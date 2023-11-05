Зоря - Маккабі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Маккабі (Тель-Авив) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 09.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Кин, Робби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Верес - 05.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Маккабі (Тель-Авив)
Рік заснування Маккаби (Тель-Авив): 1906
Країна: Израиль
Предыдущий поединок команди Маккабі був зіграний проти Гент - 05.10.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Гент.
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