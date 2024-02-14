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Феєноорд - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 15 лютого 2024, 19:45 - Де Куип . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Раду Петереску
Рейтинг матчу:
Феєноорд
Роттердам
1 - 1
Матч завершено
Рома
Рим
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Хід матчу
14' Beelen, Thomas 35' Minteh, Yankuba 45' Paixao, Igor
46' Дiего Льоренте 63' Ueda, Ayase Вийшов: Gimenez, Santiago 63' Minteh, Yankuba Вийшов: Lingr, Ondrej 64' Нікола Залевський Вийшов: El Shaarawy, Stephan 67' Ромелу Лукаку 69' Stengs, Calvin 70' Stengs, Calvin Вийшов: Ivanusec, Luka 78' Nieuwkoop, Bart 79' Paixao, Igor Вийшов: Milambo, Antoni 81' Рік Карсдорп Вийшов: Celik, Zeki 86' Едоардо Бове 87' Едоардо Бове Вийшов: Cristante, Bryan 87' Пауло Дібала Вийшов: Baldanzi, Tommaso
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Feyenoord Rotterdam have won 1 times, there have been 1 draws while AS Roma have won 3 times.
  • Last season's matches: 1-0 (Feyenoord Rotterdam at home) and 2-1 (AS Roma at home).
  • Feyenoord Rotterdam haven't lost in their last 7 games.
  • AS Roma have a winning streak of 4 matches.
  • Feyenoord Rotterdam have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • AS Roma have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Feyenoord Rotterdam wins 1st half in 47% of their matches, AS Roma in 37% of their matches.
  • Feyenoord Rotterdam wins 47% of halftimes, AS Roma wins 37%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 3 goals.
  • When Feyenoord Rotterdam leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than Feyenoord Rotterdam.
  • Feyenoord Rotterdam's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Feyenoord Rotterdam (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Feyenoord Rotterdam won 1, AS Roma won 3, 1 draws.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 4 UEFA Europa League games against Feyenoord Rotterdam.
  • Feyenoord Rotterdam have won just 1 of their last 4 UEFA Europa League games against AS Roma.
  • Feyenoord Rotterdam scores 0.8 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.6 goals against Feyenoord Rotterdam (on average).
  • Average number of goals in meetings between Feyenoord Rotterdam and AS Roma is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Feyenoord Rotterdam and AS Roma is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Feyenoord Rotterdam scores 2.15 goals when playing at home and AS Roma scores 0.97 goals when playing away (on average).
  • Feyenoord Rotterdam have a winning streak of 3 matches.
  • Feyenoord Rotterdam haven't lost in any of their last 5 home matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Феєноорд
1
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Рома
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Феєноорд 1 - 1 Завершено Рома
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Рома 4 - 1 Завершено Феєноорд
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 19:47 Феєноорд 1 - 0 Завершено Рома
Ліга конференцій 2021/2022
25.05.2022 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Феєноорд
Останні матчі - Феєноорд
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Феєноорд 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
11.02.2024 - 21:00 Феєноорд 2 - 0 Завершено Спарта В
Кубок Нідерландів 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Феєноорд 2 - 0 Завершено АЗ В
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
04.02.2024 - 15:30 АЗ 0 - 1 Завершено Феєноорд В
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
28.01.2024 - 15:30 Феєноорд 0 - 0 Завершено Твенте Н
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Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Феєноорд 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.02.2024 - 19:00 Рома 2 - 4 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.02.2024 - 21:45 Рома 4 - 0 Завершено Кальярі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.01.2024 - 21:45 Салернітана 1 - 2 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2023/2024
20.01.2024 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Еллас Верона В
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Головні події
87'
Едоардо Бове
Вийшов: Cristante, Bryan
87'
Пауло Дібала
Вийшов: Baldanzi, Tommaso
86'
Едоардо Бове
81'
Рік Карсдорп
Вийшов: Celik, Zeki
Paixao, Igor
Вийшов: Milambo, Antoni
79'
Nieuwkoop, Bart
78'
Stengs, Calvin
Вийшов: Ivanusec, Luka
70'
Stengs, Calvin
69'
67'
Ромелу Лукаку ГООЛ!
