Манчестер Сіті - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" 19.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 19.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось с таким счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Арсенал - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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