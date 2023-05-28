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Мілан - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 22 жовтня 2023, 21:45 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 1
Оновити
71'
Ювентус
Турин
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Хід матчу
40' Thiaw, Malick 43' Крістіан Пулішич Вийшов: Kalulu, Pierre
52' Weah, Tim 56' Філіп Костіч Вийшов: Андреа Камбіассо 56' Kean, Moise Вийшов: Vlahovic, Dusan 60' Олів'є Жиру Вийшов: Лука Йовіч 60' Adli, Yacine Вийшов: Krunic, Rade 61' Reijnders, Tijani
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
38%
Нічия
31%
Ювентус
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and Juventus Turin when AC Milan is playing at home is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and Juventus Turin is 1-1. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 13 times, there have been 13 draws while Juventus Turin have won 12 times. The goal difference is 49-48 in favour of AC Milan.
  • During the last 78 meetings, AC Milan have won 21 times, there have been 25 draws while Juventus Turin have won 32 times. The goal difference is 102-85 in favour of Juventus Turin.
  • Last season AC Milan won both games against Juventus Turin (2-0 at home and 1-0 away).
  • AC Milan have a winning streak of 4 matches in Serie A.
  • In Serie A, AC Milan have 3 successive home wins.
  • Did you know that AC Milan scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Juventus Turin scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • AC Milan haven't lost in their last 6 games.
  • AC Milan haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • AC Milan haven't scored in 0 of their 3 home matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 1 of their 4 away matches in Serie A this season.
  • AC Milan's home record this season: 3-0-0.
  • Theo Hernandez has more yellow cards (5) than any other player at AC Milan. Adrien Rabiot has collected 4 for Juventus Turin.
  • A year ago, Juventus Turin were number 7 in the table with 3 points. Now they are number 3 with 17 points.
  • AC Milan have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Juventus Turin have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • AC Milan wins 1st half in 46% of their matches, Juventus Turin in 29% of their matches.
  • AC Milan wins 46% of halftimes, Juventus Turin wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 1 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Serie A, AC Milan has better performance than Juventus Turin.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 2, Juventus Turin won 1, 2 draws.
  • AC Milan have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin have won just 0 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • AC Milan scores 1.2 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 0.6 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Juventus Turin is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Juventus Turin is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AC Milan scores 1.88 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.4 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Мілан
6
Перемог
30
Ігор
18
Перемог
Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.05.2023 - 21:45 Ювентус 0 - 1 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Мілан 0 - 0 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.10.2023 - 21:45 Дженоа 0 - 1 Завершено Мілан В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.09.2023 - 19:30 Кальярі 1 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
23.09.2023 - 16:00 Мілан 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.10.2023 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.09.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Сассуоло 4 - 2 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.09.2023 - 16:00 Ювентус 3 - 1 Завершено Лаціо В
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Головні події
Reijnders, Tijani
61'
Олів'є Жиру
Вийшов: Лука Йовіч
60'
Adli, Yacine
Вийшов: Krunic, Rade
60'
56'
Філіп Костіч
Вийшов: Андреа Камбіассо
56'
Kean, Moise
Вийшов: Vlahovic, Dusan
52'
Weah, Tim
Крістіан Пулішич
Вийшов: Kalulu, Pierre
43'
Thiaw, Malick
40'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
38%
Нічия
31%
Ювентус
31%
Склади команд
83
Mirante, Antonio
42
Алессандро Флоренці
23
Tomori, Fikayo
28
Thiaw, Malick
2
Давіде Калабрія
14
Reijnders, Tijani
7
Adli, Yacine
80
Musah, Yunus
10
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
11
Крістіан Пулішич
1
Войцех Щенсни
4
Gatti, Federico
3
Bremer
24
Rugani, Daniele
22
Weah, Tim
16
McKennie, Weston
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
11
Філіп Костіч
14
Аркадіуш Мілік
18
Kean, Moise
Стартовий склад
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
    60
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
    43
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
    61
  • 7
    Adli, Yacine
    Півзахисник
    60
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 42
    Алессандро Флоренці
    Півзахисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
    40
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 83
    Mirante, Antonio
    Воротар
  • 14
    Аркадіуш Мілік
    Форвард
  • 18
    Kean, Moise
    Форвард
    56
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
    52
  • 16
    McKennie, Weston
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 11
    Філіп Костіч
    Півзахисник
    56
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 3
    Bremer
    Захисник
  • 24
    Rugani, Daniele
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
5
Кутові
1
3
Удари повз
3
Блоковано ударів
2
14
Штрафні
10
10
Фоли
13
1
Удари в отвір
Сейви
1
53%
Володіння м'ячем
47%
1
ЧК
Офсайди
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Мілан - Ювентус
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
67'
Жовта картка
Маккенні отримав попередження за фол проти Флоренці на правому фланзі атаки.
65'
Обережний контроль м'яча від Ювентуса на власній половині.
63'
Гоооол!!!
