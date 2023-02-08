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Марсель - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 26 лютого 2023, 21:45 - Стадион Велодром
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
0 - 3
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75'
Парі Сен-Жермен
Париж
Хід матчу
17' Kimpembe, Presnel Вийшов: Pereira, Danilo 25' Кіліан Мбаппе 29' Лiонель Мессi
55' Кіліан Мбаппе 61' Mukiele, Nordi Вийшов: Zaire Emery, Warren 66' Bailly, Eric Вийшов: Clauss, Jonathan
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
28%
Нічия
41%
Парі Сен-Жермен
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and Paris Saint-Germain when Olympique Marseille is playing at home is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and Paris Saint-Germain is 1-2. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 11 times, there have been 8 draws while Paris Saint-Germain have won 10 times. The goal difference is 38-35 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 65 meetings, Olympique Marseille have won 17 times, there have been 16 draws while Paris Saint-Germain have won 32 times. The goal difference is 95-64 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Last season's matches: 0-0 (Olympique Marseille at home) and 2-1 (Paris Saint-Germain at home).
  • Did you know that Olympique Marseille scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 12 home matches in Ligue 1 this season.
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 2 of their 12 away matches in Ligue 1 this season.
  • Alexis Sanchez is Olympique Marseille's top scorer with 9 goals. Kylian Mbappe has scored 15 times for Paris Saint-Germain.
  • Valentin Rongier has more yellow cards (5) than any other player at Olympique Marseille. Marco Verratti has collected 8 for Paris Saint-Germain.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 40% of their matches, Paris Saint-Germain in 62% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 40% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 62%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 1 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • Paris Saint-Germain have lost just 1 of their last 5 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 1, Paris Saint-Germain won 3, 1 draws.
  • Paris Saint-Germain have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Paris Saint-Germain.
  • Olympique Marseille scores 0.6 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1.2 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and Paris Saint-Germain is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and Paris Saint-Germain is 1.6.
  • Olympique Marseille scores 1.64 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.72 goals when playing away (on average).
  • Olympique Marseille have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Марсель
3
Перемог
26
Ігор
19
Перемог
Парі Сен-Жермен
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.10.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
17.04.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Марсель 0 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 21:45 Тулуза 2 - 3 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 22:49 Клермон 0 - 2 Завершено Марсель В
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Марсель 1 - 3 Завершено Ніцца П
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Нант 0 - 2 Завершено Марсель В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 14:00 Парі Сен-Жермен 4 - 3 Завершено Лілль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 18:00 Монако 3 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.02.2023 - 18:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Тулуза В
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Головні події
Bailly, Eric
Вийшов: Clauss, Jonathan
66'
61'
Mukiele, Nordi
Вийшов: Zaire Emery, Warren
55'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
29'
Лiонель Мессi ГООЛ!
25'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
17'
Kimpembe, Presnel
Вийшов: Pereira, Danilo
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
28%
Нічия
41%
Парі Сен-Жермен
31%
Склади команд
16
Пау Лопес
23
Сеад Колашінац
5
Balerdi, Leonardo
21
Bailly, Eric
30
Tavares, Nuno
27
Жордан Верету
21
Валентін Ронжьє
17
Under, Cengiz
6
Guendouzi, Matteo
18
Руслан Малиновський
70
Алексіс Санчес
99
Джанлуїджі Доннарумма
4
Серхiо Рамос
5
Маркіньйос
3
Kimpembe, Presnel
26
Mukiele, Nordi
8
Ruiz, Fabian
17
Vitinha
6
Марко Верратті
25
Mendes, Nuno
10
Кіліан Мбаппе
30
Лiонель Мессi
Стартовий склад
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 6
    Guendouzi, Matteo
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 21
    Bailly, Eric
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    55 25
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
    29
  • 26
    Mukiele, Nordi
    Захисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 3
    Kimpembe, Presnel
    Захисник
    17
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тудор, Игор
  • Кристоф Гальтье
Статистика матчу
12
Штрафні
14
13
Фоли
12
1
Удари в отвір
6
3
Блоковано ударів
1
6
Кутові
3
3
Сейви
1
1
Офсайди
56%
Володіння м'ячем
44%
3
Удари повз
4
Трансляція
61'
Заміна
Заміна від тренера ПСЖ. Замість Мукіеле на полі з'явився Заір-Емері.
