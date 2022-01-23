Мілан - Ювентус онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Мілан (Милан) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 08.10.2022
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь между Мілан (Милан) та командою "Ювентус" (Турин):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Мілан та "Ювентус" у попередньому футбольному матчі 23.01.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Челсі - 05.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.
Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команди "Ювентус" був зіграний проти Маккабі - 05.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".
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