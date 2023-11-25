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Маккабі - Зоря онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 25 листопада 2023, 17:30 - Стадион Градски . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Лукас Фахндрих
Рейтинг матчу:
Маккабі
Тель-Авив
0 - 0
Оновити
29'
Зоря
Луганск
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Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Маккабі
27%
Нічия
30%
Зоря
42%
Цікаві факти
  • Maccabi Tel Aviv FC haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't won in their last 5 games.
  • Derrick Luckassen has more yellow cards (2) than any other player at Maccabi Tel Aviv FC. Ihor Snurnitsyn has collected 2 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Maccabi Tel Aviv FC wins 1st half in 55% of their matches, FC Zorya Lugansk in 33% of their matches.
  • Maccabi Tel Aviv FC wins 55% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Maccabi Tel Aviv FC.
  • On their last meeting Maccabi Tel Aviv FC won by 2 goals.
  • When Maccabi Tel Aviv FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Maccabi Tel Aviv FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Europa Conference League, Maccabi Tel Aviv FC has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • Maccabi Tel Aviv FC's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • Maccabi Tel Aviv FC scores 2.41 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.64 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Маккабі
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Зоря
Ліга конференцій 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Зоря 1 - 3 Завершено Маккабі
Останні матчі - Маккабі
Ліга конференцій 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Зоря 1 - 3 Завершено Маккабі В
Ліга конференцій 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Гент 2 - 0 Завершено Маккабі П
Чемпіонат Ізраїлю 2023/2024
26.09.2023 - 20:30 Hapoel Tel Aviv 0 - 5 Завершено Маккабі В
Ліга конференцій 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Маккабі 3 - 2 Завершено Брейдаблік В
Чемпіонат Ізраїлю 2023/2024
17.09.2023 - 19:45 Маккабі 1 - 1 Завершено Маккабі Бней Рейне Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Ліга конференцій 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Зоря 1 - 3 Завершено Маккабі П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершено Зоря Н
Кубок України 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся П
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Маккабі
27%
Нічия
30%
Зоря
42%
Склади команд
22
Mosquera, Orlando
3
Revivo, Roy
4
Енрiк Саборiт
25
Luckassen, Derrick
2
Cohen, Avishay
16
Kanichowsky, Gavriel
14
Йоріс ван Оверем
42
Peretz, Dor
17
Milson
7
Еран Захаві
10
Biton, Dan
30
Turbaievskyi, Mykyta
11
Alefirenko, Daniil
44
Batagov, Arsenii
55
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
74
Snurnitsyn, Ihor
70
Kyryukhantsev, Igor
22
Micin, Petar
20
В'ячеслав Чурко
10
Nahnoinyi, Denys
7
Денис Антюх
39
Guerrero, Eduardo
Стартовий склад
  • 17
    Milson
  • 7
    Еран Захаві
    Півзахисник
  • 10
    Biton, Dan
    Півзахисник
  • 16
    Kanichowsky, Gavriel
    Півзахисник
  • 14
    Йоріс ван Оверем
    Півзахисник
  • 42
    Peretz, Dor
    Півзахисник
  • 3
    Revivo, Roy
    Захисник
  • 4
    Енрiк Саборiт
    Захисник
  • 25
    Luckassen, Derrick
  • 2
    Cohen, Avishay
    Форвард
  • 22
    Mosquera, Orlando
    Воротар
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 11
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кин, Робби
  • Koval, Yuriy
Статистика матчу
2
Штрафні
3
3
Фоли
2
1
Удари в отвір
1
4
Кутові
1
1
Сейви
1
58%
Володіння м'ячем
42%
1
Удари повз
2
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Маккабі - Зоря
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В ефірі
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Трансляція
27'
Інфо
Гравці ізраїльської команди вже виконали п'ять корнерів, у луганців поки тільки один кутовий у заліку
26'
Кутовий
Господарі продовжують заробляти кутові. Тепер розіграш біля лівого прапорця і Мілсон програв боротьбу захиснику та випустив м'яч за межі поля
24'
Кутовий
І знову кутовий у "жовтих", цього разу Джордан зумів бути першим на м'ячі та вибити його подалі від своїх воріт після навісу
23'
Кутовий
З чергового корнера ізраїльтяни виконали навіс у карний майданчик, де Герреро виграв верхову боротьбу та вибив м'яч
