Лаціо - Рома онлайн трансляція матчу

між командою Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Італії 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 10.01.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лаціо та Рома у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Маурицио Сарри и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лаціо (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
команди Лаціо був зіграний проти "Удінезе" - 07.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лаціо.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
команди Рома був зіграний проти "Аталанта" - 07.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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