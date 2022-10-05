Бенфіка - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бенфіка - "Парі Сен-Жермен" 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 05.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Бенфіка (Лиссабон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 10.12.2013 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Кристоф Гальтье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Предыдущий поединок команди Бенфіка був зіграний проти Віторія - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ніцца - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

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