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Ланс - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 03 жовтня 2023, 22:00 - Феликс Боллар-Делелис . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Ланс
Ланс
1 - 1
Оновити
37'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
14' Jesus, Gabriel 25' Адріен Томассон
Хто переможе?
108 Користувачів зробило свій вибір
Ланс
34%
Нічия
32%
Арсенал
33%
Цікаві факти
  • Arsenal FC haven't lost in their last 11 games.
  • RC Lens have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • RC Lens wins 1st half in 46% of their matches, Arsenal FC in 45% of their matches.
  • RC Lens wins 46% of halftimes, Arsenal FC wins 45%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When RC Lens leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When RC Lens is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than RC Lens's.
  • RC Lens scores 1.9 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Arsenal FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Ланс
Чемпіонат Франції 2023/2024
29.09.2023 - 22:00 Страсбур 0 - 1 Завершено Ланс В
Чемпіонат Франції 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Ланс 2 - 1 Завершено Тулуза В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Севілья 1 - 1 Завершено Ланс Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
02.09.2023 - 22:00 Монако 3 - 0 Завершено Ланс П
Чемпіонат Франції 2023/2024
26.08.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Ланс П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Арсенал 4 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал В
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Головні події
ГООЛ! Адріен Томассон
25'
14'
Jesus, Gabriel ГООЛ!
Хто переможе?
108 Користувачів зробило свій вибір
Ланс
34%
Нічия
32%
Арсенал
33%
Склади команд
30
Samba, Brice
14
Medina, Facundo
4
Danso, Kevin
24
Gradit, Jonathan
3
Machado, Deiver
6
Abdul Samed, Salis
26
Нампаліс Менді
29
Frankowski, Przemyslaw
28
Адріен Томассон
9
Wahi, Sepe Elye
7
Sotoca, Florian
22
Raya, David
18
Tomiyasu, Takehiro
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 28
    Адріен Томассон
    Півзахисник
    25
  • 9
    Wahi, Sepe Elye
    Форвард
  • 7
    Sotoca, Florian
  • 3
    Machado, Deiver
    Захисник
  • 6
    Abdul Samed, Salis
    Півзахисник
  • 26
    Нампаліс Менді
    Півзахисник
  • 29
    Frankowski, Przemyslaw
    Півзахисник
  • 14
    Medina, Facundo
  • 4
    Danso, Kevin
  • 24
    Gradit, Jonathan
  • 30
    Samba, Brice
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
    14
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Haise, Franck
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
3
Удари повз
3
Штрафні
3
3
Кутові
1
Фоли
3
2
Офсайди
2
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
32%
Володіння м'ячем
68%
LIVE
Трансляція матчу Ланс - Арсенал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
36'
Зінченко проникаючою передачею у штрафний майданчик намагався вивести Троссара на загостроюючу позицію, але там захисник зіграв у підкаті.
34'
Заміна
Все-таки не зможе продовжити гру Сака. Замість нього вийшов Вієйра.
33'
Сака перебуває на газоні - надають йому допомогу медики.
32'
Томіясу навісив у штрафну - м'яч винесено.
29'
М'яч під контролем в Арсеналу. Але поки на своїй половині поля.
Інфо
Дебютний матч для Томассона в основі Ланса у Лізі чемпіонів і перший гол у цьому турнірі.
25'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! Ланс зрівнює рахунок! І теж допомогла обрізка, однак комбінація господарів була ідеальною. Рая далеко вийшов з воріт і неточно виніс м'яч праворуч. Круглий був перехоплений, далі пас вперед на Вахі, а той прекрасно скинув під удар Томассону. Півзахисник пробив точно під праву стійку.
23'
Франковський з флангу подав у воротарський - звідти Томассон в дотик з лету пробив вище воріт.
22'
Розганяли контратаку гості. Едегор намагався передачею знайти попереду Жезуса, але того відтіснили від м'яча захисники.
20'
Небезпечний момент
Після закидання з глибини Гаверц зумів в дотик небезпечно пробити, але Самба прекрасно закрив ближню стійку і парирував удар.
16'
Подача Мачадо покинула межі поля за лицьовою лінією.
Інфо
У другому матчі поспіль забив Жезус.
14'
Гоооол!!!
ГООООООООООЛ! Арсенал відкриває рахунок! Обрізалися господарі на своїй половині поля - Сака перехопив м'яч. Далі Букайо віддав на Жезуса, котрий пройшов по центру і з лінії штрафного пробив у лівий нижній кут.
9'
Рая забрав до рук навіс Франковського.
6'
Небезпечний момент
Непоганий шанс для господарів! Після подачі з кутового Дансо пробив з розвороту, але зовсім трохи не влучив у площину. Голкіпер Арсеналу був не при справах.
4'
Сака не дістався до закидання від партнера.
3'
Франковський подачею з флангу заробив кутовий.
Свисток
Матч начался!
Інфо
У першому турі Арсенал здобув перемогу над ПСВ (4:0), а Ланс зіграв внічию з Севільєю (1:1).
Арсенал: Рая - Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко - Сака, Едегор, Райс, Троссард - Жезус, Гаверц.
Ланс: Самба - Градіт, Данзо, Медіна - Франковський, Менді, Абдул Самед, Мачадо - Сотока, Томассон - Вахі.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому Ланс зустрінеться з Арсеналом.
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Анонс матчу Ланс - Арсенал 03.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Ланс (Ланс) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Феликс Боллар-Делелис.

Дата проведення матчу: 03.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Haise, Franck и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ланс - Арсенал можна подивитися 03.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ланс - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ланс (Ланс)
Країна: Франция
Тренер: Франк Хайзе

Прошедший поединок команди Ланс був зіграний проти Страсбур - 29.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ланс.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Борнмут" - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Ланс - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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