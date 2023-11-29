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Арсенал - Ланс онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 29 листопада 2023, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
18'
Ланс
Ланс
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
32%
Нічия
32%
Ланс
36%
Цікаві факти
  • Arsenal FC have won 4 home matches in a row.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not conceded a goal so far this season.
  • Gabriel Jesus is Arsenal FC's top scorer with 3 goals. Sepe Elye Wahi has scored 2 times for RC Lens.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 3. Przemyslaw Frankowski is RC Lens's biggest assister (2).
  • Arsenal FC wins 1st half in 43% of their matches, RC Lens in 46% of their matches.
  • Arsenal FC wins 43% of halftimes, RC Lens wins 46%.
  • The winner of their last meeting was RC Lens.
  • On their last meeting RC Lens won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When RC Lens leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When RC Lens is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than RC Lens.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than RC Lens's.
  • Arsenal FC scores 2.41 goals when playing at home and RC Lens scores 1.41 goals when playing away (on average).
  • RC Lens's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ланс
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Бернлі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Ланс
Чемпіонат Франції 2023/2024
25.11.2023 - 18:00 Клермон 0 - 3 Завершено Ланс В
Чемпіонат Франції 2023/2024
12.11.2023 - 21:45 Ланс 1 - 0 Завершено Марсель В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 ПСВ 1 - 0 Завершено Ланс П
Чемпіонат Франції 2023/2024
04.11.2023 - 18:00 Лор’ян 0 - 0 Завершено Ланс Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
28.10.2023 - 22:00 Ланс 4 - 0 Завершено Нант В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
32%
Нічия
32%
Ланс
36%
Склади команд
22
Raya, David
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
18
Tomiyasu, Takehiro
29
Havertz, Kai
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
9
Jesus, Gabriel
7
Saka, Bukayo
30
Samba, Brice
24
Gradit, Jonathan
4
Danso, Kevin
14
Medina, Facundo
29
Frankowski, Przemyslaw
26
Нампаліс Менді
6
Abdul Samed, Salis
21
Массадіо Айдара
7
Sotoca, Florian
9
Wahi, Sepe Elye
11
Fulgini, Angelo
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 7
    Sotoca, Florian
  • 9
    Wahi, Sepe Elye
    Форвард
  • 11
    Fulgini, Angelo
    Захисник
  • 29
    Frankowski, Przemyslaw
    Півзахисник
  • 26
    Нампаліс Менді
    Півзахисник
  • 6
    Abdul Samed, Salis
    Півзахисник
  • 21
    Массадіо Айдара
    Захисник
  • 24
    Gradit, Jonathan
  • 4
    Danso, Kevin
  • 14
    Medina, Facundo
  • 30
    Samba, Brice
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Haise, Franck
Статистика матчу
1
Штрафні
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Ланс
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
13'
Гоооол!!!
12'
Після навісу Томіясу з флангу чудовий шанс з'явився для Гаверца, але той ударом головою не влучив у кут воріт, пробивши повз ціль. Голкіпер помилився у цьому моменті, просто завалившись на газон. Краще повинен був пробивати Кай.
7'
Зінченко з флангу навісив точно на Жезуса. Бразилець не зміг пробити: просто не влучив належним чином по м'ячу.
5'
У Ланса також голкіпер починав атаку. Самба переводив м'яч праворуч на Градіта - там Зінченко перехопив пас.
3'
М'яч від старту зустрічі під контролем Арсеналу. Рая спробував довгою передачею вивести Сака на оперативний простір, але Медіна чудово зіграв у відборі.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Після неймовірної перемоги ПСВ над Севільєю у ще одному матчі цієї групи (він відбувся трохи раніше) Арсенал прродовжує лідирувати, а Ланс іде на третьому місці у квартеті.
Інфо
У попередньому матчі між командами французи перемогли з рахунком 2:1.
Ланс: Самба - Градіт, Данзо, Медіна - Франковський, Н. Менді, Самед, Айдара - Сотока, Вахі, Фульжіні.
Арсенал: Рая - Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко - Едегор, Райс, Гаверц - Сака, Жезус, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Арсеналом та Лансом.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Монпельє Монпельє 1 Клермон Клермон 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Севілья Севілья 2 ПСВ ПСВ 2 Завершено 19:45 - Сьогодні Галатасарай Галатасарай 3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 Завершено 17:00 - Сьогодні Бенфіка U19 Бенфіка U19 1 Інтер U19 Інтер U19 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Реал U19 Реал U19 6 Наполи U19 Наполи U19 0

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Анонс матчу Арсенал - Ланс 29.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою Ланс (Ланс) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 29.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою Ланс (Ланс):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ланс, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Ланс та Арсенал у попередньому футбольному матчі 03.10.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Haise, Franck розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Ланс можна подивитися 29.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Ланс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Ланс (Ланс)
Країна: Франция
Тренер: Франк Хайзе

Предыдущий матч команди Ланс був зіграний проти Клермон - 25.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ланс.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Ланс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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