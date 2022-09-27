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Україна - Словаччина онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 27 вересня 2022, 18:30
Рейтинг матчу:
Україна
3 - 0
Матч завершено
Словаччина
Хід матчу
Хто переможе?
98 Користувачів зробило свій вибір
Україна
45%
Нічия
28%
Словаччина
28%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
0
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Словаччина
Молодіжна збірна 2022/2023
23.09.2022 - 19:00 Словаччина 3 - 2 Завершено Україна
Молодіжна збірна 2022
29.03.2021 - 18:00 Україна 2 - 3 Завершено Словаччина
2014/2015
30.03.2015 - 18:30 Словаччина 0 - 0 Завершено Україна
Мемориал Лобановского 2012/2013
14.08.2012 - 18:30 Україна 0 - 0 Завершено Словаччина
Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 2022/2023
23.09.2022 - 19:00 Словаччина 3 - 2 Завершено Україна П
Жіноча збірна України 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Іспанія 5 - 0 Завершено Україна П
Жіноча збірна України 2022/2023
02.09.2022 - 20:00 Фарерські острови 0 - 3 Завершено Україна В
Жіноча збірна України 2022/2023
28.06.2022 - 21:00 Україна 2 - 0 Завершено Угорщина В
Жіноча збірна України 2022/2023
24.06.2022 - 21:15 Україна 0 - 4 Завершено Шотландія П
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Останні матчі - Словаччина
Молодіжна збірна 2022/2023
23.09.2022 - 19:00 Словаччина 3 - 2 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 2022
29.03.2021 - 18:00 Україна 2 - 3 Завершено Словаччина В
2014/2015
30.03.2015 - 18:30 Словаччина 0 - 0 Завершено Україна Н
Мемориал Лобановского 2012/2013
14.08.2012 - 18:30 Україна 0 - 0 Завершено Словаччина Н
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Новини команд
Хто переможе?
98 Користувачів зробило свій вибір
Україна
45%
Нічия
28%
Словаччина
28%
Трансляція
Інфо
Удари (у площину): 12 (8) – 11 (6) / Кутові: 4 – 5 / Володіння: 53% - 47%.
Потужний старт другого тайму в нашому виконанні нокаутував суперників, після чого Словаччина так і не віднайшла власної гри й була добита третім пропущеним м'ячем.
Свисток
Усе! Матч завершено! 3:0! Ротань везе молодіжку на Євро-2023!
90+3'
Простріл Очеретька з лівого флангу було блоковано в аут.
90+1'
Мислович потужно пробивав здалеку з лівого флангу, але Трубін перевів м'яч над поперечиною.
90+1'
Жовта картка
Сирота також попереджений.
90+1'
Жовта картка
Суслов отримав картку за неспортивну поведінку.
90'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 4 хв.
90'
Труса почав штовхати наших футболістів на правому фланзі атаки.
89'
Заміна
Желізко замінив Криськів.
88'
Заміна
Очеретько замінив Бондаренка.
88'
Словаччина наразі не може зв'язати й двох передач.
86'
Ванат із гострого кута на правому фланзі штрафного бив низом, проте голкіпера не переграв.
84'
Кутовий
Назаренко з кутового на правому фланзі закрутив до рук голкіпера.
82'
Назаренко та Ванат вирішили залишити голкіперу суперників закидання Бондаренка до правого кута штрафного.
81'
Заміна
Шалчик гратиме замість Стрелеца.
80'
Жовта картка
Покорни сфолив проти Бондаренка в центрі поля.
79'
Драмбаєв зіграв до лівого флангу штрафного на Ваната, той розвернувся перед голкіпером, зіграв назад, після чого пішла скидка на Бражка, але Володимир пробив над воротами.
78'
М'яч пострибав центром нашого штрафного, але в підсумку постріл від Гольяна був блокований.
77'
Фол від Ваната на правому фланзі атаки проти Гольяна.
75'
Небезпечний момент
Трубін парирував постріл зі штрафного від Суслова в правий кут, після чого в порожні ворота головою не влучив Голян!
73'
Небезпечний момент
Суслова запустили передачею до правого флангу штрафного під час контратаки, той розгойдав захисника, але пробив у сітку зі зовнішнього боку біля ближньої стійки.
71'
Заміна
Замість Сікана на поле вийшов Ванат.
70'
Заміна
Капралика замінив Труса.
69'
Небезпечний момент
Дятко з правого флангу штрафного з ходу завершував передачу партнера в ближній кут, але Трубін там і стояв.
68'
Контролює м'яч Словаччина на нашій половині поля, а ми сидимо в захисті.
66'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хет-трик Сікана в порожні ворота відбувся завдяки ривку Криськіва до лівого флангу контратаки та пасу поміж двох суперників!
64'
Трубін на кутовий перевів простріл від Гольяна з правого флангу.
62'
Заміна
Мислович замінив Кадака.
61'
Заміна
Замість Лавринчика на поле вийшов Гольян.
59'
Тримаємо м'яч біля центру поля, допоки суперники намагаються пресингувати.
57'
Почалась сутичка на правому фланзі нашого захисту між Назаренком та Сусловим.
56'
Словаччина намагається судомно йти до атаки.
54'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сікан добив у порожні ворота м'яч, який до цього відбив Белко після удару головою в падіння від Драмбаєва, який замикав подачу Сича з правого флангу!
52'
Дальній постріл від Бражка з лівого флангу пройшов повз дальню стійку.
50'
Уже й глядачів на трибунах стало чутно з нашого боку.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сич отримав переведення до правого флангу штрафного від Судакова, звідки в дотик скинув на Сікана на порожні ворота!
46'
Заміна
Замість В'юнника гратиме Назаренко.
46'
Заміна
Бражко замінив Михайленка.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Інфо
Удари (у площину): 5 (3) – 4 (3) / Кутові: 3 – 2.
У першій половині гри словаки почали доволі розгублено, але ми цим не скористались, після чого ледь не зловили дві контратаки, але Трубін на лінії воріт був бездоганним. Немає думки в атаці ні в одним, ні в інших, тож Ротаню потрібно щось робити.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Судаков зі штрафного з правого флангу пробив повз дальню стійку.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 1 хв.
