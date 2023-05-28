Мілан - Ювентус онлайн трансляція матчу

У цьому першому таймі майже нічого не було, однак Мілан самостійно вигадав для себе проблеми на всю решту гри цим вилученням Тіава. Юве вже мав непогані моменти, а зараз ще й К'єза та Влахович, можливо, вийдуть на поле, а вони реалізовують точно не як Кін.