Маккабі - Зоря онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Маккабі (Тель-Авив) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадион Градски.
Дата проведення матчу: 25.11.2023
Час початку матчу: 17:30
Історія протистоянь между командами Маккабі (Тель-Авив) та командою Зоря (Луганск):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Маккабі, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Маккабі у попередньому футбольному матчі 09.11.2023 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Кин, Робби и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Маккабі (Тель-Авив)
Рік заснування Маккабі (Тель-Авив): 1906
Країна: Израиль
Предыдущий матч команди Маккабі був зіграний проти Зоря - 09.11.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Маккабі.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти ЛНЗ - 12.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
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