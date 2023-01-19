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Манчестер Сіті - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 січня 2023, 22:00 - Этихад
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
27%
Тоттенхем
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Tottenham Hotspur is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 11 times, there have been 5 draws while Tottenham Hotspur have won 11 times. The goal difference is 48-38 in favour of Manchester City.
  • During the last 56 meetings, Manchester City have won 20 times, there have been 8 draws while Tottenham Hotspur have won 28 times. The goal difference is 83-80 in favour of Manchester City.
  • Last season Tottenham Hotspur won both games against Manchester City (1-0 at home and 3-2 away).
  • Did you know that Manchester City scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 7-1-1.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 21 goals. Harry Kane has scored 15 times for Tottenham Hotspur.
  • Manchester City wins 1st half in 45% of their matches, Tottenham Hotspur in 33% of their matches.
  • Manchester City wins 45% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Tottenham Hotspur won 3, 0 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Manchester City scores 1.2 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Tottenham Hotspur is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Tottenham Hotspur is 0.8.
  • Manchester City scores 3.03 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
13
Перемог
24
Ігор
9
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.02.2021 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 14:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Portsmouth В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 4 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 16:00 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 14:30 Брентфорд 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
27%
Тоттенхем
35%
Трансляція
Тоттенгем: Льоріс - Ромеро, Даєр, Девіс - Емерсон, Бентанкур, Хойб'єрг, Перішич - Кулусевскі, Сон - Кейн.
Манчестер Сіті: Едерсон - Льюїс, Аканджі, Стоунс, Аке - Гюндоган, Родрі, Гріліш - Марез, Голанд, Альварес.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Перед стартом поєдинку "містяни" ідуть на другому місці АПЛ, а "шпори" - на п'ятій позиції. Розрив між командами складає шість очок з матчем у запасі у лондонців
Свисток
Головний арбітр цього матчу - Саймон Хупер.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію перенесеного матчу сьомого туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенгема.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" 19.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 19.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось с таким счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" можна подивитися 19.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 14.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Арсенал - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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