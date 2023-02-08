Марсель - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Матч між командою Марсель (Марсель) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Велодром.
Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Марсель (Марсель) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 08.02.2023 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Кристоф Гальтье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти "Тулуза" - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.
Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье
Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Лілль" - 19.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
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