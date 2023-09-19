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Ньюкасл - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 грудня 2023, 22:00 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
Оновити
19'
Мілан
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
27%
Нічия
38%
Мілан
35%
Цікаві факти
  • Newcastle United have won 3 home matches in a row.
  • When playing away, AC Milan have not scored a goal so far this season.
  • AC Milan have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 33% of their matches, AC Milan in 45% of their matches.
  • Newcastle United wins 33% of halftimes, AC Milan wins 45%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Newcastle United scores 2.03 goals when playing at home and AC Milan scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Ньюкасл
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 19:45 Мілан 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 18:30 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 21:30 Евертон 3 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
09.12.2023 - 19:00 Аталанта 3 - 2 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2023/2024
02.12.2023 - 21:45 Мілан 3 - 1 Завершено Фрозіноне В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Мілан 1 - 3 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.11.2023 - 21:45 Мілан 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2023/2024
11.11.2023 - 16:00 Лечче 2 - 2 Завершено Мілан Н
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
27%
Нічия
38%
Мілан
35%
Склади команд
1
Мартін Дубравка
21
Livramento, Valentino
5
Schar, Fabian
6
Lascelles, Jamaal
2
Кіран Тріпп'єр
7
Joelinton
39
Guimaraes, Bruno
67
Miley, Lewis
10
Gordon, Anthony
9
Wilson, Callum
24
Almiron, Miguel
16
Maignan, Mike
2
Давіде Калабрія
23
Tomori, Fikayo
19
Hernandez, Theo
42
Алессандро Флоренці
80
Musah, Yunus
14
Reijnders, Tijani
8
Рубен Лофтус-Чік
11
Крістіан Пулішич
9
Олів'є Жиру
10
Leao, Rafael
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 9
    Wilson, Callum
    Форвард
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 67
    Miley, Lewis
    Півзахисник
  • 21
    Livramento, Valentino
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 42
    Алессандро Флоренці
    Півзахисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
3
Штрафні
5
4
Фоли
3
1
Удари повз
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Мілан"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
11'
Леау класно взяв на себе гру, обігравши відразу трьох суперників на лівому фланзі. Однак далі у падінні віддав неточний пас.
7'
Офсайд
Вілсон заліз в офсайд. Більш активними є господарі на старті матчу.
5'
Тріпп'єр прямим ударом зі стандарту перекинув і стінку, і ворота.
3'
Після прострілу Томорі зрізав м'яч у власні ворота. Пощастило йому, що Меньян контролював ситуацію.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Обом командам потрібна перемога для проходу в плей-оф ЛЧ. Однак треба ще й паралельно вболівати за Боруссію Дортмунд у матчі проти ПСЖ. Група дуже заплутана і все може помінятися у будь-яку хвилину.
Кадри гостей: Міранте, Нава, Адлі, Бартезагі, Окафор, Побега, Траоре, Чуквуезе, Крунич, Йович, Нсіала.
Мілан: Меньян - Калабрія, Томорі, Ернандес, Флоренці - Муса, Рейндерс, Лофтус-Чік - Пулішич, Жиру, Леау.
Кадри господарів: Гаррісон, Каріус, Берн, Голл, Дамметт, Логстофф, Ісак.
Ньюкасл: Дубравка - Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Лівраменто - Майлі, Гімараес, Жоелінтон - Альмірон, Вілсон, Гордон.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію шостого туру Ліги чемпіонів, у якому Ньюкасл (Англія) зіграє проти Мілана (Італія).
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Мілан" 13.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 13.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Мілан" (Милан):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Мілан" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 19.09.2023 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Мілан" можна подивитися 13.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Мілан", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Тоттенхем" - 10.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди "Мілан" був зіграний проти "Аталанта" - 09.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Мілан" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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