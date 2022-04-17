Парі Сен-Жермен - Марсель онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель 16.10.2022, Чемпіонат Франції

Поединок між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 16.10.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Марсель у попередньому футбольному матчі 17.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Бенфіка - 11.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Хорхе Сампаоли



Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Спортинг - 12.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

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