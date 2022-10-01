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Рома - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 06 травня 2023, 19:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Фабио Марешка
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
0 - 1
Оновити
41'
Інтер
Милан
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Хід матчу
27' Mancini, Gianluca 33' Федеріко Дімарко
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рома
42%
Нічия
32%
Інтер
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Inter Milano when AS Roma is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Roma and Inter Milano is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 12 times, there have been 14 draws while Inter Milano have won 9 times. The goal difference is 58-54 in favour of AS Roma.
  • During the last 78 meetings, AS Roma have won 21 times, there have been 27 draws while Inter Milano have won 30 times. The goal difference is 131-112 in favour of Inter Milano.
  • AS Roma's last home win against Inter Milano was in 2016.
  • Last season Inter Milano won both games against AS Roma (3-1 at home and 3-0 away).
  • Did you know that AS Roma scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AS Roma scores 9% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Inter Milano scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Inter Milano have lost none of their last 6 away matches.
  • AS Roma haven't scored in 3 of their 16 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 3 of their 16 away matches in Serie A this season.
  • Paulo Dybala is AS Roma's top scorer with 11 goals. Lautaro Martinez has scored 17 times for Inter Milano.
  • Roger Ibanez has more yellow cards (9) than any other player at AS Roma. Marcelo Brozovic has collected 8 for Inter Milano.
  • AS Roma wins 1st half in 32% of their matches, Inter Milano in 38% of their matches.
  • AS Roma wins 32% of halftimes, Inter Milano wins 38%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, Inter Milano won 4, 0 draws.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • AS Roma scores 0.8 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 2.4 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Inter Milano is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Inter Milano is 2.2.
  • AS Roma scores 1.74 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.87 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 5 games.
  • A year ago, Inter Milano were number 2 in the table with 66 points. Now they are number 6 with 57 points.
  • Inter Milano have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Inter Milano have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • AS Roma have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than AS Roma.
Особисті зустрічі
Рома
7
Перемог
23
Ігор
7
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 19:00 Інтер 1 - 2 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
23.04.2022 - 19:00 Інтер 3 - 1 Завершено Рома
Кубок Італії 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Інтер 2 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершено Інтер
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Монца 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.04.2023 - 19:00 Рома 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
24.04.2023 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Рома 4 - 1 Завершено Феєноорд В
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Еллас Верона 0 - 6 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.04.2023 - 13:30 Інтер 3 - 1 Завершено Лаціо В
Кубок Італії 2022/2023
26.04.2023 - 22:01 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.04.2023 - 13:30 Емполі 0 - 3 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Інтер 3 - 3 Завершено Бенфіка Н
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Головні події
33'
Федеріко Дімарко ГООЛ!
Mancini, Gianluca
27'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рома
42%
Нічия
32%
Інтер
26%
Склади команд
1
Руй Патрісіу
14
Рожер Ібаньєс
16
Cristante, Bryan
23
Mancini, Gianluca
37
Леонардо Спінаццола
20
Мохамед Маді Камара
8
Неманья Матіч
52
Едоардо Бове
59
Нікола Залевський
7
Лоренцо Пеллегріні
11
Андреа Белотті
24
Андре Онана
36
Маттео Дарміан
15
Франческо Ачербі
95
Алессандро Бастоні
22
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
77
Brozovic, Marcelo
20
Хакан Чалханоглу
32
Федеріко Дімарко
90
Ромелу Лукаку
11
Хоакін Корреа
Стартовий склад
  • 11
    Андреа Белотті
    Форвард
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 20
    Мохамед Маді Камара
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Матіч
    Півзахисник
  • 52
    Едоардо Бове
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 14
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
    27
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 11
    Хоакін Корреа
    Півзахисник
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
    33
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Жозе Моуриньо
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
2
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
61%
Володіння м'ячем
39%
1
Кутові
3
1
ЖК
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
41'
Інфо
58% володіння за Інтером.
41'
Збирають фоли поступово команди.
39'
Чалханоглу дістав по зубах за підсумком відмашки в центрі поля від Матича.