64'
Нікола Залевський
Вийшов: El Shaarawy, Stephan
Ueda, Ayase
Вийшов: Gimenez, Santiago
63'
Minteh, Yankuba
Вийшов: Lingr, Ondrej
63'
46'
Дiего Льоренте
ГООЛ! Paixao, Igor
45'
Minteh, Yankuba
35'
Beelen, Thomas
14'
Склади команд
22
Тімон Велленройтер
5
Hartman, Quilindschy
33
Hancko, David
3
Beelen, Thomas
2
Nieuwkoop, Bart
20
Wieffer, Mats
6
Zerrouki, Ramiz
10
Stengs, Calvin
14
Paixao, Igor
9
Ueda, Ayase
19
Minteh, Yankuba
99
Svilar, Mile
2
Рік Карсдорп
14
Дiего Льоренте
23
Mancini, Gianluca
37
Леонардо Спінаццола
52
Едоардо Бове
16
Paredes, Leandro
7
Лоренцо Пеллегріні
21
Пауло Дібала
90
Ромелу Лукаку
59
Нікола Залевський
Стартовий склад
  • 14
    Paixao, Igor
    Форвард
    79 45
  • 9
    Ueda, Ayase
    Форвард
    63
  • 19
    Minteh, Yankuba
    Форвард
    63 35
  • 20
    Wieffer, Mats
    Півзахисник
  • 6
    Zerrouki, Ramiz
  • 10
    Stengs, Calvin
    Форвард
    70 69
  • 5
    Hartman, Quilindschy
    Захисник
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 3
    Beelen, Thomas
    Півзахисник
    14
  • 2
    Nieuwkoop, Bart
    Захисник
    78
  • 22
    Тімон Велленройтер
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
    87
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
    67
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
    64
  • 52
    Едоардо Бове
    Півзахисник
    87 86
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 2
    Рік Карсдорп
    Півзахисник
    81
  • 14
    Дiего Льоренте
    Захисник
    46
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Де Росси, Даниэле
Статистика матчу
13
Штрафні
10
10
Фоли
11
53%
Володіння м'ячем
47%
8
Блоковано ударів
2
4
Кутові
5
Офсайди
2
3
ЖК
2
7
Удари в отвір
5
2
Удари повз
5
4
Сейви
6
LIVE
Трансляція матчу Феєноорд - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Феєнорд і Рома розписали мирову на Де Кейпі, залишивши максимальну інтригу на матч-відповідь.
90+8'
Свисток
Матч завершився.
90+1'
Інфо
Компенсовано 7 хвилин.
89'
Хіменес створив Свілару труднощі потужним ударом, але кут був надто гострим. Шансів на гол майже не було.
88'
Заміна
Крістанте та Бальданці вийшли замість Бове та Дібали.
87'
Жовта картка
Бове пішов у необовʼязкове зіткнення й отримав дискваліфікацію на матч-відповідь.
84'
Заміна
Челік замінив Карсдорпа.
78'
Заміна
Рід і Міламбо вступили в гру. Пайшан і Ньюкоп пішли відпочивати.
71'
Заміна
Одразу ж зняв Стенгса з гри Слот, Іванушец вийшов на поле.
69'
Жовта картка
Стенгс вдарив суперника по ногах неподалік від карного майданчика.
67'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Рома! Лукаку переборов Ганцко і плечем відправив мʼяч у сітку воріт. Гольова передача на рахунку Спінаццоли.
63'
Заміна
Залевський поступився місцем на полі Ель-Шаараві.
63'
Заміна
Хіменес і Лінгр вийшли на поле замість Уеди та Мінте.
57'
Ще одна невдала спроба забити ударом головою, цього раз від Залевського. Йому можна пробачити, на відміну від Лукаку.
