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Манчестер Сіті - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 грудня 2023, 18:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
3 - 3
Матч завершено
Тоттенхем
Лондон
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Хід матчу
6' Heung-min, Son 9' Heung-min, Son 31' Foden, Phil 34' Родрi 38' Udogie, Iyenoma Destiny
46' Salvatierra, Bryan Вийшов: П'єр-Еміль Хьойб'єрг 52' Doku, Jeremy Вийшов: Grealish, Jack 61' Grealish, Jack 69' Lo Celso, Giovani 73' Foden, Phil Вийшов: Lewis, Rico 74' Porro, Pedro 79' Lo Celso, Giovani Вийшов: Skipp, Oliver 81' Grealish, Jack 84' Gvardiol, Josko 87' Gvardiol, Josko Вийшов: Натан Аке 87' Alvarez, Julian Вийшов: Матео Ковачіч 87' Ів Біссума Вийшов: Richarlison 90' Kulusevski, Dejan 90' Kulusevski, Dejan 90' Johnson, Brennan 90' Haaland, Erling 90' Емерсон
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Tottenham Hotspur is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 12 times, there have been 5 draws while Tottenham Hotspur have won 11 times. The goal difference is 52-40 in favour of Manchester City.
  • During the last 58 meetings, Manchester City have won 21 times, there have been 8 draws while Tottenham Hotspur have won 29 times. The goal difference is 87-83 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 4-2 (Manchester City at home) and 1-0 (Tottenham Hotspur at home).
  • Tottenham Hotspur have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 28 home matches.
  • Tottenham Hotspur have lost 3 matches in a row.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 5-1-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 14 goals. Son Heung-min has scored 8 times for Tottenham Hotspur.
  • Jeremy Doku has assisted the most goals for Manchester City with 5. James Maddison is Tottenham Hotspur's biggest assister (5).
  • Rodri has more yellow cards (4) than any other player at Manchester City. Yves Bissouma has collected 5 for Tottenham Hotspur.
  • Manchester City have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Tottenham Hotspur in 31% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 80% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Tottenham Hotspur won 3, 0 draws.
  • Manchester City scores 1.4 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Tottenham Hotspur is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Tottenham Hotspur is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.79 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.96 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
14
Перемог
27
Ігор
10
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Янг Бойз В
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 14:30 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Тоттенхем 1 - 4 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Тоттенхем В
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Головні події
90'
Kulusevski, Dejan ГООЛ!
90'
Kulusevski, Dejan
90'
Johnson, Brennan
Haaland, Erling
90'
90'
Емерсон
Gvardiol, Josko
Вийшов: Натан Аке
87'
Alvarez, Julian
Вийшов: Матео Ковачіч
87'
87'
Ів Біссума
Вийшов: Richarlison
Gvardiol, Josko
84'
ГООЛ! Grealish, Jack
81'
79'
Lo Celso, Giovani
Вийшов: Skipp, Oliver
74'
Porro, Pedro
Foden, Phil
Вийшов: Lewis, Rico
73'
69'
Lo Celso, Giovani ГООЛ!
Grealish, Jack
61'
Doku, Jeremy
Вийшов: Grealish, Jack
52'
46'
Salvatierra, Bryan
Вийшов: П'єр-Еміль Хьойб'єрг
38'
Udogie, Iyenoma Destiny
Родрi
34'
ГООЛ! Foden, Phil
31'
ГООЛ! Heung-min, Son
9'
6'
Heung-min, Son ГООЛ!
Склади команд
31
Едерсон
25
Мануель Аканджі
24
Gvardiol, Josko
3
Рубен Діаш
16
Родрi
2
Кайл Уокер
11
Doku, Jeremy
20
Silva, Bernardo
19
Alvarez, Julian
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
13
Vicario, Guglielmo
38
Udogie, Iyenoma Destiny
33
Бен Девіс
12
Емерсон
23
Porro, Pedro
18
Lo Celso, Giovani
8
Ів Біссума
11
Salvatierra, Bryan
21
Kulusevski, Dejan
22
Johnson, Brennan
7
Heung-min, Son
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    90
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
    52
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    87
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    73 31
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
    87 84
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
    34
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 7
    Heung-min, Son
    9 6
  • 11
    Salvatierra, Bryan
    Півзахисник
    46
  • 21
    Kulusevski, Dejan
    90 90
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
    90
  • 18
    Lo Celso, Giovani
    Півзахисник
    79 69
  • 8
    Ів Біссума
    Форвард
    87
  • 38
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Захисник
    38
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 12
    Емерсон
    Захисник
    90
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
    74
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Анге Постекоглу
Статистика матчу
8
Удари повз
10
Кутові
8
55%
Володіння м'ячем
45%
4
Удари в отвір
4
3
Блоковано ударів
3
16
Штрафні
16
1
Сейви
2
14
Фоли
14
2
Офсайди
2
4
ЖК
4
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
90+7'
Свисток
Фінальний свисток. Два різні тайми. У другому "шпори" мали кращий вигляд. Детальніше - у звіті.
90+6'
Штурм "Сіті" триває. Тримається "Тоттенгем".
90+2'
Жовта картка
Ще три хвилини грати. Жовта тим часом Деяну за фол.
90'
Гоооол!!!
