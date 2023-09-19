Ньюкасл - Мілан онлайн трансляція матчу

Інфо

Обом командам потрібна перемога для проходу в плей-оф ЛЧ. Однак треба ще й паралельно вболівати за Боруссію Дортмунд у матчі проти ПСЖ. Група дуже заплутана і все може помінятися у будь-яку хвилину.