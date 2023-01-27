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Шахтар - Копер онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 27 січня 2023, 16:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
13'
Копер
Копер
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
49%
Нічия
23%
Копер
29%
Прогноз на матч
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 16:30 Шахтар 1 - 2 Завершено Аустрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.11.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Копер
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
25.01.2023 - 10:00 Зоря 1 - 0 Завершено Копер П
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 21:00 Вадуц 1 - 1 Завершено Копер Н
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 19:00 Копер 0 - 1 Завершено Вадуц П
Клубні товариські матчі 2019/2020
05.08.2020 - 18:00 Копер 0 - 0 Завершено Ференцварош Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
27.07.2020 - 19:00 Копер 3 - 2 Завершено Будафок В
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
49%
Нічия
23%
Копер
29%
Трансляція
13'
Гоооол!!!
10'
Небезпечний момент
7'
Небезпечний момент
Зубков з меж карного закручував у дальній кут. Було близько, м'яч пройшов у лічених сантиметрах від стійки.
6'
Топалов непогано прострілював до штрафного майданчика, але воротар Копера випередив Траоре і перехопив м'яч.
3'
Криськів підхопив м'яч після невдалого прострілу Топалова та пробив з розвороту. Голкіперу Копера довелося попрацювати.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Трубін (в), Траоре, Бондар, Степаненко (к), Зубков, Криськів, Топалов, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Петряк.
Запасні: Шевченко (в), Пузанков (в), Пятов (в), Кривцов, Гочолейшвілі, Михайличенко, Тейлор, Фарина, Козік, Ракицький, Тотовицький, Джурасек, Очеретько, Назарина, Сікан, Борячук.
Інфо
Стартовий склад Копера:
Запасні:
У попередньому спарингу «гірники» поступилися Аустрії з рахунком 1:2.
Турецький збір продовжується. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між Шахтарем і Копером.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - "Копер" 27.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою "Копер" (Копер) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 27.01.2023
Час початку матчу: 16:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - "Копер" можна подивитися 27.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - "Копер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

команди Шахтар був зіграний проти Аустрія - 20.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Аустрія.

Команда гостей

Назва: "Копер" (Копер)
Країна: Словения

команди "Копер" був зіграний проти Зоря - 25.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - "Копер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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