3:3!!!! Кулусевскі забиває головою після навісу з флангу від Джонсона! Не дограв із Деяном Аке.
87'
Заміна
Гвардіол і Альварес пішли, Аке і Ковачич вийшли. У "Тоттенхема" Біссума сідає на лавку, вискакує Рішарлісон.
84'
Жовта картка
Гвардіол заробляє жовту, він підбив ногу Скіппа.
81'
Гоооол!!!
"Сіті" виходить уперед. Удоджі помилився і загубив м'яч біля свого штрафного, його відібрав Родрі. Голанд прострілив на Гріліша, а Джек забив. 3:2!
78'
Заміна
Скіпп замість Ло Чельсо.
77'
"Сіті" завівся. Безперервно контролює м'яч під овації публіки.
76'
Небезпечний момент
Удар Родрі над воротами після скидки Льюїса. Ріко вийшов на заміну замість Фодена.
74'
Порро отримує жовту за грубий фол проти гравця "Сіті", заїхав ззаду по ногах.
71'
Небезпечний момент
Ло Чельсо!!! Ще один удар, над хрестовиною м'яч пролетів, постріл підкоригував потужний литковий м'яз Гріліша.
69'
Гоооол!!!
Що і треба було довести! Ло Чельсооооо!!! Девіс вибив м'яч головою вперед, Сон підхопив, знайшов Ло Чельсо, аргентинець змістився і пробив під штангу. Після виходу Гейб'єрга "шпори" стали краще триматися під тиском "Сіті".
67'
Без небезпечних моментів поки що. Але відчувається, що забити може хто завгодно і коли завгодно.
63'
Офсайд
Удоджі потрапив в офсайд. Але в його рамках 38-й номер "шпор" не викотив м'яч у ноги Сону. А зобов'язаний був.
60'
Тисне "Сіті" на футболістів "Тоттенхема". Поки що "шпори" взагалі не мають шансів на позиційні атаки. Навіть на контратаки.
56'
Офсайд у Кулусевського.
52'
Заміна
Доку пішов, Гріліш вийшов. Напевно, Жеремі отримав травму.
50'
Гейб'єрг, який вийшов на заміну, збиває Голанда.
45'
Небезпечний момент
Другий тайм стартує з небезпечного моменту. Вікаріо віддав пас у ноги... Бернарду Сілві, португалець вирізав м'яч зовнішнім боком стопи в дев'ятку - воротар витягнув!
45+3'
Свисток
Перерва. "Сіті" провів перший тайм у божевільному темпі й заслужив вести в рахунку.
45'
Три хвилини арбітр накинув.
42'
Не вийшло у "Тоттенхема" вискочити у швидку контратаку, Вокер прочитав простріл із правого флангу.
38'
Жовта картка
Удогі - жовта, врубав ззаду по ногах Фодену.
35'
Небезпечний момент
Альварес!!!! Штанга! Хуліан легко пішов від Девіса і пробив у дальню стійку.
34'
Жовта картка
Родрі отримує жовту, збив Педро Порро.
32'
Гоооол!!!
Який гол забиває "Сіті"! Голанд на Доку, Жеремі на Альвареса, той на Фодена, а Філ у ворота! Класний комбінаційний гол!
30'
Небезпечний момент
Докуууууу!!! Який момент. Контратака "Сіті", Жеремі змістився, пробив у дальній кут, але влучив у поперечину.
26'
Офсайд у Вокера, Кайл забіг у положення поза грою.
21'
Високий темп матчу. "Тоттенгем" встиг провести одну коротку позиційну атаку, а потім ще одну контратаку. Джонсон втік від Гвардіола, прострілив на Сона, але його випередив Діаш і вибив на корнер.
16'
Ще один удар Ерлінга - вже не з такої небезпечної позиції, але корнер вичавив.
13'
Небезпечний момент
Нечасто таке буває. Голанд у дотик не замкнув простріл на порожні ворота. Шалений пресинг "Сіті". Просто божевільний тиск "містян".
9'
Гоооол!!!
1:1!!!! ГОООЛ! Сон, Сон... зрізав м'яч випадково у свої ворота під час подачі "Сіті" зі штрафного. Таке буває.
7'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Сон! Зразкова контратака "шпор". Хіль розвернувся, Кулусевскі віддав на Сона, кореєць продавив Доку і прошив Едерсона! 0:1!
6'
Вікаріо тягне удар Доку. Починає Жеремі плести свої мережива.
3'
Аканджі врізався у Вікаріо на подачі з корнера, явний фол.
2'
Кутовий заробив "Сіті".
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Лава запасних "шпор": Форстер, Остін, Доррінгтон, Шкіпп, Гейб'єрг, Сантьяго, Доулі, Рішарлісон, Веліз
Інфо
Лава запасних "містян": Ортега, Філліпс, Стоунз, Аке, Ковачич, Гріліш, Гомес, Бобб, Льюїс
Інфо
"Тоттенгем": Вікаріо, Порро, Ройял, Девіс, Удогі, Біссума, Ло Чельсо, Кулусевський, Джонсон, Сон, Хіль
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол, Родрі, Бернарду, Фоден, Доку, Альварес, Голанд
Інфо
Добрий день, пані та панове! Друга команда чемпіонату Англії приймає шосту.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" 03.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 03.12.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" можна подивитися 03.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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