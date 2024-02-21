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Ренн - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 22 лютого 2024, 19:45 - Роазон Парк . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Da Silva Pinheiro, Joao Pedro
Рейтинг матчу:
Ренн
Ренн
1 - 1
Оновити
33'
Мілан
Милан
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Хід матчу
11' Bourigeaud, Benjamin 22' Лука Йовіч
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
35%
Нічия
29%
Мілан
35%
Цікаві факти
  • Stade Rennes have a winning streak of 8 matches.
  • Stade Rennes haven't lost in their last 9 games.
  • Stade Rennes have won 4 home matches in a row.
  • AC Milan haven't lost in their last 6 games.
  • AC Milan have a winning streak of 3 matches away from home.
  • AC Milan have lost none of their last 5 away matches.
  • The result of the first leg: AC Milan - Stade Rennes 3-0.
  • Stade Rennes have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Stade Rennes wins 1st half in 39% of their matches, AC Milan in 49% of their matches.
  • Stade Rennes wins 39% of halftimes, AC Milan wins 49%.
  • When Stade Rennes leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • Stade Rennes's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Stade Rennes scores 2.08 goals when playing at home and AC Milan scores 1.54 goals when playing away (on average).
  • AC Milan have a winning streak of 3 matches.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 3 goals.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Stade Rennes's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ренн
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Мілан
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Мілан 3 - 0 Завершено Ренн
Останні матчі - Ренн
Чемпіонат Франції 2023/2024
18.02.2024 - 16:00 Ренн 3 - 1 Завершено Клермон В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Мілан 3 - 0 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2023/2024
11.02.2024 - 14:00 Гавр 0 - 1 Завершено Ренн В
Кубок Франції 2023/2024
06.02.2024 - 21:45 Сошо-Монбельяр 1 - 6 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2023/2024
03.02.2024 - 18:00 Ренн 2 - 1 Завершено Монпельє В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
18.02.2024 - 21:45 Монца 4 - 2 Завершено Мілан П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Мілан 3 - 0 Завершено Ренн В
Чемпіонат Італії 2023/2024
11.02.2024 - 21:45 Мілан 1 - 0 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.02.2024 - 19:00 Фрозіноне 2 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.01.2024 - 21:45 Мілан 2 - 2 Завершено Болонья Н
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Новини команд
Головні події
22'
Лука Йовіч ГООЛ!
ГООЛ! Bourigeaud, Benjamin
11'
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
35%
Нічия
29%
Мілан
35%
Склади команд
30
Стів Манданда
3
Truffert, Adrien
5
Theate, Arthur
23
Omari, Warmed
17
Doue, Guela
33
Doue, Desire
8
Santamaria, Baptiste
14
Bourigeaud, Benjamin
7
Terrier, Martin
9
Kalimuendo, Arnaud
10
Gouiri, Amine
16
Maignan, Mike
42
Алессандро Флоренці
24
Kjaer, Simon
46
Gabbia, Matteo
19
Hernandez, Theo
4
Bennacer, Ismael
14
Reijnders, Tijani
11
Крістіан Пулішич
80
Musah, Yunus
10
Leao, Rafael
15
Лука Йовіч
Стартовий склад
  • 7
    Terrier, Martin
  • 9
    Kalimuendo, Arnaud
    Форвард
  • 10
    Gouiri, Amine
  • 33
    Doue, Desire
    Півзахисник
  • 8
    Santamaria, Baptiste
    Півзахисник
  • 14
    Bourigeaud, Benjamin
    Півзахисник
    11
  • 3
    Truffert, Adrien
    Захисник
  • 5
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 23
    Omari, Warmed
    Захисник
  • 17
    Doue, Guela
    Захисник
  • 30
    Стів Манданда
    Воротар
  • 15
    Лука Йовіч
    Форвард
    22
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 4
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 42
    Алессандро Флоренці
    Півзахисник
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефан, Жульен
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
3
Удари в отвір
2
1
Сейви
2
2
Блоковано ударів
2
3
Кутові
1
Удари повз
44%
Володіння м'ячем
56%
LIVE
Трансляція матчу Ренн - "Мілан"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
30'
Небезпечний момент
Дезіре з лівого флангу здалеку закручував у протилежну дев'ятку, але Меньян усе контролював.
28'
Мілан наразі намагається через дальній пас виходити з-під тиску.
26'
Небезпечний момент
Подачу з правого флангу перед воротарським замикав із відскоку Калімуендо, але Меньяну вдалось парирувати м'яч на дальній кутовий.
24'
Ренн продовжує грати з м'ячем на чужій половині.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Леау стартував від центру поля до межі штрафного, де відіграв ліворуч на Тео, а той прострілив на дальню точно на Йовича.
21'
Задощило в Ренні.
20'
Муса отримав переведення до лівого флангу штрафного від Беннасера, після чого прострілив у ноги суперника перед собою.
18'
Ренн дрібним фолом трохи грішить на чужій половині.
16'
Простріл від Тео з лівого флангу мав у центрі штрафного замикати Пулішич, але махнув ногою повз м'яч.
14'
Мілан трохи пливе після швидкого гола суперників.
12'
Гела з правого флангу штрафного приклався повз дальню стійку.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сантамарія зіграв із лівого флангу до зони перед штрафним на Бурежо, а той одразу пробив у лівий нижній кут!
9'
Простріл від Гели з правого флангу штрафного на кутовий блокував Тео.
8'
Позиційна атака від господарів поля.
6'
Ренну важко дається тримати фланги атаки суперників. Як і в першій грі.
4'
Удар Трюффера з лівого флангу штрафного на кутовий блокував захисник.
2'
Небезпечний момент
Леау від лівого кута штрафного закрутив до рук Манданда.
1'
Ренн намагається забезпечити собі активний старт.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Спортьєлло, Міранте, Адлі, Лофтус-Чік, Жиру, Окафор, Чуквезе, Тіав, Терраччано, Елету, Нсьяла-Макенго, Бартезагі.
Мілан: Меньян — Флоренці, К’єр, Габбіа, Т. Ернандес — Беннасер, Рейндерс — Пулішич, Муса, Леау — Йович.
Запасні: Галлон, Лембе, Матусіва, Блас, Ву, Белосян, Салах, Сейду, Сіссе, Лямбурд, Їлдирим.
Ренн: Манданда — Г. Дуе, Омарі, Теат, Трюффер — Бурежо, Сантамарія, Д. Дуе — Гуїрі, Калімуендо, Тер’є.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому матчі переміг Мілан — 3:0.
Жоау Педру Піньєйру (Португалія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Роазон Парк (Ренн, Франція) зіграють Ренн та Мілан.
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Останні матчі
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Анонс матчу Ренн - "Мілан" 22.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Ренн (Ренн) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Роазон Парк.

Дата проведення матчу: 22.02.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Ренн (Ренн) та командою "Мілан" (Милан):

між командами закінчився перемогою на користь "Мілан", тоді як команда Ренн залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та Ренн у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефан, Жульен и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ренн - "Мілан" можна подивитися 22.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ренн - "Мілан", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Жульен Стефан

команди Ренн був зіграний проти Клермон - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ренн.

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

команди "Мілан" був зіграний проти Монца - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Монца.

Слідкуйте за результатами матчу Ренн - "Мілан" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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