Мілан - Ренн онлайн трансляція матчу

Перший тайм за Міланом. Вони створили кілька серйозних гольових моментів, один із них реалізували і перейшли до більш безпечного контролю. При цьому, Ренн іноді дає цікаві моменти в атаці. Певні здогадки, як долати захист суперника, в них є, тому чекаємо розкриття цього потенціалу в другому таймі.