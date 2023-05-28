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Ювентус - Мілан онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 28 травня 2023, 21:45 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 1
Оновити
84'
Мілан
Милан
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Хід матчу
34' Messias, Junior 40' Олів'є Жиру
56' Хуан Куадрадо 56' Messias, Junior Вийшов: Saelemaekers, Alexis 63' Анхель Ді Марія Вийшов: Аркадіуш Мілік 63' Філіп Костіч Вийшов: Paredes, Leandro 64' Krunic, Rade 73' Kean, Moise Вийшов: Iling-Junior, Samuel
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
32%
Нічия
32%
Мілан
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and AC Milan is 1-1. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 18 times, there have been 8 draws while AC Milan have won 7 times. The goal difference is 46-32 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 76 meetings, Juventus Turin have won 32 times, there have been 24 draws while AC Milan have won 20 times. The goal difference is 100-82 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 1-1 (Juventus Turin at home) and 0-0 (AC Milan at home).
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Did you know that Juventus Turin scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that AC Milan scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • AC Milan haven't won any of their last 5 away matches.
  • Juventus Turin have received 6 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • Juventus Turin haven't scored in 2 of their 18 home matches in Serie A this season.
  • AC Milan haven't scored in 5 of their 18 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's home record this season: 13-3-2.
  • Dusan Vlahovic is Juventus Turin's top scorer with 10 goals. Rafael Leao has scored 13 times for AC Milan.
  • Filip Kostic has assisted the most goals for Juventus Turin with 9. Rafael Leao is AC Milan's biggest assister (8).
  • A year ago, AC Milan were number 1 in the table with 80 points. Now they are number 5 with 64 points.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 31% of their matches, AC Milan in 41% of their matches.
  • Juventus Turin wins 31% of halftimes, AC Milan wins 41%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 2 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than AC Milan.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 1, AC Milan won 2, 2 draws.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin have won just 1 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • Juventus Turin scores 0.8 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 1.4 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and AC Milan is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and AC Milan is 1.
  • Juventus Turin scores 1.77 goals when playing at home and AC Milan scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Juventus Turin scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ювентус
18
Перемог
29
Ігор
5
Перемог
Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Мілан 0 - 0 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2020/2021
09.05.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершено Мілан
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.05.2023 - 21:45 Емполі 4 - 1 Завершено Ювентус П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.05.2023 - 22:00 Севілья 2 - 1 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.05.2023 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Кремонезе В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.05.2023 - 13:30 Аталанта 0 - 2 Завершено Ювентус В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
20.05.2023 - 21:45 Мілан 5 - 1 Завершено Сампдорія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.05.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.05.2023 - 19:00 Спеція 2 - 0 Завершено Мілан П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.05.2023 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.05.2023 - 16:00 Мілан 2 - 0 Завершено Лаціо В
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Головні події
Kean, Moise
Вийшов: Iling-Junior, Samuel
73'
64'
Krunic, Rade
Анхель Ді Марія
Вийшов: Аркадіуш Мілік
63'
Філіп Костіч
Вийшов: Paredes, Leandro
63'
Хуан Куадрадо
56'
56'
Messias, Junior
Вийшов: Saelemaekers, Alexis
40'
Олів'є Жиру ГООЛ!
34'
Messias, Junior
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
32%
Нічия
32%
Мілан
36%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
4
Bremer
15
Gatti, Federico
17
Філіп Костіч
25
Адріен Рабіо
5
Мануель Локателлі
11
Хуан Куадрадо
7
Chiesa, Federico
18
Kean, Moise
22
Анхель Ді Марія
16
Maignan, Mike
2
Давіде Калабрія
28
Thiaw, Malick
23
Tomori, Fikayo
22
Hernandez, Theo
20
Tonali, Sandro
33
Krunic, Rade
30
Messias, Junior
10
Diaz, Brahim
17
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
Стартовий склад
  • 7
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 18
    Kean, Moise
    Форвард
    73
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
    63
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
    63
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
    56
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 4
    Bremer
    Захисник
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
    40
  • 30
    Messias, Junior
    Форвард
    56 34
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 20
    Tonali, Sandro
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
    64
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
10
Штрафні
10
10
Фоли
9
5
Удари повз
3
2
Кутові
4
42%
Володіння м'ячем
58%
3
Удари в отвір
3
2
Сейви
3
Офсайди
1
1
ЖК
2
4
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - Мілан
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
78'
Потужна підкрутка з лівого флангу штрафного над воротами від Леау пройшла над воротами.
76'
Вище воріт виконав удар із центральної зони перед штрафним Ілінг.
75'
Локателлі повз Крунича зайшов до правого флангу штрафного, але пробити з-під Тіава не зміг.
73'
Заміна
Замість Кіна дограватиме Ілінг.
71'
Небезпечний момент
Жиру зіграв до правого флангу штрафного на Салемакерса, звідки партнер пробивав низом, але Щесни відбив ногами.
68'
Навіс від Салемакерса з правого флангу перед Щесни головою не зачепив Діас.
64'
Жовта картка
Крунич дістав попередження за блокування ривку Рабьо через правий фланг.
