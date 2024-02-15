Рома - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Феєноорд 22.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 22.02.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Феєноорд та Рома у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Де Росси, Даниэле и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Феєноорд можна подивитися 22.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Феєноорд , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



команди Рома був зіграний проти Фрозіноне - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Феєноорд (Роттердам)

Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908

Країна: Нидерланды

Тренер: Джованни ван Бронкхорст



команди Феєноорд був зіграний проти Валвейк - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди Феєноорд .

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Феєноорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.