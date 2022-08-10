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Шахтар - Домжале онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 10 серпня 2022, 20:00
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 0
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25'
Домжале
Домжале
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
52%
Нічия
30%
Домжале
18%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Аль-Адала В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 21:45 Рома 5 - 0 Завершено Шахтар П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 17:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Утрехт Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 21:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аякс П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
22.07.2022 - 19:30 Шахтар 3 - 3 Завершено Фортуна Н
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Останні матчі - Домжале
Ліга конференцій 2021/2022
10.08.2021 - 21:00 Домжале 1 - 2 Завершено Русенборг П
Ліга конференцій 2021/2022
05.08.2021 - 20:00 Русенборг 6 - 1 Завершено Домжале П
Ліга конференцій 2021/2022
29.07.2021 - 19:00 Honka 0 - 1 Завершено Домжале В
Ліга конференцій 2021/2022
20.07.2021 - 18:55 Домжале 1 - 1 Завершено Honka Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
09.10.2020 - 16:00 Домжале 0 - 0 Завершено Табор Сежана Н
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
52%
Нічия
30%
Домжале
18%
Трансляція
20'
Небезпечний момент
Дурдов увімкнувся під передачу партнера на лівий фланг штрафного, після втрати від Бондаренка на власній половині, проте пробив у Трубіна з гострого кута.
18'
Спроба розіграти кутовий на лівому фланзі від Мудрика та партнерів зазнала невдачі.
15'
Трубін спробував розпочати атаку дальнім пасом, проте засильно відправив м'яч на чужу половину.
13'
Небезпечний момент
Бондаренко низом пробив під стінкою в ближній кут, але голкіпер це бачив.
12'
Степаненко біля правого кута чужого штрафного піймав суперника на фінті, після чого той його збив.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мудрик із пенальті пробив у лівий нижній кут!
10'
Небезпечний момент
Пенальті! Дотепний розіграш передачами п'ятами від Судакова та Мудрика в центрі штрафного завершився падінням Георгія.
8'
Суттєво вище цілі запустив м'яч Якупович дальнім пострілом із лівого флангу.
6'
Спроба потужного пресингу від Шахтаря.
4'
Небезпечний момент
Штанга! Степаненко швидко розібрався з пострілом із зони перед штрафним, низом поціливши в правий каркас воріт!
2'
Кутовий
Подача від кутового з правого флангу пішла на дальню стійку, звідки відбувся кволий удар головою, із яким упорався Трубін.
1'
Кутовий на правому фланзі заробив Якупович блокованим пострілом зі входу до штрафного.
1'
Шахтар тримає м'яч на власній половині під тиском.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Тратнік, Мутавчич, Топалович, Зайшек, Йовічевіч, Репас, Ткачук, Подлогар, Сайтоскі, Мартинович, Перк, Дроле, Страйнар.
Домжале: Мулалич — Іленич, Шойссенгейр, Джурич, Клеменчич — Маркуш, Гусмані (К) — Якупович, Алич, Йошт Пишек — Дурдов.
Запасні: Шевченко, Стасюк, Фарина, Криськів.
Шахтар: Трубін — Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Топалов, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Тотовицький.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Спортни парк (Домжале, Словенія) зіграють словенський Домжале та донецький Шахтар.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Домжале 10.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Домжале (Домжале) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 10.08.2022
Час початку матчу: 20:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Домжале можна подивитися 10.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Домжале, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Шахтар був зіграний проти Аль-Адала - 10.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Домжале (Домжале)
Країна: Словения

команди Домжале був зіграний проти Русенборг - 10.08.2021, у рамках Ліга конференцій 2021/2022 та закінчився перемогою команди Русенборг.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Домжале онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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