63'
Заміна
Ді Марію замінили на Паредеса.
63'
Заміна
Костича поміняли на Міліка.
62'
Удар зі штрафного від Жиру пішов набагато вище воріт.
60'
За комірець прихопив Діаса перед власним штрафним Рабьо.
57'
Заміна
Мессіаса замінили на Салемакерса.
56'
Жовта картка
Агресивний підкат від Куадрадо на правому фланзі захисту проти Леау.
55'
Меньян забрав до рук спробу дальнього пострілу від Рабьо низом.
53'
Навіс від Костича з лівого флангу для Рабьо на протилежному боці штрафного був засильним.
51'
Мілан непогано зв'язує на собі гру та поступово просувається вперед.
49'
Навіс із лівого флангу від Рабьо захисник перевів на кутовий.
47'
Утримання м'яча на власній половині від Мілана. Виманюють суперників.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри яскравого фаворита не було помітно, тоді як Мілан свій момент реалізував, а суперники — ні. Обидві команди виглядають дещо втомленими, тож від них багато не очікуємо. Хоча фанати Юве з цим, напевно, не погоджуються.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Леау на лівому фланзі пішов на групу суперників перед штрафним, але просто втратив м'яч.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 2 хв.
44'
Рабьо не повірив у пас від К'єзи на лівий фланг атаки, тому не грав у м'яч.
42'
Юве почав активно рухатись, але де ж ви раніше були?
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Відмінна подача з правого флангу від Калабрії до центру штрафного завершилась ударом головою від Жиру в ближній кут!
39'
Мессіас дальнім пострілом із правого флангу перевірив на міцність груди Костича.
38'
Данило виконав потужний удар здалеку з лівого флангу.
36'
Відвоював простір на чужій половині Ювентус.
33'
Жовта картка
Данило проштовхнув м'яч правим флангом атаки, після чого йому в ноги вкотився в підкаті Мессіас.
31'
Небезпечний момент
Намертво спіймав Меньян на лінії воріт удар від Кіна з пів кола перед штрафним у правий нижній кут.
30'
Мессіас виконав навіс із правого флангу, але Жиру не зачепився.
28'
Мілан почав пробуксовувати на власній половині.
26'
Небезпечний момент
Постріл від К'єзи з правого флангу штрафного запустив м'яч над воротами.
24'
Небезпечний момент
Кін протягнув м'яч до правого флангу штрафного, звідки прострілив у центр, але, із рикошетом від захисника, м'яч Ді Марія в падінні запустив над воротами.
21'
Вище воріт головою пробив Тоналі на завершення подачі з правого флангу від Мессіаса до центру штрафного.
18'
Рабьо дав по голові Тоналі в боротьбі перед чужим штрафним.
16'
Офсайд
Діас із глибини правого флангу закинув до штрафного, де Тоналі в два дотики з офсайду пробив на трибуни.
13'
Небезпечний момент
Меньян парирував складний удар низом від Куадрадо з центральної зони перед штрафним у лівий кут.
12'
Небезпечний момент
Підкручений удар зі входу до правого флангу штрафного від Мессіаса до рук Щесни.
11'
Утримує м'яч на власній половині Мілан цими хвилинами.
9'
Небезпечний момент
Подачу від Тоналі кутового з правого флангу на ближню стійку головою завершував Крунич, але не влучив у ворота!
8'
Мессіас влучанням подачі з правого флангу в Данило заробив кутовий.
6'
Куадрадо на правому фланзі власного штрафного головою перевів закидання від Діаса до рук Меньяна.
4'
На К'єзу не пропустив подачу з правого флангу від Куадрадо захисник.
3'
Крунич у центрі штрафного перехопив передачу Ді Марії з лівого флангу на Кіна.
1'
Меньян перехопив закидання з глибини до власного штрафного.
Інфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Мілан — 2:0.
Інфо
Мілан іде четвертим із 18 перемогами, 10 нічиїми та 8 поразками — 64 очки.
Інфо
Ювентус іде сьомим із 21 перемогою, 6 нічиїми та 9 поразками — 59 очок.
Запасні: Тетерушану, Міранте, Балло-Туре, Адлі, Калулу, К’єр, Флоренці, Орігі, Побега, Вранкс, Габбія, Салемакерс, Де Кетеларе.
Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Тоналі, Крунич — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.
Запасні: Перін, Пінсольо, Алекс Сандро, Бонуччі, Ругані, Барб’єрі, Міретті, Паредес, Серсанті, Мілік, Ілінг.
Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Гатті — Куадрадо, Локателлі, Рабьо, Костич — Ді Марія, Кін, К’єза.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мауріціо Маріані (Апрілія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Альянц Стедіум (Турин, Італія) зіграють туринський Ювентус та Мілан.
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Анонс матчу Ювентус - Мілан 28.05.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Ювентус (Турин) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ювентус (Турин) та командою Мілан (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та Ювентус у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - Мілан можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Ювентус - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команди Ювентус був зіграний проти Емполі - 22.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Емполі.

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команди Мілан був зіграний проти Сампдорія - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

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