Зоря - Маккабі онлайн трансляція матчу

Луганська "Зоря" в турнірній таблиці групи В Ліги конференцій посідає друге місце. У неї 4 очки після двох проведених поєдинків. У "Маккабі" - три очки. На даний момент у "Маккабі" Тель-Авів є більш ніж місячна пауза в офіційних матчах. Востаннє команда грала 5 жовтня.