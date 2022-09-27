Україна - Словаччина онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Україна - Словаччина 27.09.2022, Молодіжна збірна

між командою Україна та командою Словаччина проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 27.09.2022

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Україна та командою Словаччина:

між командами закінчився перемогою на користь Словаччина, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Словаччина та Україна у попередньому футбольному матчі 23.09.2022 закінчилось : 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна

Країна: Украина



команди Україна був зіграний проти Словаччина - 23.09.2022, у рамках Молодіжна збірна 2022/2023 та закінчився перемогою команди Словаччина.

Команда гостей

Назва: Словаччина

Країна: Словакия



команди Словаччина був зіграний проти Україна - 23.09.2022, у рамках Молодіжна збірна 2022/2023 та закінчився перемогою команди Словаччина.

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