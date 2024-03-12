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Зоря - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 квітня 2024, 15:30 - Славутич-Арена . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 1
Оновити
30'
Динамо
Киев
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Хід матчу
7' Олександр Андрієвський
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
17%
Нічия
29%
Динамо
54%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kyiv when FC Zorya Lugansk is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kyiv is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 2 times, there have been 5 draws while FC Dynamo Kyiv have won 13 times. The goal difference is 39-22 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 48 meetings, FC Zorya Lugansk have won 6 times, there have been 12 draws while FC Dynamo Kyiv have won 30 times. The goal difference is 98-41 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Dynamo Kyiv (3-2 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Zorya Lugansk have won 3 home matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 7 games.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 4 away matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Eduardo Guerrero is FC Zorya Lugansk's top scorer with 7 goals. Vladyslav Andriyovych Vanat has scored 11 times for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 36% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 44% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 36% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 2, FC Dynamo Kyiv won 2, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 1.4 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kyiv is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kyiv is 1.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.41 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.09 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Зоря
6
Перемог
38
Ігор
22
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
12.12.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо В
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Головні події
7'
Олександр Андрієвський ГООЛ!
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
17%
Нічия
29%
Динамо
54%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 19
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
    7
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 4
    Popov, Denys
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Koval, Yuriy
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Статистика матчу
2
Штрафні
4
4
Фоли
2
2
Удари в отвір
2
40%
Володіння м'ячем
60%
Кутові
3
1
Сейви
2
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Динамо
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В ефірі
2+2
Трансляція
22'
Гоооол!!!
19'
Бражко залишився сам на дальній стійці при кутовому та завдав удару. Не влучив у площину, надто складна позиція була.
15'
Зоря трохи активізувалася. Є входження до штрафного, небезпечні простріли. Не вистачає завершального удару.
9'
Бугай виграв боротьбу за верховий мʼяч у Тимчика, але не зміг акцентовано пробити. Легка здобич для Бущана.
7'
Гоооол!!!
Кияни відкривають рахунок з першого ж моменту! Чурко зіграв безвідповідально біля своїх воріт, започаткувавши гольову атаку суперника. На фінальній стадії Шапаренко чудово розібрався і відкотив під удар Андрієвському, а той уже засмутив колишню команду. Хороший постріл з лівої, в протихід голкіперу.
5'
Повільно починають команди. Контроль мʼяча очікувано за Динамо, але все це поки виключно в центральній зоні.
1'
Свисток
Матч начался.
Запасні: Мацапура (в), Турбаєвський (в), Азіангбе, Дришлюк, Кірюханцев, Мішньов, Ндур, Сміт, Хахльов.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Вантух, Батагов, Джордан, Бутко (к) — Башич, Мічин, Чурко — Антюх, Бугай, Герреро. Головний тренер — Юрій Коваль.
Запасні: Моргун (в), Нещерет (в), Беніто, Біловар, Діалло, Дубінчак, Караваєв, Пономаренко, Сирота, Супряга, Ярмоленко.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан (к) — Вівчаренко, Дячук, Попов, Тимчик — Андрієвський, Бражко — Кабаєв, Шапаренко, Волошин — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція перенесеного матчу 6-го туру УПЛ Зоря – Динамо.
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Анонс матчу Зоря - Динамо 04.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 04.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Зоря у попередньому футбольному матчі 12.03.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Динамо можна подивитися 04.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Металіст 1925 - 31.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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