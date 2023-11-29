Арсенал - Ланс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Ланс 29.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою Ланс (Ланс) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 29.11.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою Ланс (Ланс):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ланс, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Ланс та Арсенал у попередньому футбольному матчі 03.10.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Haise, Franck розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Ланс (Ланс)

Країна: Франция

Тренер: Франк Хайзе



Предыдущий матч команди Ланс був зіграний проти Клермон - 25.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ланс.

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