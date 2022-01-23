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Мілан - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 08 жовтня 2022, 19:00 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 0
Оновити
39'
Ювентус
Турин
Хід матчу
26' Хуан Куадрадо
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
31%
Нічия
34%
Ювентус
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and Juventus Turin when AC Milan is playing at home is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and Juventus Turin is 1-1. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 12 times, there have been 13 draws while Juventus Turin have won 12 times. The goal difference is 48-47 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 75 meetings, AC Milan have won 19 times, there have been 24 draws while Juventus Turin have won 32 times. The goal difference is 100-80 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 0-0 (AC Milan at home) and 1-1 (Juventus Turin at home).
  • Did you know that AC Milan scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Juventus Turin haven't won in their last 5 games.
  • Juventus Turin haven't won any of their last 6 away matches.
  • Juventus Turin have received 3 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • AC Milan haven't scored in 0 of their 4 home matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 2 of their 3 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's away record this season: 0-2-1.
  • Olivier Giroud is AC Milan's top scorer with 4 goals. Dusan Vlahovic has scored 4 times for Juventus Turin.
  • Rafael Leao has assisted the most goals for AC Milan with 4. Filip Kostic is Juventus Turin's biggest assister (2).
  • Theo Hernandez has more yellow cards (3) than any other player at AC Milan. Manuel Locatelli has collected 3 for Juventus Turin.
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Juventus Turin have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AC Milan wins 1st half in 40% of their matches, Juventus Turin in 44% of their matches.
  • AC Milan wins 40% of halftimes, Juventus Turin wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Serie A, AC Milan has better performance than Juventus Turin.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 2, Juventus Turin won 1, 2 draws.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin have won just 1 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • AC Milan scores 1.8 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 1.2 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Juventus Turin is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Juventus Turin is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams lost their last match.
  • AC Milan scores 1.74 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Juventus Turin scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
Особисті зустрічі
Мілан
4
Перемог
28
Ігор
18
Перемог
Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Мілан 0 - 0 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2020/2021
09.05.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2020/2021
06.01.2021 - 21:45 Мілан 1 - 3 Завершено Ювентус
Останні матчі - Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 21:45 Емполі 1 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Наполі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Мілан 3 - 1 Завершено Динамо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.09.2022 - 21:45 Сампдорія 1 - 2 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Ювентус
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Ювентус 3 - 1 Завершено Маккабі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 16:00 Монца 1 - 0 Завершено Ювентус П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.09.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 2 Завершено Салернітана Н
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Новини команд
Головні події
26'
Хуан Куадрадо
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
31%
Нічия
34%
Ювентус
34%
Склади команд
1
Tatarusanu, Ciprian
19
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
46
Gabbia, Matteo
20
Kalulu, Pierre
32
Pobega, Tommaso
8
Tonali, Sandro
22
Bennacer, Ismael
17
Leao, Rafael
10
Diaz, Brahim
9
Олів'є Жиру
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
19
Bonucci, Leonardo
3
Bremer
12
Алекс Сандро
11
Хуан Куадрадо
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
17
Філіп Костіч
9
Vlahovic, Dusan
14
Аркадіуш Мілік
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 32
    Pobega, Tommaso
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 1
    Tatarusanu, Ciprian
    Воротар
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 14
    Аркадіуш Мілік
    Форвард
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
    26
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 19
    Bonucci, Leonardo
    Захисник
  • 3
    Bremer
    Захисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
2
Блоковано ударів
2
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
Удари в отвір
1
3
Удари повз
2
1
Сейви
4
Кутові
ЖК
1
Трансляція
34'
Небезпечний момент
Рафаель Леау продовжує створювати проблеми супернику! Вінгер Мілана ударом з-за меж карного майданчика перевірив на міцність каркас воріт Войцеха Щенсного.
29'
Небезпечний момент
26'
Жовта картка
Хуан Куадрадо притримав Браїма Діаса за футболку.
20'
Небезпечний момент
Дивом м'яч не опинився у воротах Ювентуса! Сандро Тоналі подав кутовий, П'єр Калюлю переправив на Рафаеля Леау, а той ударом з близької відстані влучив у стійку.
14'
12'
Душан Влахович пропустив м'яч на Аркадіуша Міліка, той прикрив ігровий знаряд корпусом, розвернувся і пробив. Чіпріан Тетерушану парирував удар.
8'
Хуан Куадрадо загрожував воротам суперника ударом з гострого кута. Найімовірніше, Чіпріан Тетерушану контролював ситуацію, але про всяк випадок виконав стрибок.
4'
Скориставшись відсутністю Тео Ернандеса на своїй позиції, Ювентус провів контратаку. Завершилася вона заблокованим ударом Філіпа Костича.
3'
1'
Свисток
Матч розпочався.
Суддівська бригада на чолі з Даніеле Орсато обслуговуватиме сьогоднішній поєдинок.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Тетерушану – Ернандес (к), Томорі, Габбія, Калюлю – Побега, Тоналі, Беннасер – Леау, Жиру, Діас.
Запасні: Міранте, Юнгдаль, Адлі, Бакайоко, Балло Туре, Вранкс, де Кетеларе, Дест, Крунич, Орігі, Ребич, Тіав.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Щенсний – Сандро, Бремер, Бонуччі (к), Данілу – Костич, Рабйо, Локателлі, Куадрадо – Мілік, Влахович.
Запасні:
Італійська класика. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 9-го туру Серії А Мілан – Ювентус.
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Анонс матчу Мілан - "Ювентус" 08.10.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Мілан (Милан) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 08.10.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Мілан (Милан) та командою "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Мілан та "Ювентус" у попередньому футбольному матчі 23.01.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - "Ювентус" можна подивитися 08.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Мілан - "Ювентус", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Челсі - 05.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти Маккабі - 05.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - "Ювентус" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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