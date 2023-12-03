Манчестер Сіті - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 03.12.2023
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:3 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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