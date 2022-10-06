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Ренн - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 06 жовтня 2022, 22:00 - Роазон Парк
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Ренн
Ренн
1 - 1
Оновити
перерыв
Динамо
Киев
Хід матчу
23' Terrier, Martin 33' Віктор Циганков
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
25%
Нічия
30%
Динамо
46%
Цікаві факти
  • Stade Rennes haven't lost in their last 7 games.
  • FC Dynamo Kiev have lost 5 away matches in a row.
  • Stade Rennes have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Stade Rennes wins 1st half in 47% of their matches, FC Dynamo Kiev in 38% of their matches.
  • Stade Rennes wins 47% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 2 goals.
  • When Stade Rennes leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • Stade Rennes's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Stade Rennes scores 2.5 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.77 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ренн
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Динамо
Ліга Європи УЄФА 2018
08.11.2018 - 19:55 Динамо 3 - 1 Завершено Ренн
Ліга Європи УЄФА 2018
25.10.2018 - 22:00 Ренн 1 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.10.2022 - 18:00 Страсбур 1 - 3 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.09.2022 - 16:00 Марсель 1 - 1 Завершено Ренн Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Ренн 2 - 2 Завершено Фенербахче Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.09.2022 - 18:05 Ренн 5 - 0 Завершено Осер В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 АЕК 1 - 2 Завершено Ренн В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершено АЕК П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Фенербахче 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо П
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Новини команд
Головні події
33'
Віктор Циганков ГООЛ!
ГООЛ! Terrier, Martin
23'
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
25%
Нічия
30%
Динамо
46%
Склади команд
30
Стів Манданда
25
Meling, Birger
23
Theate, Arthur
6
Rodon, Joe
22
Assignon, Lorenz
7
Terrier, Martin
20
Tait, Flavien
8
Ugochukwu, Lesley
14
Bourigeaud, Benjamin
19
Gouiri, Amine
21
Majer, Lovro
71
Денис Бойко
94
Kedziora, Tomasz
25
Ілля Забарний
25
Popov, Denys
44
Владислав Дубінчак
5
Сергій Сидорчук
29
Buyalskiy, Vitaliy
8
Володимир Шепелєв
15
Віктор Циганков
41
Артем Бєсєдін
7
Владислав Кабаєв
Стартовий склад
  • 19
    Gouiri, Amine
  • 21
    Majer, Lovro
    Півзахисник
  • 7
    Terrier, Martin
    23
  • 20
    Tait, Flavien
    Півзахисник
  • 8
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 14
    Bourigeaud, Benjamin
    Півзахисник
  • 25
    Meling, Birger
    Захисник
  • 23
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 6
    Rodon, Joe
    Захисник
  • 22
    Assignon, Lorenz
    Захисник
  • 30
    Стів Манданда
    Воротар
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    33
  • 41
    Артем Бєсєдін
    Форвард
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Popov, Denys
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Бруно Генезио
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
6
Штрафні
7
6
Фоли
6
47%
Володіння м'ячем
53%
6
Удари повз
2
2
Удари в отвір
2
2
Кутові
1
1
Сейви
1
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 1 хвилину.
45'
Віктор Циганков виконав подачу зі штрафного, Артюр Теате ліквідував загрозу воротам своєї команди.
35'
Варто відзначити, що підопічні Мірчі Луческу трохи вирівняли гру. Можливо, це пов'язано з тим, що Ренн зменшив оберти після забитого м'яча.
32'
Гоооол!!!
Динамо зрівнює рахунок! Артем Бєсєдін п'ятою відпасував на Віталія Буяльского, той, у свою чергу, продовжив на Віктора Циганкова, який і завершив атаку точним ударом. Реалізація в киян на рівні.
24'
Ловро Маєр наважився на дальній удар, оскільки не знайшов інших варіантів продовження атаки. М'яч пройшов поруч зі стійкою.
18'
Небезпечний момент
Небезпечно було. Французи розібрали оборону суперника використовуючи короткий пас, але Мартен Тер'є не виконав удар у ближній кут.
23'
Гоооол!!!
Ренн відкриває рахунок! Амін Гуірі однією передачею розрізав оборону Динамо, а Мартен Тер'є з неробочої лівої вразив дальній кут. Абсолютно закономірно.
14'
Денис Бойко вимушений вступати у гру після удару Бенжамена Буріжо з-за меж карного.
7'
Ловро Маєр отримав скидання від Аміна Гуірі, одним рухом прибрав Дениса Попова і пробив у напрямку воріт. Невлучно.
4'
Лоренц Асіньйон підключився до атаки та прострілив у центр штрафного майданчика. К счастью для защитников Динамо, Амин Гуири не смог обработать мяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Ренна: Манданда – Мелінг, Теате, Родон, Асіньйон – Тер'є, Те, Угочукву, Буріжо (к) – Гуірі, Маєр. Головний тренер – Бруну Женезіо.
Запасні: Доган, Сален, Аблін, Белосян, Дезіре Дуе, Гела Дуе, Франсуаз, Трюффер, Ву, Калімуендо.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бойко – Дубінчак, Попов, Забарний, Кенджора – Сидорчук (к), Шепєлєв, Буяльський – Кабаєв, Бєсєдін, Циганков. Головний тренер – Мірча Луческу.
Запасні: Ігнатенко, Нещерет, Андрієвський, Бурда, Ванат, Вівчаренко, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Перріс, Сирота, Тимчик.
Чи пішла киянам на користь міжнародна пауза? Сьогодні дізнаємось. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи Ренн – Динамо.
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Анонс матчу Ренн - Динамо 06.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Ренн (Ренн) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Роазон Парк.

Дата проведення матчу: 06.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ренн (Ренн) та командою Динамо (Киев):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Ренн залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ренн у попередньому футбольному матчі 08.11.2018 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ренн - Динамо можна подивитися 06.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ренн - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Бруно Женезио

Прошедший матч команди Ренн був зіграний проти Страсбур - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти ФК Минай - 02.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Ренн - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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