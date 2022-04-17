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Парі Сен-Жермен - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 16 жовтня 2022, 21:45 - Парк-де-Пренс
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
До початку
00 : 00 : 00
Марсель
Марсель
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
46%
Нічия
24%
Марсель
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and Olympique Marseille when Paris Saint-Germain is playing at home is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and Olympique Marseille is 2-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Paris Saint-Germain playing at home, Paris Saint-Germain have won 19 times, there have been 7 draws while Olympique Marseille have won 6 times. The goal difference is 50-26 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 63 meetings, Paris Saint-Germain have won 31 times, there have been 16 draws while Olympique Marseille have won 16 times. The goal difference is 93-62 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Last season's matches: 2-1 (Paris Saint-Germain at home) and 0-0 (Olympique Marseille at home).
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Olympique Marseille scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 28 games.
  • Paris Saint-Germain have won 3 home matches in a row.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 0 of their 4 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 0 of their 4 away matches in Ligue 1 this season.
  • Paris Saint-Germain's home record this season: 3-1-0.
  • Olympique Marseille's away record this season: 3-1-0.
  • Lionel Messi has assisted the most goals for Paris Saint-Germain with 7. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (5).
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 60% of their matches, Olympique Marseille in 42% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 60% of halftimes, Olympique Marseille wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 1 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Ligue 1, Paris Saint-Germain has better performance than Olympique Marseille.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • Paris Saint-Germain have lost just 1 of their last 5 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 3, Olympique Marseille won 1, 1 draws.
  • Paris Saint-Germain have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain scores 1.2 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 0.6 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Olympique Marseille is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Olympique Marseille is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
  • Paris Saint-Germain scores 2.35 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.65 goals when playing away (on average).
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
18
Перемог
24
Ігор
2
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
17.04.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Марсель 0 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Марсель 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен
Суперкубок Франції 2020/2021
13.01.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Марсель
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Реймс 0 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Бенфіка 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ніцца В
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Ліон 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Останні матчі - Марсель
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
08.10.2022 - 18:00 Марсель 1 - 2 Завершено Аяччо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 19:45 Марсель 4 - 1 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Франції 2022/2023
30.09.2022 - 22:00 Анже 0 - 3 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.09.2022 - 16:00 Марсель 1 - 1 Завершено Ренн Н
Показати більше
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
46%
Нічия
24%
Марсель
30%
Трансляція
На даний момент ПСЖ займає перше місце в турнірній таблиці, набравши 26 очок, а Марсель розташувався на 4-й позиції з 23-ма заліковими балами.
Раніше команди провели 24 матчі в рамках цього турніру. Парижани отримали перемогу 18 разів, а суперник - лише двічі. Також чотири зустрічі закінчилися нічиєю.
Сьогодні в рамках Ліги 1 відбудеться французьке класичне протистояння ПСЖ - Марсель.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель 16.10.2022, Чемпіонат Франції

Поединок між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 16.10.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Марсель у попередньому футбольному матчі 17.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель можна подивитися 16.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Бенфіка - 11.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Спортинг - 12.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Франції та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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