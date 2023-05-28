АЗ - Шахтар онлайн трансляція матчу

між командою АЗ (Алкмаар) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 08.07.2023
Час початку матчу: 15:30
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: АЗ (Алкмаар)
Рік заснування АЗ (Алкмаар): 1967
Країна: Нидерланды
Тренер: Джон ван ден Бром
команди АЗ був зіграний проти ПСВ - 28.05.2023, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди ПСВ.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 04.06.2023, у рамках Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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