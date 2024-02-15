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Рома - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 22 лютого 2024, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Феєноорд
Роттердам
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Хто переможе?
96 Користувачів зробило свій вибір
Рома
36%
Нічия
30%
Феєноорд
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, AS Roma have won 3 times, there have been 2 draws while Feyenoord Rotterdam have won 1 times. The goal difference is 7-5 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 2-1 (AS Roma at home) and 1-0 (Feyenoord Rotterdam at home).
  • Feyenoord Rotterdam haven't lost in their last 9 games.
  • Feyenoord Rotterdam have a winning streak of 3 matches away from home.
  • The result of the first leg: Feyenoord Rotterdam - AS Roma 1-1.
  • AS Roma have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 36% of their matches, Feyenoord Rotterdam in 48% of their matches.
  • AS Roma wins 36% of halftimes, Feyenoord Rotterdam wins 48%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • Feyenoord Rotterdam's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Feyenoord Rotterdam (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 3, Feyenoord Rotterdam won 1, 1 draws.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 UEFA Europa League games against Feyenoord Rotterdam.
  • Feyenoord Rotterdam have won just 1 of their last 5 UEFA Europa League games against AS Roma.
  • AS Roma scores 1.6 goals in a match against Feyenoord Rotterdam and Feyenoord Rotterdam scores 0.8 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Feyenoord Rotterdam is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Feyenoord Rotterdam is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • AS Roma scores 2.2 goals when playing at home and Feyenoord Rotterdam scores 2.3 goals when playing away (on average).
  • Feyenoord Rotterdam have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Рома
3
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Феєноорд
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Феєноорд 1 - 1 Завершено Рома
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Рома 4 - 1 Завершено Феєноорд
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 19:47 Феєноорд 1 - 0 Завершено Рома
Ліга конференцій 2021/2022
25.05.2022 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Феєноорд
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
18.02.2024 - 19:00 Фрозіноне 0 - 3 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Феєноорд 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.02.2024 - 19:00 Рома 2 - 4 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.02.2024 - 21:45 Рома 4 - 0 Завершено Кальярі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.01.2024 - 21:45 Салернітана 1 - 2 Завершено Рома В
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Останні матчі - Феєноорд
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
18.02.2024 - 17:45 Феєноорд 1 - 0 Завершено Валвейк В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Феєноорд 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
11.02.2024 - 21:00 Феєноорд 2 - 0 Завершено Спарта В
Кубок Нідерландів 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Феєноорд 2 - 0 Завершено АЗ В
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
04.02.2024 - 15:30 АЗ 0 - 1 Завершено Феєноорд В
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Хто переможе?
96 Користувачів зробило свій вибір
Рома
36%
Нічия
30%
Феєноорд
33%
Склади команд
99
Svilar, Mile
37
Леонардо Спінаццола
14
Дiего Льоренте
23
Mancini, Gianluca
2
Рік Карсдорп
7
Лоренцо Пеллегріні
16
Paredes, Leandro
4
Cristante, Bryan
92
El Shaarawy, Stephan
90
Ромелу Лукаку
21
Пауло Дібала
22
Тімон Велленройтер
4
Geertruida, Lutsharel
3
Beelen, Thomas
33
Hancko, David
5
Hartman, Quilindschy
20
Wieffer, Mats
8
Timber, Quinten
2
Nieuwkoop, Bart
10
Stengs, Calvin
14
Paixao, Igor
29
Gimenez, Santiago
Стартовий склад
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 14
    Дiего Льоренте
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 2
    Рік Карсдорп
    Півзахисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 29
    Gimenez, Santiago
    Форвард
  • 2
    Nieuwkoop, Bart
    Захисник
  • 10
    Stengs, Calvin
    Форвард
  • 14
    Paixao, Igor
    Форвард
  • 20
    Wieffer, Mats
    Півзахисник
  • 8
    Timber, Quinten
    Півзахисник
  • 4
    Geertruida, Lutsharel
    Захисник
  • 3
    Beelen, Thomas
    Півзахисник
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 5
    Hartman, Quilindschy
    Захисник
  • 22
    Тімон Велленройтер
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Де Росси, Даниэле
  • Slot, Arne
LIVE
Трансляція матчу Рома - Феєноорд
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
У першому матчі була нічия — 1:1.
Запасні: Ламбру, ван Сас, Зеррукі, Джаханбахш, Уеда, Лопес, Іванушец, Мінте, Зауер, Рід, Міламбо, Лінгр.
Феєнорд: Велленройтер — Гертрейда, Белен, Ганцко, Гартман — Віффер, Тімбер — Ньївкоп, Стенгс, Пайшан — Хіменес.
Запасні: Патрісіу, Бур, Ндіка, Смоллінг, Азмун, Челік, Саншеш, Ауар, Бальданці, Залевські, Кошта, Анхеліньйо.
Рома: Свілар — Карсдорп, Манчіні, Льоренте, Спінаццола — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель Шаараві.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та ротердамський Феєнорд.
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Анонс матчу Рома - Феєноорд 22.02.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 22.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Феєноорд та Рома у попередньому футбольному матчі 15.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Де Росси, Даниэле и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Феєноорд можна подивитися 22.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Феєноорд , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

команди Рома був зіграний проти Фрозіноне - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

команди Феєноорд був зіграний проти Валвейк - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди Феєноорд .

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Феєноорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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