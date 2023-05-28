АЗ - Шахтар онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Гол. Удар із лівого флангу штрафного від Мейса Де Віта приняла на себе поперечина, після чого відскок на дальній бік поля партнер перевів назад у зону перед воротарським, де блокували удар Едгора, а з добивання Мейс закрутив у правий кут.