ГОЛ! Локателлі з передачі Веа до зони перед штрафним із лівого флангу пробив здалеку в Крунича, після чого рикошет полетів повз Міранте.
61'
Жовта картка
Рейндерс невдалою спробою відбирання на лівому фланзі захисту зачепив ногу Локателлі.
60'
Заміна
Замість Адлі дограватиме Крунич.
60'
Заміна
Замість Жиру вийшов Йович.
58'
Леау не пропустили до центру штрафного під час зміщення з лівого флангу.
56'
Заміна
Костича поміняли на Камб'язо.
56'
Заміна
Влахович вийшов замість Кіна.
54'
Гатті відмахнувся від Леау на правому фланзі оборони в боротьбі за м'яч у повітрі.
52'
Жовта картка
Веа в підкаті таки зрізав Адлі на лівому фланзі оборони, коли суперник його розкрутив.
51'
Костич на правому фланзі оборони збив Флоренці.
49'
Бремер перевів на кутовий простріл Леау з лівого флангу штрафного.
47'
Відмашка від Жиру на власній половині проти Бремера.
46'
Юве в позиційній атаці на чужій половині.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У цьому першому таймі майже нічого не було, однак Мілан самостійно вигадав для себе проблеми на всю решту гри цим вилученням Тіава. Юве вже мав непогані моменти, а зараз ще й К'єза та Влахович, можливо, вийдуть на поле, а вони реалізовують точно не як Кін.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
На Леау закинули до лівого флангу атаки, але він не зачепився.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 3 хв.
45'
Небезпечний момент
Кін на дальній стійці замикав передачу Рабіо з лівого флангу, але не зміг влучити у ворота.
43'
Заміна
Калулу гратиме замість Пулішича.
42'
Костич із стандарту з правого флангу виконав подачу на голову супернику.
40'
Червона картка
Вилучення! Веа зіграв правим флангом атаки на Кіна, який розвернувся повз Тіава, а суперник просто його завалив перед штрафним.
39'
Ювентус під тиском перебуває на власній половині.
36'
Пулішич головою на дальньому куті воротарського завершував подачу від Леау ударом головою, але поцілив над воротами.
33'
Небезпечний момент
Рабіо виконав удар із лівого флангу штрафного на завершення передачі від Костича, але поцілив повз дальню стійку.
30'
Тіава поклав на газон у боротьбі на лівому фланзі атаки Кін.
28'
Кін із боротьби на лівому фланзі атаки не витиснув навіть кутового.
26'
Біля центральної лінії тримають м'яч команди.
24'
Небезпечний момент
Мілік поцілив у стінку зі штрафного, після чого Костич із відскоку вистрілив повз праву стійку.
22'
Веа перед штрафним перекидав м'яч над Пулішичем, але той підіграв рукою.
20'
Леау на швидкості пройшов Бремера на лівому фланзі, але той устиг накрити простріл суперника.
18'
Тіав зі спини атакував Леау на верховому м'ячі в центрі поля.
15'
Юве сьогодні грає відверто від м'яча.
13'
Небезпечний момент
Щесни врятував команду від спроби Жиру на ближньому куті воротарського завершити передачу з лівого флангу від Леау ударом під дальню стійку.
11'
Леау м'яко піднімав м'яч на дальню стійку, де Ругані зіграв головою задля вибивання.
9'
Контроль м'яча від Мілана на чужій половині.
7'
Удар від Веа в дотик із межі штрафного на завершення передачі Костича з лівого флангу пішов у захисника.
6'
Рейндерс на завершення зміщення з лівого флангу пробив повз протилежну стійку з-за меж штрафного.
4'
Небезпечний момент
Бремер п'ятою блокував на кутовий спробу Жиру завершити п'ятою передачу з лівого флангу від Леау.
3'
Леау просунувся лівим флангом атаки, але його простріл блокували.
1'
Мілан у низькому контролі м'яча на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ювентус іде третім із 5 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 17 очок.
Інфо
Мілан іде другим із 7 перемогами та 1 поразкою — 21 очко.
Запасні: Пінсольо, Перін, Гуйсен, Камб’азо, Міретті, Ніколуссі-Кавілья, Нонге, К’єза, Влахович, Їлдиз, Ілінг.
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Ругані — Веа, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Мілік, Кін.
Запасні: Нава, Барточчоні, Калулу, К’єр, Пеллегріно, Хіменес, Ромеро, Побега, Крунич, Йович, Окафор, Траоре.
Мілан: Міранте — Калабрія, Тіав, Томорі, Флоренці — Муса, Адлі, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мауріціо Маріані (Апрілія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Мілан та туринський Ювентус.
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Анонс матчу Мілан - Ювентус 22.10.2023, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Мілан (Милан) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 22.10.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мілан (Милан) та командою Ювентус (Турин):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Мілан, тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та Мілан у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - Ювентус можна подивитися 22.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Мілан - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команди Мілан був зіграний проти Дженоа - 07.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команди Ювентус був зіграний проти Торіно - 07.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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