54'
Лукаку виграв другий поверх у штрафному суперника, при чому досить упевнено, але пробив вкрай неточно.
46'
Жовта картка
Не встигли поновити гру, як Льоренте вже заробив жовту картку.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Матч і без того був досить цікавим і насиченим моментами, а після того, як Феєнорд повів у рахунку очікуємо ще більш захоплюючого футболу.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Гоооол!!!
Феєнорд відкриває рахунок! Невисокий Пайшан відклеївся від Льоренте й головою переправив мʼяч у ворота, скориставшись подачею Гартмана.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
45'
Небезпечний момент
Ще сейв від Велленройтера! Німецький голкіпер намертво зафіксував мʼяч у руках після сильного удару Лукаку головою.
40'
Небезпечний момент
Поперечина рятує Феєнорд від пропущеного мʼяча після потужного пострілу Паредеса здалеку! А на повторі навіть видно дотик Велленройтера. Браво, Тімон!
35'
Жовта картка
Мінте отримав попередження за відмашку від Залевського.
32'
Красива комбінація вийшла в Феєнорда, але завершити її ударом Мінте завадив Спінаццола.
27'
Подача Ньюкопа могла створити серйозні проблеми захисту Роми, однак Карсдорп все ж випередив Пайшана і скинув мʼяч воротарю.
24'
Класна позиція прямо по центру воріт була у Віффера, але він не зміг підійняти мʼяч і той став легкою здобиччю для Свілара.
21'
Небезпечний момент
Пайшан хапається за голову! Після чудового дриблінгу бразилець намагався піймати Свілара на протиході, але зовсім трохи не влучив у дальній кут.
17'
Небезпечний момент
Лукаку відгукнувся на подачу Дібали з правого флангу та завершив атаку ударом головою. Позиція була досить небезпечною, але бельгієць пробив у воротаря.
16'
Стінка прийняла удар Пеллегріні на себе.
15'
Жовта картка
Белен повалив Лукаку на газон неподалік від карного й отримав за це жовту картку.
10'
Небезпечний момент
Господарі рятуються від серйозної небезпеки! Спочатку Велленройтер чудово зіграв, нівелювавши вихід Пеллегріні віч-на-віч, а потім Ганцко врятував ворота від добивання капітана Роми.
8'
Рома змогла довести свою першу контратаку до удару. Бове намагався вразити ворота з-за меж штрафного, влучив у захисника.
4'
Феєнорд розпочинає максимально агресивно. Підопічні Слота дають супернику зрозуміти, що на цьому стадіоні легко не буде.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Раду Маріан Петреску (Румунія).
Запасні: ван Сас (в), Лампру (в), Рід, Зауер, Іванушец, Лінгр, Лопес, Міламбо, Хіменес.
Інфо
Стартовий склад Феєнорда: Велленройтер — Гартман, Ганцко (к), Белен, Ньювкоп — Віффер, Зеррукі, Стенгс — Пайшан, Уеда, Мінте. Головний тренер — Арне Слот.
Запасні: Боер (в), Патрісіу (в), Азмун, Анхеліно, Ауар, Бальданці, Ель-Шаараві, Кошта, Крістанте, Санчеш, Смоллінг, Челік.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Спінаццола, Манчіні, Льоренте, Карсдорп — Пеллегріні (к), Паредес, Бове — Залевський, Лукаку, Дібала. Головний тренер — Даніеле де Россі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Феєнордом і Ромою.
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Анонс матчу Феєноорд - Рома 15.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Феєноорд (Роттердам) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Де Куип.

Дата проведення матчу: 15.02.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Феєноорд (Роттердам) та командою Рома (Рим):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Феєноорд та Рома у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Феєноорд - Рома можна подивитися 15.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Феєноорд - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Феєноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

команди Феєноорд був зіграний проти Рома - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

команди Рома був зіграний проти Феєноорд - 15.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Феєноорд - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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