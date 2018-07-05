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Шахтар - Аустрія онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 20 січня 2023, 16:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 2
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90'
Аустрія
Вена
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
33%
Нічия
36%
Аустрія
30%
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Аустрія
Контрольные матчи сборной 2017/2018
05.07.2018 - 19:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Аустрія
Контрольные матчи сборной 2016/2017
27.01.2017 - 17:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Аустрія
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.11.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - Аустрія
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Хапоель 4 - 0 Завершено Аустрія П
Ліга конференцій 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 Аустрія 1 - 1 Завершено Лех Н
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Аустрія 0 - 1 Завершено Вільярреал П
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Вільярреал 5 - 0 Завершено Аустрія П
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Лех 4 - 1 Завершено Аустрія П
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
33%
Нічия
36%
Аустрія
30%
Трансляція
85'
Небезпечний момент
84'
Браунодер протягнув м'яч до воріт і пробивав з межі карного майданчика. Трубін зайняв правильну позицію на лінії та парирував удар.
79'
Гоооол!!!
Бондаренко забиває у дев'ятку та відіграє для Шахтаря один м'яч!
79'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Аустрії! Конопля заробив для своєї команди одинадцятиметровий.
72'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Аустрія! І знову з кутового забивають австрійці. Копп виграв верх у Бондаря та головою відправив м'яч у ближній кут.
66'
Заміна
Масова заміна в складі Аустрії. Увесь склад змінює Міхаель Віммер.
65'
Небезпечний момент
Табакович із убивчої позиції запустив м'яч над воротами! Мабуть, це був найкращий момент у другому таймі.
64'
Шахтар вибіг у небезпечну контратаку, але Бондаренко не зміг як слід розпорядитися м'ячем.
64'
Польстер стріляв у ближній кут, Трубін упорався з цим ударом.
60'
Криськів здорово розвернув опонента та бив у дальній кут, але м'яч зрикошетив від захисника та пішов на кутовий.
57'
Зубков пробив зі штрафного. М'яч пішов по центру, голкіпер спокійно забрав знаряд до рук.
56'
Жовта картка
Ранфтль отримав жовту за те, що зірвав небезпечну атаку суперника.
53'
Петряк запустив Сікана у вільну зону, але Данило не отримав підтримки партнерів і був змушений бити з гострого кута. Аустрія заволоділа м'ячем.
49'
Конопля чудово викотив під удар Криськіву, а той у дотик спрямував м'яч у бік воріт. На жаль, неточно.
46'
Заміна
У перерві Шахтар повністю змінив склад. На поле вийшли Трубін, Бондар, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськів, Топалов, Бондаренко, Петряк і Сікан.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Досить динамічний і конкурентний перший тайм провели команди. Створили приблизно рівну кількість моментів, але неймовірний удар Холланда дозволив Аустрії піти на перерву ведучи в рахунку.
45+1'
Свисток
Перерва.
45'
Непогана позиція для подачі була у Ранфтля, але гравець запустив м'яч за межі поля.
40'
З правого флангу навішував Фішер, Шевченко впевнено забрав м'яч до рук.
37'
Очеретько розхитав кількох захисників і закидав на Борячука, що розташувався на дальній штанзі. Нападник Шахтаря не був готовий до цього пасу.
35'
Юкич взявся виконувати штрафний удар і зробив це вкрай невдало.
24'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Аустрія! Блискучий удар зльоту вдався Холланду. В один дотик, з-за меж карного — красивий гол.
30'
Загубили помаранчево-чорні Фішера на дальній стійці, але капітан Аустрії не зумів завершити атаку точним ударом.
23'
Австрійці вибігли у швидку контратаку, але завершити наступ ударом не вдалося. Михайличенко перехопив простріл до штрафного.
22'
Назарина отримав багато вільного простору й наважився на дальній удар. Невдала спроба.
17'
Тотовицький обрав цікавий варіант розвитку атаки, але не зміг виконати якісну передачу на хід Борячуку. Хорошу нагоду втрачено.
14'
Фішер довго приймав рішення та зіпсував перспективну атаку своєї команди. Польстер усе ж завдав удару, але жодної загрози воротам Шевченка ця спроба не становила.
11'
Удар Борячука з межі штрафного майданчика був заблокований одним із захисників.
10'
Фрюхтль вчасно вийшов із воріт і завадив Кулакову пробити з близької відстані.
7'
Шахтар проводив небезпечну швидку атаку, але вона завершилася невдалим навісом Михайличенка.
6'
Гочолейшвілі непогано прострілював у центр карного, однак Тотовицький не встиг замкнути передачу.
4'
Аустрія активно пресингує суперника на перших хвилинах. «Гірники» поки витримують тиск.
2'
Фіц пробивав по воротах зльоту, м'яч пройшов над поперечиною.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Шевченко, Тотовицький, Гочолейшвілі, Михайличенко, Джурасек, Борячук, Кулаков, Очеретько, Фарина, Назарина, Козік.
Запасні: Трубін, Бондар, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськів, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сікан.
Інфо
Стартовий склад Аустрії: Фрюхтль, Гандль, де Граса, Майзль, Польстер, Ранфтль, Табакович, Фіц, Фішер, Холланд, Юкич.
Запасні:
Перший матч «гірників» у новому році. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція спарингу Шахтар — Аустрія.
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Анонс матчу Шахтар - Аустрія 20.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аустрія (Вена) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 20.01.2023
Час початку матчу: 16:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Аустрія (Вена):

між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Аустрія залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Аустрія у попередньому футбольному матчі 05.07.2018 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Аустрія можна подивитися 20.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Аустрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 23.11.2022, у рамках Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Аустрія (Вена)
Країна: Австрия

команди Аустрія був зіграний проти Хапоель - 03.11.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Хапоель.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Аустрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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