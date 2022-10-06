Ренн - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ренн - Динамо 06.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Ренн (Ренн) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Роазон Парк.

Дата проведення матчу: 06.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ренн (Ренн) та командою Динамо (Киев):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Ренн залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ренн у попередньому футбольному матчі 08.11.2018 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ренн (Ренн)

Рік заснування Ренн (Ренн): 1901

Країна: Франция

Тренер: Бруно Женезио



Прошедший матч команди Ренн був зіграний проти Страсбур - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти ФК Минай - 02.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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