23'
Кутовий
Кутовий у Маккабі, розіграш біля правого прапорця і після спроби прострілу м'яч було переведено на іще один кутовий
21'
Небезпечний момент
Перец отримав пас у карному майданчику після навісу з лівого флангу, пробив злету, і удар було заблоковано захисником, від якого м'яч перейшов на кутовий
20'
Небезпечний момент
Бітон отримав передачу від Коена майже на лінії карного майданчику, пробив по воротах, але удар прямо по центру і Турбаєвський спокійно забирає м'яч до рук
18'
Коен виконує навіс з правого флангу на Захаві, той хоча і виграв верхову боротьбу, але нормально пробити по воротах в нього не вийшло і м'яч перейшов на протилежний фланг де вийшов за межі поля
17'
Інфо
Володіння м'ячем на боці номінальних господарів. "Жовті" грають з м'ячем 58% часу, а луганці відповідно 42%
15'
Небезпечний момент
Захаві вивели на ударну позицію після помилки луганців, він пробив з меж карного майдачнику, але м'яч пролетів повз ворота
14'
Кутовий
Перший кутовий в матчі у Маккабі. Розіграш на лівому фланзі і після навісу на ближню стійку гості вибивають м'яч
13'
Поки боротьба точиться у центрі поля, жодна з команд не переважає у грі
10'
Луганці досить високо пресингують суперника намагаючись заволодіти м'ячем ще на чужій половині поля
9'
Нагнойний намагався виконати досить непогану передачу у карний майданчик суперника, але суперники відіграли чудово і перехопили м'яч
8'
Герреро виконує довгу передачу на Мічина, але пас занадто сильний і м'яч вийшов за межі поля
6'
Поки з м'ячем грають "жовті", але дійти до воріт української команди їм не вдається
4'
Коен прострілює з правого флангу у бік воріт, але Турбаєвський чудово грає на виході та забирає м'яч у руки
2'
Кутовий
Гравці Зорі дуже швидко заробили кутовий, але після навісу номінальні господарі вибили м'яч, а добивання було занадто слабким і голкіпер спокійно забирає м'яч до рук
1'
Свисток
Лукас Фендріх дає свисток про початок матчу. Луганці розвели м'яч з центра поля
Гравці обох команд вже на полі
Інфо
Судитиме матч арбітр зі Швейцарії Лукас Фендріх
Головний тренер Зорі: Юрій Коваль
На лаві запасних: Азіангбе, Боль, Бугай, Горбач, Данченко, Дришлюк, Жилкін, Мішньов, Сапутін
Інфо
Стартовий склад Зорі (4-5-1): Турбаєвський - Снурніцин, Джордан, Батагов, Алефіров - Антюх, Нагойний, Чурко, Мічин, Кирюханцев - Герреро
Головний тренер Маккабі Тель-Авів: Роббі Кін
На лаві запасних: Бондосо, Макон, Тоненбаум, Біттон, Голаса, Давіда, Давідзада, Єйні, Коен, Мішпаті, Тургеман, Шахар
Інфо
Стратовий склад Маккабі Тель-Авів (4-3-3): Москера - Ревіво, Саборіт, Лукассен, Коен - Каніховські, ван Оверем, Перец - Мілсон, Захаві, Бітон
Попередня зустріч цих двох команд, яка була два тижні тому, закінчилася на користь ізраїльської команди з рахунком 3:1
На даний момент Маккабі займає друге місце у групі В маючи в своєму активі шість очок за дві перемоги. Зоря розташовується на одну сходинку нижче з чотирьома очками за одну перемогу та одну нічию
Матч пройде у у місті Бачка-Топола, Сербія на стадіоні "ТСЦ Арена" та розпочнеться о 17:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції перенесеного матчу третього раунду Ліги конференцій між Маккабі Тель-Авів та Зорею
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Анонс матчу Маккабі - Зоря 25.11.2023, Ліга конференцій

Поединок між командою Маккабі (Тель-Авив) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадион Градски.

Дата проведення матчу: 25.11.2023
Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Маккабі (Тель-Авив) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Маккабі, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Маккабі у попередньому футбольному матчі 09.11.2023 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кин, Робби и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Маккабі - Зоря можна подивитися 25.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Маккабі - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Маккабі (Тель-Авив)
Рік заснування Маккабі (Тель-Авив): 1906
Країна: Израиль

Предыдущий матч команди Маккабі був зіграний проти Зоря - 09.11.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Маккабі.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти ЛНЗ - 12.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Слідкуйте за результатами матчу Маккабі - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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