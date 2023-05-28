Ювентус - Мілан онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Ювентус (Турин) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Ювентус (Турин) та командою Мілан (Милан):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та Ювентус у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команди Ювентус був зіграний проти Емполі - 22.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Емполі.
Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший матч команди Мілан був зіграний проти Сампдорія - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.
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