  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Зоря - Маккабі Дивитися онлайн
У тренді

Зоря - Маккабі онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 09 листопада 2023, 22:00 - Славутич-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Битон, Джон
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 1
Оновити
20'
Маккабі
Тель-Авив
Дивитись трансляцію
Хід матчу
7' Luckassen, Derrick
Хто переможе?
104 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
41%
Нічия
32%
Маккабі
27%
Цікаві факти
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 33% of their matches, Maccabi Tel Aviv FC in 53% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 33% of halftimes, Maccabi Tel Aviv FC wins 53%.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Maccabi Tel Aviv FC leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Maccabi Tel Aviv FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • Maccabi Tel Aviv FC's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.45 goals when playing at home and Maccabi Tel Aviv FC scores 2.12 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершено Зоря Н
Кубок України 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Зоря В
Кубок України 2023/2024
12.10.2023 - 13:00 ФСК Маріуполь 0 - 1 Завершено Зоря В
Показати більше
Останні матчі - Маккабі
Ліга конференцій 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Гент 2 - 0 Завершено Маккабі П
Чемпіонат Ізраїлю 2023/2024
26.09.2023 - 20:30 Hapoel Tel Aviv 0 - 5 Завершено Маккабі В
Ліга конференцій 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Маккабі 3 - 2 Завершено Брейдаблік В
Чемпіонат Ізраїлю 2023/2024
17.09.2023 - 19:45 Маккабі 1 - 1 Завершено Маккабі Бней Рейне Н
Чемпіонат Ізраїлю 2023/2024
03.09.2023 - 20:30 Хапоэль 0 - 3 Завершено Маккабі В
Показати більше
Головні події
7'
Luckassen, Derrick ГООЛ!
Хто переможе?
104 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
41%
Нічия
32%
Маккабі
27%
Склади команд
30
Turbaievskyi, Mykyta
10
Nahnoinyi, Denys
74
Snurnitsyn, Ihor
44
Batagov, Arsenii
55
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
94
Олег Данченко
7
Денис Антюх
5
Yatsyk, Oleksandr
22
Micin, Petar
70
Kyryukhantsev, Igor
39
Guerrero, Eduardo
22
Mosquera, Orlando
2
Cohen, Avishay
25
Luckassen, Derrick
4
Енрiк Саборiт
3
Revivo, Roy
42
Peretz, Dor
14
Йоріс ван Оверем
16
Kanichowsky, Gavriel
10
Biton, Dan
7
Еран Захаві
17
Milson
Стартовий склад
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 94
    Олег Данченко
    Захисник
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 10
    Biton, Dan
    Півзахисник
  • 7
    Еран Захаві
    Півзахисник
  • 17
    Milson
  • 42
    Peretz, Dor
    Півзахисник
  • 14
    Йоріс ван Оверем
    Півзахисник
  • 16
    Kanichowsky, Gavriel
    Півзахисник
  • 2
    Cohen, Avishay
    Форвард
  • 25
    Luckassen, Derrick
    7
  • 4
    Енрiк Саборiт
    Захисник
  • 3
    Revivo, Roy
    Захисник
  • 22
    Mosquera, Orlando
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кривенцов, Валерий
  • Кин, Робби
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Удари в отвір
2
Кутові
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Маккабі
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Live Zone
Трансляція
17'
Поки що в нашої команди не вдається контроль м'яча у центрі поля. У суперника з цим набагато краще.
14'
Мічін наважився на удар з-за меж штрафної і прямо в руки голкіперу. Перший для українців удар у площину воріт.
13'
Варто відзначити пресинг гостей, які відразу після втрати м'яча намагаються його повернути. Перехід із захисту в атаку українцям не вдається.
10'
М'яч у нашої команди поки що взагалі не тримається. Помилки у перехідних фазах заважають "Зорі" комбінувати.
7'
Гоооол!!!
На жаль, українці пропускають після стандарту. Після розіграшу кутового п'ятою відправив м'яч у сітку Лукассен - 0:1.
5'
Українці віддали ініціативу суперникам і намагаються насамперед надійно зіграти у захисті. Поки що без ударів по воротам.
3'
У дебюті протистояння намагаються більше грати першим номером гості. Українці поки що високо не пресингують.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Маккабі" (стартовий склад): Москера - Коен, Лукассен,Саборіт, Ревіво, Перец, Оверем, Каніховскі, Бітон, Захаві, Мілсон
Інфо
"Зоря" (запасні): Сапутін, Боль, Дришлюк, Жан Клод, Чурко, Мишньов, Венделл, Волошин, Алефіренко, Горбач, Бугай
Інфо
"Зоря" (стартовий склад): Турбаєвський - Батагов, Джордан, Снурніцин, Данченко, Яцик, Мічін, Нагнойний, Антюх, Кирюханцев, Герреро
Луганська "Зоря" в турнірній таблиці групи В Ліги конференцій посідає друге місце. У неї 4 очки після двох проведених поєдинків. У "Маккабі" - три очки. На даний момент у "Маккабі" Тель-Авів є більш ніж місячна пауза в офіційних матчах. Востаннє команда грала 5 жовтня.
Сьогодні в Любліні на полі стадіону "Арена Люблін" відбудеться матч 4-го туру групового етапу Ліги конференцій, у якому зійдуться луганська "Зоря" та "Маккабі" з Тель-Авіва. Початок зустрічі – о 22:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Бешикташ Бешикташ 1 Буде-Глімт Буде-Глімт 2 Завершено 19:45 - Сьогодні ХІК ХІК 0 Айнтрахт Айнтрахт 1 Завершено 19:45 - Сьогодні ПАОК ПАОК 2 Абердин Абердин 2 Завершено 19:45 - Сьогодні Чукарічкі Чукарічкі 0 Фіорентина Фіорентина 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Ференцварош Ференцварош 1 Генк Генк 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Зоря - Маккабі 09.11.2023, Ліга конференцій

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Маккабі (Тель-Авив) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 09.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Кин, Робби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Маккабі можна подивитися 09.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Зоря - Маккабі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Верес - 05.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Маккабі (Тель-Авив)
Рік заснування Маккаби (Тель-Авив): 1906
Країна: Израиль

Предыдущий поединок команди Маккабі був зіграний проти Гент - 05.10.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Гент.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Маккабі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга конференцій та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.