58'
Небезпечний момент
Мбаппе отримав передачу низом у розріз між захисниками та з межі штрафного майданчика пробив у правий нижній кут воріт. Пау Лопес виконав майстерний сейв!
54'
Гоооол!!!
Кіліан Мбаппе забиває блискучим ударом у нижній правий кут воріт після того, як Ліонель Мессі вивів його на ударну позицію закиданням з глибини.
50'
Марсель та ПСЖ по черзі провели непогані атаки флангами, але в обох випадках це не дало жодного результату.
46'
Свисток
Свисток судді дає початок другому тайму поєдинку.
В першій 45-хвилинці ПСЖ домінував, але конвертувати це в забиті м'ячі вдалося не одразу. Однак після першого забитого другий прийшов як по маслу. Чи продовжиться успіх парижан в таймі номер два - скоро побачимо.
45+3'
Свисток
Свисток судді сповіщує про завершення першого тайму.
45+1'
Небезпечний момент
Марсель заробив штрафний, який виконував Санчес з 17 метрів. Доннарума перевів за межі поля у стрибку.
43'
Тавареш виборов трохи вільного простору та пробив з межі штрафного майданчика, але м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.
39'
Небезпечний момент
І ще одна небезпека! Маркіньос якимось нереальним чином опинився на позиції нападника та отримав передачу з глибини. Бразилець пробивав з гострого кута, тому в дальній кут не влучив.
37'
Небезпечний момент
Шанс у Мбаппе! Мессі на межі штрафного віддав на хід Кіліану, але голкіпер встиг зустріти форварда і відібрати м'яч.
33'
Небезпечний момент
Який же промах від Ліонеля.... Тавареш увійшов у штрафний справа та покотив на нападника, але той не зміг пробити у пусті ворота правою ногою - круглий полетів вище.
29'
Гоооол!!!
Мессі забиває другий гол у цьому матчі! Мбаппе пройшов трохи лівіше центру та покотив на Ліонеля, і аргентинець в дотик переправив у ворота з близької відстані.
27'
Порушив Мукіеле правила проти Маліновського - буде штрафний для Марселя.
25'
Гоооол!!!
Мбаппееее! Забиває француз! Ліонель Мессі виклав м'яч під удар партнеру, а той пострілом в лівий нижній кут воріт і не лишив жодного шансу Пау Лопесу. Рахунок стає 0:1.
22'
Руїс спробував знайти партнера по команді, віддавши передачу низом з-за меж штрафного майданчика, але один із захисників спокійно відвернув загрозу.
18'
Тавареш став адресатом точної передачі в штрафному майданчику і намагався відправити м'яч у сітку, але пробив невлучно.
15'
Заміна
Кімпембе отримав травму та не зможе продовжити гру. Його замінює Перейра на полі.
12'
Небезпечний момент
Ще один дуже класний шанс, який не вдалося господарям реалізувати. Ундер на фланзі розігнав атаку, зблизився з голкіпером та пробував пробити в дальній кут, але Кімпембе дістався до м'яча і переправив на кутовий.
8'
Небезпечний момент
Яка класна можливість у Марселя! Команда Маліновського змогла якісно подати кутовий та пробити по воротах головою, але удар заблокували.
4'
Парижани атакували правим флангом, але пас в центр не пройшов - один з захсників вибиває далеко в поле та нівелює небезпеку.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Інфо
Склади команд: Марсель: Лопес, Байї, Балерді, Верету, Гендузі, Колашинац, Маліновський, Ронжьє, Санчес, Тавареш, Ундер. ПСЖ: Доннарумма, Вератті, Вітінья, Кімпембе, Маркіньос, Мбаппе, Мендес, Мессі, Мукіеле, Рамос, Руїс.
В стартовому складі домашнього клубу на поле вийде українець Руслан Маліновський.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Марсель - ПСЖ.
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Анонс матчу Марсель - "Парі Сен-Жермен" 26.02.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою Марсель (Марсель) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Марсель (Марсель) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 08.02.2023 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Кристоф Гальтье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 26.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти "Тулуза" - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Лілль" - 19.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Франції та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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