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Мілан - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 вересня 2023, 19:45 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 0
Оновити
90'+3
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хід матчу
40' Давіде Калабрія
46' Давіде Калабрія Вийшов: Алессандро Флоренці 49' Schar, Fabian 61' Chukwueze, Samuel Вийшов: Крістіан Пулішич 61' Pobega, Tommaso Вийшов: Reijnders, Tijani 63' Murphy, Jacob Вийшов: Wilson, Callum 63' Gordon, Anthony Вийшов: Almiron, Miguel 72' Рубен Лофтус-Чік Вийшов: Musah, Yunus 73' Tonali, Sandro Вийшов: Anderson, Elliot 81' Maignan, Mike Вийшов: Sportiello, Marco 82' Musah, Yunus 83' Олів'є Жиру
Хто переможе?
82 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
35%
Нічия
34%
Ньюкасл
30%
Цікаві факти
  • AC Milan have a winning streak of 5 matches.
  • AC Milan have won 5 home matches in a row.
  • Newcastle United have lost 3 matches in a row.
  • AC Milan have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 47% of their matches, Newcastle United in 39% of their matches.
  • AC Milan wins 47% of halftimes, Newcastle United wins 39%.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • AC Milan scores 2 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • AC Milan have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 46% of their matches, Newcastle United in 38% of their matches.
  • AC Milan wins 46% of halftimes, Newcastle United wins 38%.
Прогноз на матч
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 Інтер 5 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.09.2023 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.08.2023 - 21:45 Мілан 4 - 1 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2023/2024
21.08.2023 - 21:45 Болонья 0 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Мілан 3 - 1 Завершено Еллас Верона В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 19:30 Ньюкасл 5 - 1 Завершено Астон Вілла В
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Новини команд
Головні події
Олів'є Жиру
83'
Musah, Yunus
82'
Maignan, Mike
Вийшов: Sportiello, Marco
81'
73'
Tonali, Sandro
Вийшов: Anderson, Elliot
Рубен Лофтус-Чік
Вийшов: Musah, Yunus
72'
63'
Murphy, Jacob
Вийшов: Wilson, Callum
63'
Gordon, Anthony
Вийшов: Almiron, Miguel
Chukwueze, Samuel
Вийшов: Крістіан Пулішич
61'
Pobega, Tommaso
Вийшов: Reijnders, Tijani
61'
49'
Schar, Fabian
Давіде Калабрія
Вийшов: Алессандро Флоренці
46'
Давіде Калабрія
40'
Хто переможе?
82 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
35%
Нічия
34%
Ньюкасл
30%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
28
Thiaw, Malick
2
Давіде Калабрія
32
Pobega, Tommaso
33
Krunic, Rade
8
Рубен Лофтус-Чік
10
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
21
Chukwueze, Samuel
22
Pope, Nick
2
Кіран Тріпп'єр
5
Schar, Fabian
4
Botman, Sven
33
Деніел Берн
36
Longstaff, Sean
39
Guimaraes, Bruno
8
Tonali, Sandro
23
Murphy, Jacob
14
Александер Ісак
10
Gordon, Anthony
Стартовий склад
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 21
    Chukwueze, Samuel
    Півзахисник
    61
  • 32
    Pobega, Tommaso
    Півзахисник
    61
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
    72
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
    46 40
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
    63
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 10
    Gordon, Anthony
    63
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
    73
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
    49
  • 4
    Botman, Sven
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Эдди Хау
Статистика матчу
53%
Володіння м'ячем
47%
15
Штрафні
20
16
Фоли
12
6
Удари в отвір
4
Офсайди
3
Сейви
6
5
Кутові
7
Удари повз
3
6
Блоковано ударів
2
3
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Мілан - "Ньюкасл"
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Трансляція
83'
Жовта картка
Жиру відмахнувся від суперника у верховій боротьбі.
82'
Жовта картка
Муса свідомо фолив проти Гімараеша, щоб зупинити небезпечну контратаку.
80'
Заміна
У супроводі лікарів, але самотужки пішов з поля Меньян. Його місце у воротах переходить до Спортьєлло.
79'
Погані новини для вболівальників Мілана. Меньян присів на газон і відмовляється продовжувати зустріч.
77'
Схоже, починається щось на кшталт фінального штурму від господарів. Тиск на ворота Поупа ледь не найсильніший за весь поєдинок.
74'
Небезпечний момент
Леау відгукнувся на подачу Флоренці з флангу та головою підрізав мʼяч у верхній кут. Було близько, не вистачило лічених сантиметрів.
72'
Заміна
Тоналі під аплодисменти залишає поле Сан-Сіро. Андерсон вступить у гру.
72'
Заміна
Муса замінив травмованого Лофтуса-Чіка.
71'
Лофтус-Чік тримається за задню поверхню стегна. Йому вже готують заміну.
65'
Рейндерс перевірив Поупа не найскладнішим ударом з лінії карного. Голкіпер «сорок» зберігає пильність.
63'
Заміна
Тренерський штаб Ньюкасла відповідає. Альмірон і Вілсон на полі, Мерфі та Гордон пішли відпочивати.
