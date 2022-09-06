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Севілья - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 вересня 2022, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
0 - 2
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64'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
20' Haaland, Erling
46' Delaney, Thomas Вийшов: Хоан Хордан 46' Iван Ракiтiч Вийшов: Рафаель Міранда 57' Telles, Alex Вийшов: Dolberg, Kasper
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
32%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
38%
Цікаві факти
  • Sevilla FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester City have lost none of their last 6 away matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Sevilla FC wins 1st half in 30% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Sevilla FC wins 30% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Sevilla FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • Sevilla FC scores 1.79 goals when playing at home and Manchester City scores 2.18 goals when playing away (on average).
  • Sevilla FC haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Севілья
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
03.11.2015 - 21:45 Севілья 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
21.10.2015 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Севілья
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 3 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.08.2022 - 23:00 Альмерія 2 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.08.2022 - 23:00 Севілья 1 - 1 Завершено Вальядолід Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.08.2022 - 22:00 Osasuna 2 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Севілья 1 - 0 Завершено Атлетік В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут В
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Новини команд
Головні події
Telles, Alex
Вийшов: Dolberg, Kasper
57'
Delaney, Thomas
Вийшов: Хоан Хордан
46'
Iван Ракiтiч
Вийшов: Рафаель Міранда
46'
20'
Haaland, Erling ГООЛ!
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
32%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
38%
Склади команд
13
Bono
14
Nianzou, Tanguy
6
Неманья Гудель
30
Carmona, Jose
19
Acuna, Marcos
18
Delaney, Thomas
10
Iван Ракiтiч
16
Хесус Навас
16
Telles, Alex
24
Gomez, Papu
22
Iско
31
Едерсон
20
Cancelo, Joao
3
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
21
Gomez, Sergio
17
De Bruyne, Kevin
16
Родрi
47
Foden, Phil
20
Silva, Bernardo
9
Haaland, Erling
15
Grealish, Jack
Стартовий склад
  • 16
    Telles, Alex
    Захисник
    57
  • 24
    Gomez, Papu
    Форвард
  • 22
    Iско
    Півзахисник
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 18
    Delaney, Thomas
    Півзахисник
    46
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
    46
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 14
    Nianzou, Tanguy
    Захисник
  • 6
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 30
    Carmona, Jose
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    20
  • 15
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
41%
Володіння м'ячем
59%
4
Штрафні
6
5
Фоли
4
2
Удари повз
7
Блоковано ударів
3
Удари в отвір
4
1
Офсайди
1
Кутові
2
2
Сейви
Трансляція
61'
Серхіо Гомес навішує у штрафний майданчик Севільї - і Голанд у стилі Златана дотягується до м'яча, але маже по воротах
58'
Гоооол!!!
Філ Фоден отримує м'яч від Канселу у штрафному майданчику Севільї, розмотує опорника Гуделя і ідеально б'є у правий нижній кут.
55'
Заміна
Вже третя заміна у Севільї: Каспер Дольберг виходить замість Алескса Теллеша
52'
Джек Гріліш віддає в зону перед штрафним майданчиком на Родрі, але іспанець б'є сильно вище
48'
Небезпечний момент
Кевін де Брюйне вийшов один-на-один з Буну після геніального пасу Голанда, але воротар дивом узяв удар
46'
Заміна
Подвійна заміна у Севільї: замість Івана Ракитича виходить Рафа Мір, замість Томаса Ділейні - Жуан Жордан
46'
Розпочато другий тайм!
Ман Сіті діє як Хижак із однойменного старого фільму – спостерігає за спробами Севільї щось створити, помічає слабкості, і б'є саме в них. Абсолютне домінування англійців у першому таймі.
45'
Свисток
Перший тайм завершено. Манчестер Сіті веде з рахунком 1:0 після голу Ерлінга Голанда на 20-й хвилині
43'
Кутовий
Де Брюйне гостро вирізав на Філа Фодена, але іспанці встигли винести на кутовий
42'
Бернардо Сілва навішував у штрафний після чергового проходу Гріліша, але гравці Севільї вибивают м'яч
39'
Алехандро Гомес отримує м'яч у штрафному майданчику Севільї, мчить до воріт Сіті, але його збивають гравці Манчестера.
36'
Теллеш фолить на Родрі. Штрафний для Ман Сіті
33'
Джек Гріліш стрімголов прориває захист Севільї, віддає на Голанда, але іспанці перехоплюють м'яча
31'
Перший удар у Севільї! Маркос Акунья пробив після стандарту, але до голу там було далеко
29'
Небезпечний момент
Кевін був дуже близький до голу прямим ударом, але трішки не влучає
28'
Небезпечний момент
Штрафний на де Брюйне
25'
Фоден і Канселу розірвали правого захисника Севільї, але Голанд і близько не встиг до прострілу
23'
Офсайд
Офсайд в Севільї
20'
Гоооол!!!
Голанд забиває з-під воротаря Севільї після магічного прострілу від де Брюйне
15'
Філ Фоден підбирає м'яч після втрати Севільї біля кордонів свого штрафного майданчика, забігає у воротарський майданчик, але його збиває захисник іспанської команди. Нема фолу
11'
Джек Гріліш б'є! Але не влучає
10'
Блискучий прохід від Бернардо Сілви. Португалець дістався штрафного, віддав пас на Канселу, але удар того заблоковано
7'
Гострий навіс від де Брюйне на голову Голанда, але той маже. Неймовірно близько до голу
5'
Сіті надзвичайно високо пресингує Севілью - але іспанська команда вдало виходить з-під пресингу
1'
Матч розпочато!
Інфо
Обидві команди представляють групу G. А окрім них у цьому квартеті будуть змагаються за вихід до плей-оф ще дортмундська Боруссія та данський Копенгаген.
Інфо
Стартовий склад «Ман Сіті»: Едерсон – Жоау Канселу, Аканджі, Рубен Діаш, Серхіо Гомес – де Брюйне, Родрі, Бернардо Сілва – Фоден, Голанд, Гріліш
Інфо
Стартовий склад «Севільї»: Буну – Кармона, Гудель, Ніанзу, Теллеш – Хесус Навас, Ракітіч, Ділейні, Акунья – Іско, Алехандро Гомес
Звучить гімн Ліги Чемпіонів
Інфо
Судитиме матч повністю італійська бригада арбітрів. Головний суддя – Давіде Масса. Асистенти: Філіппо Мелі та Стефано Алассіо. За VAR відповідатимуть Массіміліано Ірраті та Марко Гвіда. Четвертий арбітр: Сімоне Соцца.
Шановні читачі сайту UA-Футбол, вітаю вас на текстовій трансляції матчу першого туру Ліги Чемпіонів "Севілья" - "Манчестер Сіті". Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан в іспанській Севільї.
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Анонс матчу "Севілья" - "Манчестер Сіті" 06.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Севілья" (Севилья) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 03.11.2015 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 06.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий поединок команди "Севілья" був зіграний проти "Барселона" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Астон Вілла - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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