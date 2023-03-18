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Динамо - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 березня 2024, 15:30 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
70'
Зоря
Луганск
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Хід матчу
30' Vanat, Vladyslav Andriyovych
46' Tymchyk, Oleksandr Вийшов: Олександр Караваєв 52' Володимир Шепелєв
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
53%
Нічия
20%
Зоря
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Zorya Lugansk when FC Dynamo Kyiv is playing at home is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 15 times, there have been 6 draws while FC Zorya Lugansk have won 4 times. The goal difference is 55-18 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 47 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 29 times, there have been 12 draws while FC Zorya Lugansk have won 6 times. The goal difference is 96-41 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Dynamo Kyiv (3-2 at home and 1-0 away).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 5 games.
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in their last 7 games.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 7-0-2.
  • FC Zorya Lugansk's away record this season: 2-5-2.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 9 goals. Eduardo Guerrero has scored 5 times for FC Zorya Lugansk.
  • Vitaliy Buyalskiy has assisted the most goals for FC Dynamo Kyiv with 5. Denys Nagnoynyi is FC Zorya Lugansk's biggest assister (2).
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 40% of their matches, FC Zorya Lugansk in 36% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 40% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 2, FC Zorya Lugansk won 2, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.2 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Zorya Lugansk is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Zorya Lugansk is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.96 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.54 goals when playing away (on average).
  • FC Zorya Lugansk have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
Особисті зустрічі
Динамо
21
Перемог
37
Ігор
6
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
12.12.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Зоря 1 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Шериф В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Петрокуб Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено Валмієра В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 15:00 Зоря 2 - 2 Завершено Динамо Батуми Н
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Головні події
Володимир Шепелєв
52'
Tymchyk, Oleksandr
Вийшов: Олександр Караваєв
46'
ГООЛ! Vanat, Vladyslav Andriyovych
30'
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
53%
Нічия
20%
Зоря
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
    52
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
    30
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
    46
  • 32
    Vasylʹovych, Mykhavko Taras
    Захисник
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 29
    Yuriiovych, Tokar Bogdan
    Захисник
  • 10
    Juninho
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 4
    Aziangbe, Kodjo
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 11
    Ndour, Alioune
    Форвард
  • 35
    Artemovych, Kapustian Yehor
    Захисник
  • 51
    Ihorovych, Pysarenko Yevhenii
    Півзахисник
  • 38
    Dolbnev, Artem
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Koval, Yuriy
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
2
Удари в отвір
2
2
Блоковано ударів
2
Сейви
1
3
Штрафні
6
3
Кутові
1
2
Офсайди
1
4
Фоли
2
4
Удари повз
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Зоря
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В ефірі
2+2
Трансляція
61'
Небезпечний момент
Динамівці оригінально розіграли вільний удар з межі воротарського майданчика, але Ндур встиг заблокувати удар Ваната в ближній кут.
60'
57'
Башич дальнім ударом перевірив Бущана на пильність. Голкіпер Динамо на місці, за грою слідкує. Цього було достатньо, щоб парирувати удар серба.
55'
Ндур набрав шалену швидкість, здавалося, що вихід сам на сам неминучий, але Михавко в останній момент вибив мʼяч у підкаті.
52'
Жовта картка
Кабаєв не встигав за Жуніньйо та завалив його на газон, щоб зірвати атаку.
46'
Заміна
Караваєв замінив Тимичка.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Динамо весь тайм домінувало та було нагороджене голом, який насправді взагалі не назрівав. Подивимося, що вигадає Зоря. Їм потрібно відповідати, але зробити це буде дуже складно.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
41'
Вкрай невдала спроба Тимчика забити з дальньої дистанції.
37'
Оскільки грати на відбій вже немає сенсу, Зоря старається нав’язати супернику боротьбу в центрі поля. Поки це призвело тільки до того, що в Динамо з’явилося трохи більше вільних зон.
30'
Гоооол!!!
Динамо відкриває рахунок! Ванат зробив ривок за спини захисникам, отримав передачу від Вівчаренка та покарав Сапутіна за несвоєчасний вихід із воріт. Насправді, дуже пощастило киянам забити з першого ж моменту. Тепер буде значно легше.
25'
Поки без небезпечних моментів проходить гра. Погода вносить свої корективи, особливо важко Динамо проводити позиційні атаки.
21'
Волошин виконував навіс на Ваната, але мʼяч прийшов до рук Сапутіна.
17'
Знову бʼє здалеку Ндур, цього разу не так гостро. Бущану навіть не довелося стрибати, щоб парирувати цей удар.
10'
Ндур наважився на удар з-за меж штрафного та змусив Бущана вступити в гру. Якби не кіпер Динамо, мʼяч цілком міг залітати в ближній кут.
8'
Кабаєв вийшов на оперативний простір після дотепної передачі Ваната, але замість прострілу вибив мʼяч за лицьову. Все через сніг на газоні, принаймні про це сигналізує сам вінгер Динамо.
7'
Бражко розрядив свою гармату в напрямку воріт Зорі. Мʼяч летів у Сапутіна, тому він досить легко зафіксував його в руках.
4'
Початок зустрічі проходить під повним контролем Динамо. Зоря ще навіть мʼячем не володіла повноцінно.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Моргун (в), Нещерет (в), Андрієвський, Беніто, Біловар, Діалло, Дубінчак, Дячук, Караваєв, Маткевич, Пономаренко, Сирота.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан (к) — Вівчаренко, Михавко, Попов, Тимчик — Шапаренко, Бражко — Кабаєв, Шепелєв, Волошин — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
Запасні: Набит (в), Доронін, Байрук, Герреро, Мариновський, Сміт.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Токар, Джордан, Капустян, Жуніньйо, Башич (к), Жан Клод, Долбнєв, Писаренко, Мічин, Ндур. ВО головного тренера — Юрій Коваль.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 21-го раунду УПЛ між Динамо та Зорею.
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Анонс матчу Динамо - Зоря 12.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Динамо (Киев) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 12.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Динамо (Киев) та командою Зоря (Луганск):

між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Зоря у попередньому футбольному матчі 18.03.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Зоря можна подивитися 12.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

команди Динамо був зіграний проти Верес - 07.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

команди Зоря був зіграний проти ФК Минай - 07.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

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