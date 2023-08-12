Евертон - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Фулгем 19.12.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 19.12.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Фулгем, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Фулгем у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Фулгем можна подивитися 19.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу Евертон - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Бернлі" - 16.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Предыдущий поединок команди Фулгем був зіграний проти "Ньюкасл" - 16.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок англійської ліги та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.