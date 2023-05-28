Ювентус - Мілан онлайн трансляція матчу

У першій половині гри яскравого фаворита не було помітно, тоді як Мілан свій момент реалізував, а суперники — ні. Обидві команди виглядають дещо втомленими, тож від них багато не очікуємо. Хоча фанати Юве з цим, напевно, не погоджуються.