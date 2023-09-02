Гранада - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Гранада - Жирона 18.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Гранада (Гранада) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Лос-Карменес.

Дата проведення матчу: 18.09.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Гранада (Гранада)

Рік заснування Гранада (Гранада): 1931

Країна: Испания

Тренер: Роберт Морено



Прошедший поединок команди Гранада був зіграний проти Реал Сосьєдад - 02.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Лас-Пальмас - 03.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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