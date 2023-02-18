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Борнмут - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 жовтня 2023, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
-
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0'
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
31%
Нічия
31%
Вулверхемптон
37%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, AFC Bournemouth have won 3 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 3 times.
  • AFC Bournemouth's last home win against Wolverhampton Wanderers was in 2015.
  • Last season's matches: 0-0 (AFC Bournemouth at home) and 0-1 (Wolverhampton Wanderers at home).
  • AFC Bournemouth have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth's home record this season: 0-2-2.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 3 goals. Hwang Hee-chan has scored 5 times for Wolverhampton Wanderers.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 13 in the table with 8 points. Now they are number 19 with 3 points.
  • Wolverhampton Wanderers have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Wolverhampton Wanderers have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 28% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 28%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than AFC Bournemouth.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Wolverhampton Wanderers won 2, 2 draws.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • AFC Bournemouth scores 0.6 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 0.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Wolverhampton Wanderers is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Wolverhampton Wanderers is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.12 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
1
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021
24.06.2020 - 20:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
23.11.2019 - 17:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Борнмут 2 - 0 Завершено Сток Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 21:45 Ипсвич Таун 3 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 14:30 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
31%
Нічия
31%
Вулверхемптон
37%
Склади команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
5
Kelly, Lloyd
27
Ілля Забарний
37
Aarons, Max
4
Cook, Lewis
14
Scott, Alex
7
Девід Брукс
29
Billing, Philip
16
Tavernier, Marcus
9
Домінік Соланке
1
Sa, Jose
23
Kilman, Max
15
Dawson, Craig
24
Gomes, Toti
2
Doherty, Matt
8
Gomes, Joao
6
Traore, Boubacar
3
Ait-Nouri, Rayan
7
Neto, Pedro
12
Cunha, Matheus
11
Hee-chan, Hwang
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 7
    Девід Брукс
    Форвард
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 14
    Scott, Alex
    Форвард
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 37
    Aarons, Max
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 7
    Neto, Pedro
  • 12
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 6
    Traore, Boubacar
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 15
    Dawson, Craig
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Гари О'Нил
Трансляція
Інфо
Хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в Ізраїлі.
Інфо
"Вулвз": 1. Са, 2. Доерті, 15. Доусон, 23. Кілман, 24. Тоті, 3. Аіт-Нурі, 8. Гомеш, 6. Траоре, 11. Хван Хі Чхан, 12. Кунья, 7. Нету
Інфо
"Борнмут": 1. Нето, 37. Ейронз, 27. Забарний, 5. Келлі, 3. Керкес, 4. Кук, 14. Скотт, 29. Біллінг, 7. Брукс, 9. Соланке, 16. Таверньє
Інфо
Добрий день, пані та панове! У рамках 9-го туру зустрінуться "Борнмут" Іллі Забарного та "Вулверхемптон". "Вишні" йдуть на 19-й сходинці, "вовки" - на 15-й, але тур ще триває, всі один одного рухають.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Борнмут" - "Вулверхемптон" 21.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 21.10.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 18.02.2023 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Вулверхемптон" можна подивитися 21.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Предыдущий поединок команди "Борнмут" був зіграний проти Евертон - 07.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Астон Вілла" - 08.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Вулверхемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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