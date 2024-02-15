Рома - Феєноорд онлайн трансляція матчу

між командою Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 22.02.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Феєноорд та Рома у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Де Росси, Даниэле и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
команди Рома був зіграний проти Фрозіноне - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст
команди Феєноорд був зіграний проти Валвейк - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди Феєноорд .
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