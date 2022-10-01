Рома - Інтер онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь между командами Рома (Рим) та командою "Інтер" (Милан):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Рома, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Рома у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Рома - "Інтер" можна подивитися 06.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти Монца - 03.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Еллас Верона - 03.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".
Слідкуйте за результатами матчу Рома - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.