45'
Сікан зачепив голову голкіпера, намагаючись у воротарського завершити пас Сича з правого флангу.
42'
Судаков завершував контратаку зміщенням під удар із лівого флангу штрафного, але захисники його зупинили.
40'
Небезпечний момент
Суслов пробив із-під Таловерова з лівого флангу штрафного в ближній кут, але там і перебував Трубін.
39'
Інфо
54% контролю м'яча за нами цими хвилинами.
37'
Подача від Драмбаєва з лівого флангу навіть для Сікана була засильною.
35'
Фол від Сича проти Суслова на правому фланзі захисту.
33'
Трохи втратили ініціативу цими хвилинами хлопці.
31'
Кутовий
Розібрались із двома спробами суперників подати до штрафного з правого флангу.
29'
Небезпечний момент
Суслов потужно пробив зі входу до лівого флангу штрафного в дальній кут, але Трубін перевів на кутовий.
27'
Нарешті повернулись із м'ячем до чужої половини.
25'
Офсайд
В'юнник із офсайду завершив м'яке накидання Драмбаєва з лівого флангу на дальній кут воротарського. Усе одно у ворота не влучив.
24'
Небезпечний момент
Класна комбінація в центральній зоні завершилась передачею Сікана на Сича до правого флангу штрафного, але той програв дуель голкіперу.
23'
Криськів у офсайді під час закидання вперед із глибини поля.
22'
Кутовий
Подачу від Суслова з кутового на правому фланзі, як і навіс зі штрафного до цього, перехопили захисники.
20'
Жовта картка
В'юннику дали картку за поштовх у спину Суслову на правому фланзі захисту.
19'
Шукаємо можливості для довгих передач цими хвилинами.
17'
Судаков зіграв до правого флангу штрафного на В'юнника, але той сфолив проти Оберта.
15'
В'юнник не встиг до передачі на хід правим флангом атаки.
13'
Жовта картка
Капралик із фолом атакував Драмбаєва на правому фланзі атаки.
11'
Почали помилятись збірники в різних частинах поля.
9'
Небезпечний момент
Капралик продерся до правого флангу штрафного, після чого прострілив на Суслова в центр, той на прийомі прибрав Сича, але низом пробив комфортно для Трубіна.
8'
Удар головою від Сікана завершив подачу з лівого флангу від Драмбаєва, проте м'яч опустився лише на сітку зверху.
7'
Кутовий
Таловерову не вдався удар головою на завершення подачі з кутового на правому фланзі.
5'
Контроль м'яча виключно від України, проте без суттєвого просування.
3'
Подачу з правого флангу від Сича суперник перевів на кутовий.
1'
Україна намагається тримати м'яч у центру поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасные: Лудга, Суля, Коша, Небила, Мислович, Галчик, Труса, Гольян, Войтко.
Словаччина U-21: Белко — Дятко, Немчик, Оберт, Месик — Лаврінчик, Покорни, Кадак — Капралик, Стрелец, Суслов.
Запасные: Фесюн, Боль, Желізко, Кухаревич, Назаренко, Бражко, Ванат, Очеретько, Ярмолюк.
Україна U-21: Трубін — Сич, Таловеров, Сирота, Драмбаєв — Криськів, Бондаренко, Михайленко — В'юнник, Сікан, Судаков.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Резерв: Валентин Рубчинський (Дніпро-1 Дніпро), Едуард Козік (Шахтар Донецьк), Роман Дідик, Марко Сапуга (обидва — Рух Львів), Олег Горін (Минай), Даниїл Алефіренко, Максим Хлань (обидва — Зоря Луганськ), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Вікентій Волошин (Олександрія).
Нападники: Владислав Ванат (Динамо Київ), Богдан В’юнник (Цюрих, Швейцарія), Микола Кухаревич (Хіберніан, Шотландія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).
Півзахисники: Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Володимир Бражко, Микола Михайленко (обидва — Зоря Луганськ), Ельдар Кулієв (Минай), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).
Захисники: Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Дмитро Капінус (Металіст 1925 Харків), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Максим Таловєров (Слован, Чехія).
Воротарі: Дмитро Мацапура (Зоря Луганськ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк).
Інфо
Склад молодіжної збірної України
Перший матч команди зіграли з рахунком 3:2 — перемога Словаччини.
Рохіт Саггі (Норвегія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді фіналу плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи U-21. На полі стадіону Сталь (Бельсько-Бяла, Польща) зіграють Україна U-21 та Словаччина U-21.
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Анонс матчу Україна - Словаччина 27.09.2022, Молодіжна збірна

між командою Україна та командою Словаччина проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 27.09.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Україна та командою Словаччина:

між командами закінчився перемогою на користь Словаччина, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Словаччина та Україна у попередньому футбольному матчі 23.09.2022 закінчилось : 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Словаччина можна подивитися 27.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Україна - Словаччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина

команди Україна був зіграний проти Словаччина - 23.09.2022, у рамках Молодіжна збірна 2022/2023 та закінчився перемогою команди Словаччина.

Команда гостей

Назва: Словаччина
Країна: Словакия

команди Словаччина був зіграний проти Україна - 23.09.2022, у рамках Молодіжна збірна 2022/2023 та закінчився перемогою команди Словаччина.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Словаччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Молодіжна збірна та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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