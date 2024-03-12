Зоря - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Динамо 04.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 04.04.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Зоря у попередньому футбольному матчі 12.03.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Металіст 1925 - 31.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

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