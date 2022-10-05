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Бенфіка - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 жовтня 2022, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
0 - 0
Оновити
18'
Парі Сен-Жермен
Париж
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
31%
Нічия
28%
Парі Сен-Жермен
41%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Benfica Lisbon have won 4 times, there have been 2 draws while Paris Saint-Germain have won 3 times. The goal difference is 16-15 in favour of Benfica Lisbon.
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 19 matches.
  • Benfica Lisbon have won 9 home matches in a row.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 7 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 25 games.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 9 matches away from home.
  • Paris Saint-Germain have lost none of their last 12 away matches.
  • When playing at home, Benfica Lisbon have not lost to Paris Saint-Germain in their last 3 encounters.
  • Benfica Lisbon have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • Benfica Lisbon wins 1st half in 48% of their matches, Paris Saint-Germain in 61% of their matches.
  • Benfica Lisbon wins 48% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 61%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 1 goals.
  • When Benfica Lisbon leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Benfica Lisbon has better performance than Paris Saint-Germain.
  • In the last 5 meetings Benfica Lisbon won 2, Paris Saint-Germain won 2, 1 draws.
  • Benfica Lisbon scores 1.6 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1.8 goals against Benfica Lisbon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Benfica Lisbon and Paris Saint-Germain is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Benfica Lisbon and Paris Saint-Germain is 2.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Benfica Lisbon scores 2.53 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.68 goals when playing away (on average).
  • Benfica Lisbon haven't lost in their last 20 games.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Benfica Lisbon's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бенфіка
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
10.12.2013 - 21:45 Бенфіка 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
02.10.2013 - 21:45 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2022/2023
01.10.2022 - 22:30 Віторія 0 - 0 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
18.09.2022 - 20:00 Бенфіка 5 - 0 Завершено Marítimo В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
10.09.2022 - 17:30 Famalicao 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Бенфіка 2 - 0 Завершено Маккабі В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ніцца В
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Ліон 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Маккабі 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
10.09.2022 - 18:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Брест В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ювентус В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
31%
Нічия
28%
Парі Сен-Жермен
41%
Склади команд
99
Одіссеас Влаходімос
3
Grimaldo, Alex
30
Ніколас Отаменді
66
Silva, Antonio
6
Bah, Alexander
27
Рафаел Сілва
61
Luis, Florentino
13
Fernandez, Enzo Jeremias
7
Neres, David
20
Жоау Маріу
88
Ramos, Goncalo
99
Джанлуїджі Доннарумма
15
Pereira, Danilo
5
Маркіньйос
4
Серхiо Рамос
2
Hakimi, Achraf
17
Vitinha
6
Марко Верратті
25
Mendes, Nuno
30
Лiонель Мессi
10
Неймар
7
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Форвард
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 13
    Fernandez, Enzo Jeremias
    Півзахисник
  • 7
    Neres, David
    Форвард
  • 3
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 66
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 6
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 99
    Одіссеас Влаходімос
    Воротар
  • 10
    Неймар
    Форвард
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 15
    Pereira, Danilo
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роджер Шмидт
  • Кристоф Гальтье
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
38%
Володіння м'ячем
62%
1
Удари в отвір
1
Кутові
1
Сейви
1
Трансляція
13'
Небезпечний момент
Гонсало Рамос отримує м'яч після перехоплення Жоау Маріу та пробиває. Форвард знаходився в метрах 30 від воріт ПСЖ, проте удар був прицільним
10'
Гравці ПСЖ спробували розіграти комбінацію перед штрафним Бенфіки, проте захисники португальців різко перехопили м'яч і вибили вперед
8'
Небезпечний момент
Гонсало Рамос отримав закид за спинами захисників ПСЖ, спробував відірватися від Маркіньоса вже у штрафному майданчику. Форвард пробив, але влучив прямо у воротаря
5'
Кутовий
Нуно Мендеш підібрав м'яч у штрафному майданчику Бенфіки після невдалого обіграшу гравця ПСЖ, але не зумів зробити асист. Кутовий для парижан
2'
Енцо Фернандес збиває Неймара біля кордону поля, коли бразилець намагався розігнати атаку зі своєї половини
Свисток
Матч розпочато!
Звучить гімн Ліги Чемпіонів!
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма – Даніло, Маркіньос, Серхіо Рамос – Хакімі, Вітінья, Верратті, Нуно Мендеш – Мессі, Неймар, Мбаппе
Стартовий склад Бенфіки: Влаходімос – Бах, Антоніо Сілва, Отаменді, Гримальдо – Флорентіно, Енцо Фернандес, Жоау Маріу – Давид Нереш, Гонсало Рамос, Рафа Сілва
Інфо
Головний суддя – Хесус Хіль Мансано. Помічники арбітра: Анхель Невадо Родрігес, Дієго Барберо Севілья. Четвертий суддя Мігель Анхель Ортіс Арьяс.
Інфо
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні «Ештадіу да Луж» у Лісабоні, Португалія.
Доброго вечора шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу третього туру Ліги Чемпіонів "Бенфіка" - "ПСЖ".
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Анонс матчу Бенфіка - "Парі Сен-Жермен" 05.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 05.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Бенфіка (Лиссабон) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 10.12.2013 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Кристоф Гальтье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 05.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команди Бенфіка був зіграний проти Віторія - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ніцца - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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