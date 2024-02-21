Ренн - Мілан онлайн трансляція матчу

між командою Ренн (Ренн) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Роазон Парк.
Дата проведення матчу: 22.02.2024
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь Ренн (Ренн) та командою "Мілан" (Милан):
між командами закінчився перемогою на користь "Мілан", тоді як команда Ренн залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та Ренн у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Стефан, Жульен и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Жульен Стефан
команди Ренн був зіграний проти Клермон - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ренн.
Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
команди "Мілан" був зіграний проти Монца - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Монца.
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