37'
Небезпечний момент
Подачу зі штрафного з глибини правого флангу Ібаньєс завершував у центрі чужого штрафного, але головою поцілив над воротами з меж воротарського.
35'
Римляни трохи шоковані таким розвитком подій, але намагаються відповідати.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Думфріс від правої межі чужого штрафного виконав передачу на дальню стійку, Лукаку замкнути не встигав, але Дімарко впорався.
30'
Рома не нав'язує суперникам пресинг на чужій половині, але біля власних воріт з'їдає.
28'
Небезпечний момент
Потужний постріл із правого флангу від Чалханоглу спрямував м'яч низом до рук Патрісіу.
27'
Інфо
1:2 за кутовими.
26'
Дімарко прострілом із лівого флангу заробив кутовий.
24'
Белотті боровся в центрі поля за м'яч проти Ачербі, але суперник наступив йому на ногу.
23'
Інфо
52% володіння за гостями.
22'
Інтер у глибині поля розкатує м'яч.
20'
Лукаку невдало підставив плече до боротьби проти захисника на правому фланзі захисту.
18'
Небезпечний момент
Передачу з лівого флангу до пів кола перед штрафним Пеллегріні завершив ударом під поперечину, але рикошет від спини Бастоні перевів м'яч вище.
17'
Крістанте на кутовий перевів простріл із правого флангу штрафного від Лукаку, якого до цього відшукали передачею з глибини на хід.
15'
Цікава стінка поміж Брозовичем та Лукаку з лівого флангу завершилась ударом у захисника від хорвата. Кутовий.
13'
Грає з м'ячем на чужій половині тепер й Інтер.
11'
Чалханоглу пішов у підкаті випереджати на м'ячі Камара на чужій половині, але зіграв у ноги супернику.
9'
Римляни не дають суперникам можливості чіплятись за м'яч.
7'
Закидання на лівий фланг штрафного для Лукаку на кутовий зняв Крістанте.
6'
У Лукаку поцілив дальнім ударом із центральної зони Чалханоглу.
5'
Думфріс виконав подачу з правого флангу на голову супернику.
4'
Жорстко пішов проти Думфріса на лівому фланзі атаки Бове.
3'
Заблоковано простріл від Спінаццоли з лівого флангу до штрафного.
2'
Небезпечний момент
Залевські з правого флангу покотив у другий темп під дальній удар Крістанте, а той спрямував м'яч повз ближню стійку.
1'
Утримання м'яча в центрі поля від Роми.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогла Рома — 2:1.
Інфо
Інтер іде п'ятим із 19 перемогами, 3 нічиїми та 11 поразками — 60 очок.
Інфо
Рома йде сьомою з 17 перемогами, 7 нічиїми та 9 поразками — 58 очок.
Запасні: Ханданович, Кордаз, де Врей, Фонтанароса, Дзанотті, Белланова, Асллані, Гал’ярдіні, Мхітарян, Карбоні, Мартінес, Джеко.
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Лукаку, Корреа.
Запасні: Свілар, Бур, Луакіма, Тагірович, Вейналдум, Дібала, Вольпато, Абрагам, Сольбаккен.
Рома: Патрісіу — Манчіні, Крістанте, Ібаньєс — Залевські, Камара, Матич, Бове, Спінаццола — Пеллегріні — Белотті.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фабіо Мареска (Неаполь, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та міланський Інтер.
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Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні Santa Clara Santa Clara 3 Жил Вісенте Жил Вісенте 2 Завершено 17:30 - Сьогодні Пакш Пакш 0 Дебрецен Дебрецен 0 Завершено 17:00 - Сьогодні St. Johnstone St. Johnstone 1 Данді Юнайтед Данді Юнайтед 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Росс Каунти Росс Каунти 2 Ливингстон Ливингстон 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Гіберніан Гіберніан 2 Сент-Миррен Сент-Миррен 1

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Анонс матчу Рома - "Інтер" 06.05.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рома (Рим) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Рома, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Рома у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Інтер" можна подивитися 06.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти Монца - 03.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Еллас Верона - 03.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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