61'
Заміна
Стефано Піолі націлений на перемогу. Пулішич і Рейндерс вийшли на поле замість Чуквуезе та Побеги.
58'
Россонері зберігають за собою ігрову ініціативу. Є враження, що Ньюкасл ще більше притиснувся до власних воріт, ніж в першому таймі.
53'
Флоренці виконав ривок флангом, змістився в центр і пробив з лівої. Не влучив як слід по мʼячу, шкіряний повільно викотився за межі поля.
51'
Знову Мерфі завдає удару з-за меж штрафного майданчика. Як і раніше, далеко від цілі.
49'
Жовта картка
Шер у верховій боротьбі вдарив Побегу по потилиці.
46'
Заміна
У перерві Флоренці замінив Калабрію.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Дуже потужний перфоманс від Мілана в першому таймі. Підопічні Едді Гау мають бути задоволені тим, що йдуть у роздягальню за рівного рахунку. Коучу Ньюкасла час вносити зміни в гру.
45+1'
Свисток
Перерва.
41'
Мерфі завдав дальнього удару, який ніяк не загрожував воротам Меньяна. Це лише друга спроба «сорок» забити в сьогоднішньому матчі.
40'
Жовта картка
Калабрія розлютився через рішення арбітра віддати аут супернику і заробив необов’язкову жовту картку.
34'
Небезпечний момент
Справжня паніка почалася в карному Ньюкасла від дій Леау. Португалець обіграв кількох суперників і вийшов на удар, але у вирішальний момент не влучив по мʼячу. Атака продовжилася, Побега розстрілював напівпорожні ворота, втім фортуна знову була на боці англійців — Мерфі виніс із лінії.
32'
Небезпечний момент
Ернандес пролетів по порожньому флангу та прострілив на ближню, куди підключився Жиру. Ця контратака мала всі шанси стати результативною, але Олів’є з кількох метрів не влучив у площину.
31'
Лонгстофф впав у карному Мілана після боротьби з Леау. Арбітр, який знаходився поруч, одразу ж показав, що пенальті не призначить.
25'
Мерфі отримав мʼяч у чужому карному майданчику і одразу ж його втратив під тиском Томорі.
19'
Ернандес класно увірвався до карного з глибини та переправив подачу Леау з кутового в площину воріт. Берн вибив мʼяч із лінії.
18'
Десь 35 метрів було до воріт, однак Крунич наважився на удар злету. Мʼяч ішов під поперечку, але прямо по центру. Поуп перевів на кутовий.
14'
Жиру та Леау мали ще по моменту, але Поуп щоразу займає правильну позицію на лінії та виручає свою команду.
13'
Леау підібрав мʼяч після сейву Поупа та подав точно на голову Чуквуезе. Нігерієць пробив, але кут був надто гострим — воротар усе перекрив.
13'
Побега непогано приклався з-за меж карного. Поупу було складніше, ніж після удару Леау, але він впорався.
11'
Ернандес міг тікати в контратаку, але Лонгстофф легенько підчепив суперника та нівелював загрозу. Навіть без картки обійшлося.
8'
Обмінялися ролями команди, тепер черга Ньюкасла будувати позиційні атаки.
5'
Тріпп’єр подав до карного майданчика, Томорі зняв другий поверх.
4'
Леау не знайшов інших варіантів пройти щільну оборону суперника та вирішив завдати дальнього удару. Поуп не мав проблем, оскільки мʼяч пішов майже по центру.
3'
Мʼяч під контролем Мілана, Ньюкасл зосереджений на захисті.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хосе Марія Санчес Мартінес (Іспанія).
Запасні: Міранте (в), Спортьєлло (в), Адлі, Бартезагі, Йович, К’єр, Муса, Окафор, Пулішич, Рейндерс, Флоренці.
Інфо
Стартовий склад Мілана: Меньян — Ернандес, Тіав, Томорі, Калабрія (к) — Побега, Крунич, Лофтус-Чік — Леау, Жиру, Чуквуезе. Головний тренер — Стефано Піолі.
Запасні: Гарріс (в), Каріус (в), Альмірон, Андерсон, Барнс, Вілсон, Голл, Даммет, Ласселс, Лівраменто, Майлі, Таргетт.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп — Берн, Ботман, Шер, Тріпп’єр (к) — Тоналі, Гімараеш, Лонгстофф — Гордон, Ісак, Мерфі. Головний тренер — Едді Гау.
Россонері з недавніх пір повернули статус регулярного учасника Ліги чемпіонів. У минулому сезоні вони виступили успішно, діставшись півфіналу.
«Сороки» після 20 років повертаються в головний європейський турнір, їх не було тут з сезону 2002/03.
У групу F з італійцями та англійцями потрапили також ПСЖ і Борусія Дортмунд.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів між Міланом і Ньюкаслом.
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Анонс матчу Мілан - "Ньюкасл" 19.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Мілан (Милан) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 19.09.2023
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - "Ньюкасл" можна подивитися 19.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Мілан - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команди Мілан був зіграний проти "Інтер" - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Брентфорд - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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