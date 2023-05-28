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АЗ - Шахтар онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 08 липня 2023, 15:30 . Трансляція: UA-Футбол
Рейтинг матчу:
АЗ
Алкмаар
1 - 1
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44'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
АЗ
30%
Нічия
28%
Шахтар
42%
Останні матчі - АЗ
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
28.05.2023 - 15:30 АЗ 1 - 2 Завершено ПСВ П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
21.05.2023 - 15:30 НЕК 0 - 3 Завершено АЗ В
Ліга конференцій 2022/2023
18.05.2023 - 22:00 АЗ 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
14.05.2023 - 21:00 АЗ 5 - 1 Завершено Эммен В
Ліга конференцій 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено АЗ П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Шахтар В
Показати більше
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
АЗ
30%
Нічия
28%
Шахтар
42%
LIVE
Трансляція матчу АЗ - Шахтар
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В ефірі
UA-Футбол
Трансляція
37'
Сидить на газоні з ушкодженням Конопля.
35'
Конопля зачепився за м'яч на правому фланзі атаки, але прострілити з-під Мейса так і не зумів.
32'
Кастільйо пробігся до контратаки через правий фланг, але вчасно не віддав на Зубкова, після чого партнер змушений був здалеку пробити абияк.
30'
АЗ проводив контратаку через правий фланг, яку завершив удар низом у захисника з меж штрафного.
27'
Отримав переведення на лівий фланг атаки Топалов, але від лицьової прострілити на партнера не зміг.
25'
Простріл із лівого флангу від Мейса блокували на кутовий.
23'
Інфо
Павза на воду. Дуже жарко в Нідерландах.
22'
Пошкодження в Бондаря.
21'
Поку забіг до правого кута воротарського, звідки не вигадав ні удару, ні прострілу.
19'
Небезпечний момент
Штанга! Келсі вдалось під тиском розвернутись на вході до правого флангу штрафного, але удар у падінні пішов у ближній каркас воріт.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зубков отримав діагональ з власної половини від Корнієнка, вискочив перед воротарем, залишив того позаду, після чого відіграв захисника та пробив у порожні.
15'
Подачу з лівого флангу від Мейса Твардовський забрав до рук.
13'
Суттєво зменшили оберти гравці АЗ після голу.
11'
Заміна
Едгора замінили на Барасі через травму.
9'
Гоооол!!!
Гол. Удар із лівого флангу штрафного від Мейса Де Віта приняла на себе поперечина, після чого відскок на дальній бік поля партнер перевів назад у зону перед воротарським, де блокували удар Едгора, а з добивання Мейс закрутив у правий кут.
8'
Келсі збили біля центрального кола.
7'
Два простріли від Ван Бредероде з лівого флангу штрафного перехопив Ракіцький. Кутовий.
6'
Шахтар відповів пресингом і ледь не помилились суперники біля власних воріт.
4'
Конопля не пропустив повз себе на правому фланзі захисту Ван Бредероде.
2'
АЗ намагається чинити тиск на половині Шахтаря.
1'
Але картинка з матчу така собі. Переривається подекуди.
1'
Шахтар непогано швидко розігрує м'яч на старті гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні АЗ: Дін, Касіус, Стам, Осей Аддай, Гаудмейн, Копмейнерс, Базур, ван Боммел, Барасі, Бюрместер.
Для обох команд ця гра стане першою на літніх зборах.
АЗ Алкмар: Вергулст — Сміт, Квакман, Гоес, М. Де Віт — Класі, Схутен — Едгор, Д. Де Віт, Ван Бредероде — Поку.
Запасні: Демченко, Фарина, Козік, Пушкарьов, Пузанков, Цуканов, Удод, Янович.
Шахтар: Твардовський — Конопля, Бондар, Ракіцький, Корнієнко — Кастільйо, Назарина — Зубков, Глущенко, Топалов — Келсі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Sportpark vv Dirkshorn (Дірксгорн, Нідерланди) зіграють нідерландський АЗ Алкмар та донецький Шахтар.
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Анонс матчу АЗ - Шахтар 08.07.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою АЗ (Алкмаар) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 08.07.2023
Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу АЗ - Шахтар можна подивитися 08.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу АЗ - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: АЗ (Алкмаар)
Рік заснування АЗ (Алкмаар): 1967
Країна: Нидерланды
Тренер: Джон ван ден Бром

команди АЗ був зіграний проти ПСВ - 28.05.2023, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 04.06.2023, у рамках Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу АЗ - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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