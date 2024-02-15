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Мілан - Ренн онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 15 лютого 2024, 22:00 - San Siro . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Никола Дабанович
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
3 - 0
Матч завершено
Ренн
Ренн
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Хід матчу
32' Рубен Лофтус-Чік
47' Рубен Лофтус-Чік 53' Leao, Rafael 62' Leao, Rafael Вийшов: Okafor, Noah 62' Kjaer, Simon Вийшов: Thiaw, Malick 67' Kalimuendo, Arnaud Вийшов: Gouiri, Amine 67' Doue, Guela Вийшов: Seidu, Alidu 75' Рубен Лофтус-Чік Вийшов: Bennacer, Ismael 75' Алессандро Флоренці Вийшов: Terracciano, Filippo 76' Matusiwa, Azor Вийшов: Blas, Ludovic 76' Doue, Desire Вийшов: Salah, Ibrahim 76' Truffert, Adrien Вийшов: Nagida, Mahamadou 81' Крістіан Пулішич Вийшов: Adli, Yacine 87' Nagida, Mahamadou
Цікаві факти
  • AC Milan haven't lost in their last 5 games.
  • Stade Rennes have a winning streak of 8 matches.
  • Stade Rennes haven't lost in their last 9 games.
  • Stade Rennes have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Stade Rennes have lost none of their last 6 away matches.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Stade Rennes have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 49% of their matches, Stade Rennes in 39% of their matches.
  • AC Milan wins 49% of halftimes, Stade Rennes wins 39%.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Stade Rennes leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • Stade Rennes's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • AC Milan scores 1.9 goals when playing at home and Stade Rennes scores 1.59 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Мілан
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ренн
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Мілан 3 - 0 Завершено Ренн
Останні матчі - Мілан
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Мілан 3 - 0 Завершено Ренн В
Чемпіонат Італії 2023/2024
11.02.2024 - 21:45 Мілан 1 - 0 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.02.2024 - 19:00 Фрозіноне 2 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.01.2024 - 21:45 Мілан 2 - 2 Завершено Болонья Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
20.01.2024 - 21:45 Удінезе 2 - 3 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Ренн
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Мілан 3 - 0 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2023/2024
11.02.2024 - 14:00 Гавр 0 - 1 Завершено Ренн В
Кубок Франції 2023/2024
06.02.2024 - 21:45 Сошо-Монбельяр 1 - 6 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2023/2024
03.02.2024 - 18:00 Ренн 2 - 1 Завершено Монпельє В
Чемпіонат Франції 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Ліон 2 - 3 Завершено Ренн В
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Новини команд
Головні події
87'
Nagida, Mahamadou
Крістіан Пулішич
Вийшов: Adli, Yacine
81'
76'
Matusiwa, Azor
Вийшов: Blas, Ludovic
76'
Doue, Desire
Вийшов: Salah, Ibrahim
76'
Truffert, Adrien
Вийшов: Nagida, Mahamadou
Рубен Лофтус-Чік
Вийшов: Bennacer, Ismael
75'
Алессандро Флоренці
Вийшов: Terracciano, Filippo
75'
67'
Kalimuendo, Arnaud
Вийшов: Gouiri, Amine
67'
Doue, Guela
Вийшов: Seidu, Alidu
Leao, Rafael
Вийшов: Okafor, Noah
62'
Kjaer, Simon
Вийшов: Thiaw, Malick
62'
ГООЛ! Leao, Rafael
53'
ГООЛ! Рубен Лофтус-Чік
47'
ГООЛ! Рубен Лофтус-Чік
32'
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
46
Gabbia, Matteo
24
Kjaer, Simon
42
Алессандро Флоренці
14
Reijnders, Tijani
80
Musah, Yunus
10
Leao, Rafael
8
Рубен Лофтус-Чік
11
Крістіан Пулішич
9
Олів'є Жиру
30
Стів Манданда
17
Doue, Guela
23
Omari, Warmed
5
Theate, Arthur
3
Truffert, Adrien
14
Bourigeaud, Benjamin
8
Santamaria, Baptiste
6
Matusiwa, Azor
33
Doue, Desire
9
Kalimuendo, Arnaud
7
Terrier, Martin
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
    62 53
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
    75 47 32
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
    81
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
    62
  • 42
    Алессандро Флоренці
    Півзахисник
    75
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 9
    Kalimuendo, Arnaud
    Форвард
    67
  • 7
    Terrier, Martin
  • 14
    Bourigeaud, Benjamin
    Півзахисник
  • 8
    Santamaria, Baptiste
    Півзахисник
  • 6
    Matusiwa, Azor
    76
  • 33
    Doue, Desire
    Півзахисник
    76
  • 17
    Doue, Guela
    Захисник
    67
  • 23
    Omari, Warmed
    Захисник
  • 5
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 3
    Truffert, Adrien
    Захисник
    76
  • 30
    Стів Манданда
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Стефан, Жульен
Статистика матчу
7
Удари повз
6
7
Штрафні
9
8
Кутові
2
4
Сейви
6
8
Фоли
7
3
Блоковано ударів
2
1
Офсайди
75%
Володіння м'ячем
25%
8
Удари в отвір
4
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - Ренн
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Ідеальна гра та результат для Мілана. Питання по проходу далі майже знято, у матчі-відповіді немає необхідності віддавати сили, натомість можна зосередитися на чемпіонаті.
