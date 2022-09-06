Севілья - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между "Севілья" (Севилья) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 03.11.2015 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Предыдущий поединок команди "Севілья" був зіграний проти "Барселона" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Астон Вілла - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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