
59
Нікола Залевський
21
Пауло Дібала
90
Ромелу Лукаку
Стартовий склад
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 19
    Castellanos, Valentin
    Форвард
  • 7
    Феліпе Андерсон
  • 5
    Матіас Весіно
    Півзахисник
  • 32
    Даніло Катальді
    Півзахисник
  • 8
    Guendouzi, Matteo
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 13
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 4
    Patric
    Захисник
  • 29
    Lazzari, Manuel
    Півзахисник
  • 35
    Mandas, Christos
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 2
    Рік Карсдорп
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 52
    Едоардо Бове
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 43
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 3
    Huijsen, Dean Donny
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурицио Сарри
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
45%
Володіння м'ячем
55%
2
Блоковано ударів
3
7
Штрафні
4
4
Фоли
7
2
Кутові
1
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Лаціо - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Прямо кажучи, виділити по першому тайму нічого. Вирішили відкласти гру в футбол на другу половину Лаціо та Рома, а може і взагалі на овертайми.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
«Орли» дісталися карного суперника, але Гендузі не встиг замкнути простріл Лаццарі.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
40'
Нічого цікавого, гра без штрафних майданчиків з купою фолів. Хоча карток Орсато ще не демонстрував.
30'
Поки схоже на те, що команди не проти повторити матч чемпіонату, який закінчився без голів. Жодного справді якісного моменту за півгодини гри.
24'
Лаццарі блискуче пройшов флангом, але не отримав підтримки від партнерів і був змушений завершувати атаку ударом з неробочої лівої. Заробив кутовий.
20'
Катальді теж завдав прямого удару зі стандарту, незважаючи на солідну відстань до воріт. Патрісіу зафіксував мʼяч у руках.
17'
Один із гравців, що стояв у стінці, головою перевів мʼяч на кутовий.
15'
Дібала заробив небезпечний штрафний удар поряд із карним майданчиком. Сам аргентинець його і виконає.
10'
Крістенсен помилився під пресингом, однак Манчіні виправив ситуацію, заблокувавши удар Кастельяноса.
6'
Лаціо провів дуже швидку контратаку, яка завершилася прострілом Дзакканьї до карного. Хейсен уважно відіграв і перехопив мʼяч.
5'
Рома починає першим номером. Підопічні Моурінью тримають мʼяч, але в основному на своїй половині поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Даніеле Орсато.
Запасні: Магро (в), Сепе (в), Башич, Ісаксен, Казале, Камада, Луїс Альберто, Педро, Пеллегріні, Ровелла, Фернандеш, Хіла, Хюсай.
Інфо
Стартовий склад Лаціо: Мандас — Марушич, Романьйолі (к), Патрік, Лаццарі — Весіно, Катальді, Гендузі — Дзакканьї, Кастельянос, Феліпе Андерсон. Головний тренер — Мауріціо Саррі.
Запасні: Беллуччі (в), Свілар (в), Азмун, Белотті, Ель-Шаараві, Кумбулла, Льоренте, Пагано, Пеллегріні, Піціллі, Спінацолла, Челік.
Інфо
Стартовий склад Роми: Патрісіу — Крістенсен, Манчіні (к), Хейсен — Залевський, Паредес, Бове, Крістанте, Карсдорп — Дібала, Лукаку. Головний тренер — Жозе Моурінью.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція чвертьфіналу Кубку Італії Лаціо – Рома.
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Анонс матчу Лаціо - Рома 10.01.2024, Кубок Італії

між командою Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Італії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 10.01.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лаціо та Рома у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурицио Сарри и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лаціо - Рома можна подивитися 10.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Італії. Текстову трансляцію матчу Лаціо - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лаціо (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

команди Лаціо був зіграний проти "Удінезе" - 07.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лаціо.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

команди Рома був зіграний проти "Аталанта" - 07.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Лаціо - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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