90+4'
Свисток
Матч завершився.
90+4'
Нагіда так і не зміг продовжити матч після свого зіткнення з Рейндерсом. Щойно показали, як лікарі несуть його на руках. Побажаємо здоров’я молодому футболісту.
90+1'
Інфо
Компенсовано 4 хвилини.
86'
Жовта картка
Рейндерс протягнув мʼяч на величезну відстань і заробив штрафний перед самим карним майданчиком. Нагіда при цьому отримав попередження.
81'
Заміна
Пулішич поступився місцем на полі Адлі.
81'
Сантамарія класно приклався з дальньої відстані, але мʼяч знову пролітає трохи вище поперечини.
75'
Заміна
Потрійна заміна від Стефана. Нагіда, Бла та Салах вступили в гру. Трюффер, Матусіва та Дезіре Дуе пішли відпочивати. Беннасер і Терраччано вийшли в Мілана.
73'
Небезпечний момент
Мілан в блискавичній контратаці міг забивати четвертий, але спочатку Манданда зіграв ідеально, зблизившись із Пулішичем, а потім і Матусіва самовіддано кинувся під мʼяч, закривши порожні ворота від удару Окафора.
71'
Небезпечний момент
Знову Гуїрі активний, цього разу навіть змусив Меньяна вступити в гру. Французький кіпер поки максимально надійно діє.
70'
Гуїрі намагався створити гостроту дальнім ударом. Вийшло не дуже, Меньян спокійно поглядом провів мʼяч за межі поля.
67'
Заміна
Гуири и Сейду заменили соответственно Калимуэндо и Гела Дуэ.
62'
Заміна
Піолі вже може дозволили собі ротацію. Окафор і Тіав вийшли на поле замість Леау та К'єра.
53'
Гоооол!!!
І одразу ж третій мʼяч заходить у сітку воріт Ренна! Провал у захисті призвів до того, що Ернандес з меж карного спокійно віддав на Леау, а португалець вразив правий верхній кут. Від заявки россонері дуже швидко переходять до гарантії.
48'
Гоооол!!!
Мілан подвоює перевагу з кутового! Манданда потягнув непростий удар К’єра, а на добивання Лофтус-Чіка зреагувати вже було неможливо. Конкретна заявка від Мілана на перемогу сьогодні і в цілому на прохід далі.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Перший тайм за Міланом. Вони створили кілька серйозних гольових моментів, один із них реалізували і перейшли до більш безпечного контролю. При цьому, Ренн іноді дає цікаві моменти в атаці. Певні здогадки, як долати захист суперника, в них є, тому чекаємо розкриття цього потенціалу в другому таймі.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
40'
Леау обіграв опонента на фланзі і виконав якісну подачу в штрафний майданчик, але Жиру та Лофтус-Чік завадили один одному завершити цю атаку ударом.
38'
Дезіре Дуе змістився з флангу в центр і пробив, незважаючи на спротив з боку Рейндерса. Втім, удар вийшов слабким і став легкою здобиччю для Меньяна.
32'
Гоооол!!!
Мілан відкрив рахунок! Флоренці спокійно підготувався і виконав навіс точно на голову Лофтус-Чіку, який і підправив мʼяч у дальній кут з рикошетом від стійки.
23'
Непоганий момент мав Буріжо. Отримав мʼяч у карному Мілана та намагався покласти його в дальній кут. Поруч зі стійкою пробив.
16'
Гела Дуе не мав на меті зіграти грубо, але завдав пошкодження Ернандесу. На щастя, Тео зміг повернутися в гру за кілька хвилин.
10'
Небезпечний момент
Снова опасный момент возле ворот Манданда! Пулишич протащил мяч до лицевой и стрелял на ближнюю, куда уже открывались сразу двое партнеров, но ни одному из них не удалось замкнуть прострел.
8'
Рейндерс потужно приклався до мʼяча з-за меж штрафного. Було досить близько, але Манданда впевнено все контролював.
7'
Небезпечний момент
Леау блискуче зіграв і міг забивати! Прийняв мʼяч на груди, перекинув суперника і злету пробив, влучивши в поперечину.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Нікола Дебанович (Чорногорія).
Запасні: Міранте (в), Спортьєлло (в), Елету, Нсіала, Адлі, Бартезагі, Беннасер, Йович, Окафор, Терраччано, Тіав.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Меньян — Ернандес (к), Габбія, К'єр, Флоренці — Рейндерс, Муса — Леау, Лофтус-Чік, Пулішич — Жиру. Головний тренер — Стефано Піолі.
Запасні: Галлон (в), Ламбе (в), Белосян, Бла, Ву, Гуїрі, Їлдирим, Ламбурд, Нагіда, Салах, Сейду, Сіссе.
Інфо
Стартовий склад Ренна: Манданда (к) — Трюффер, Теат, Омарі, Гела Дуе — Дезіре Дуе, Матусіва, Сантамарія, Буріжо — Терʼє, Калімуендо. Головний тренер — Жульєн Стефан.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Мілан — Ренн.
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Анонс матчу "Мілан" - Ренн 15.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою "Мілан" (Милан) та командою Ренн (Ренн) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні San Siro.

Дата проведення матчу: 15.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Мілан" (Милан) та командою Ренн (Ренн):

між командами закінчився перемогою на користь "Мілан", тоді як команда Ренн залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та Ренн у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Стефан, Жульен розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - Ренн можна подивитися 15.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - Ренн, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

команди "Мілан" був зіграний проти Ренн - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Жульен Стефан

команди Ренн був зіграний проти "Мілан" - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - Ренн онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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