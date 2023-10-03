Ланс - Арсенал онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГООООООООЛ! Ланс зрівнює рахунок! І теж допомогла обрізка, однак комбінація господарів була ідеальною. Рая далеко вийшов з воріт і неточно виніс м'яч праворуч. Круглий був перехоплений, далі пас вперед на Вахі, а той прекрасно скинув під удар Томассону. Півзахисник пробив точно під праву стійку.