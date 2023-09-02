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Гранада - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 вересня 2023, 22:00 - Лос-Карменес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матчу:
Гранада
Гранада
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Гранада
29%
Нічия
39%
Жирона
32%
Цікаві факти
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches.
  • Girona FC haven't lost in their last 10 games.
  • Girona FC have lost none of their last 5 away matches.
  • A year ago, Girona FC were number 12 in the table with 4 points. Now they are number 2 with 10 points.
  • Granada CF have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Girona FC have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Granada CF wins 1st half in 31% of their matches, Girona FC in 22% of their matches.
  • Granada CF wins 31% of halftimes, Girona FC wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Granada CF leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Granada CF is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 17% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Granada CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Granada CF's.
  • Granada CF scores 1.75 goals when playing at home and Girona FC scores 1.48 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Гранада
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 5 - 3 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 20:30 Гранада 3 - 2 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.08.2023 - 22:30 Гранада 0 - 2 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.08.2023 - 22:30 Атлетіко 3 - 1 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 21:00 Гранада 0 - 0 Завершено Еспаньол Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 15:00 Жирона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:00 Жирона 3 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:33 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона П
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Гранада
29%
Нічия
39%
Жирона
32%
LIVE
Трансляція матчу Гранада - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Ісідро Діас де Мера.
Запасні: Феррейра (в), Бош, Вайссман, Вільяр, Дьєдіу, Манафа, Переа, Петрович, Пуертас, Руїс, Торрент, Альваро Фернандес.
Інфо
Стартовий склад Гранади: Рауль Фернандес — Нева, Мікель, Діас (к), Санчес — Сарагоса, Гумбау, Мелендо, Кальєхон — Боє, Узуні. Головний тренер — Пако Лопес.
Запасні: Фуїдіас (в), Хуан Карлос (в), Ромеро, Бернардо, Валері, Еррера, Порту, Стуані, Торре, Хастін, Хуанпе.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Гуттьєрес, Ерік, Лопес, Коуту — Блінд — Савіо, Алейш (к), Мартін, Циганков — Довбик. Головний тренер — Мічел.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру Ла Ліги Гранада – Жирона.
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Завершено 19:30 - Сьогодні Салернітана Салернітана 0 Торіно Торіно 3 Завершено 17:03 - Сьогодні Динамо Динамо 2 Ворскла Ворскла 0 Завершено 15:00 - Сьогодні ФК Звягель ФК Звягель 4 Реал Фарма Реал Фарма 0 Завершено 13:30 - Сьогодні ФК Кудрівка ФК Кудрівка 1 Чайка Чайка 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Карпати-2 Карпати-2 3 Металург-2 Металург-2 1

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Анонс матчу Гранада - Жирона 18.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Гранада (Гранада) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Лос-Карменес.

Дата проведення матчу: 18.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Гранада (Гранада)
Рік заснування Гранада (Гранада): 1931
Країна: Испания
Тренер: Роберт Морено

Прошедший поединок команди Гранада був зіграний проти Реал Сосьєдад - 02.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команди Жирона був зіграний проти Лас-Пальмас - 03.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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