Феєноорд - Рома онлайн трансляція матчу

між командою Феєноорд (Роттердам) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Де Куип.
Дата проведення матчу: 15.02.2024
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь Феєноорд (Роттердам) та командою Рома (Рим):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Феєноорд та Рома у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Феєноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст
команди Феєноорд був зіграний проти Рома - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
команди Рома був зіграний проти Феєноорд - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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