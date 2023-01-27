Шахтар - Копер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - "Копер" 27.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою "Копер" (Копер) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 27.01.2023

Час початку матчу: 16:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



команди Шахтар був зіграний проти Аустрія - 20.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Аустрія.

Команда гостей

Назва: "Копер" (Копер)

Країна: Словения



команди "Копер" був зіграний проти Зоря - 25.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

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