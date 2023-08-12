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Евертон - Фулгем онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 19 грудня 2023, 21:45
Головний суддя: Грэм Скотт
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
16'
Фулгем
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
31%
Фулгем
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Fulham FC when Everton FC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Fulham FC is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 15 times, there have been 1 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 39-15 in favour of Everton FC.
  • During the last 37 meetings, Everton FC have won 19 times, there have been 5 draws while Fulham FC have won 13 times. The goal difference is 56-39 in favour of Everton FC.
  • Everton FC's last home win against Fulham FC was in 2018.
  • Everton FC have a winning streak of 3 matches.
  • Everton FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 18% of their matches, Fulham FC in 32% of their matches.
  • Everton FC wins 18% of halftimes, Fulham FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Fulham FC.
  • On their last meeting Fulham FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Fulham FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Fulham FC won 3, 1 draws.
  • Everton FC scores 0.8 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 1.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Fulham FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Fulham FC is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Everton FC scores 1.04 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • Fulham FC have lost 3 away matches in a row.
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
12
Ігор
4
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.02.2021 - 21:00 Евертон 0 - 2 Завершено Фулгем
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 21:30 Евертон 3 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Фулгем 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Фулгем 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Вулверхемптон В
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
31%
Фулгем
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 2
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 3
    Ughelumba, Calvin
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 8
    Wilson, Harry
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 22
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 19
    Muniz, Rodrigo
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Силва, Марку
Статистика матчу
1
Штрафні
2
1
Фоли
1
1
Офсайди
Трансляція
10'
Гує ввійшов до карного та небезпечно прострілював у другий темп. І Калверт-Льюїн, і Макніл пробігли повз ту зону, куди пішов мʼяч.
8'
Дуже класна комбінація вийшла в гостей, але Рід на завершальному етапі зіграв погано. Не прийняв з першого разу мʼяч і дозволив Брентвейту його відібрати.
5'
Спокійний початок поєдинку. Жодна з команд не збирається форсувати події в кубковій грі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Грем Скотт.
Запасні: Віржінія (в), Лонерган (в), Бету, Годфрі, Данжума, Доббін, Меткаф, Хант, Шерміті.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Брентвейт, Тарковскі (к), Кін — Гарнер, Онана, Гує, Паттерсон — Макніл, Калверт-Льюїн, Гаррісон. Головний тренер — Шон Дайч.
Запасні: Родак (в), Балло Туре, Де Кордова-Рід, Діоп, Карлос Вінісіус, Кастань, Кейрні, Лукич, Перейра.
Інфо
Стартовий склад Фулгема: Лено — Робінсон, Бессі, Адарабіойо, Тете — Рід, Пальїнья — Вілліан, Івобі, Вілсон — Муніз. Головний тренер — Марку Сілва.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію чвертьфіналу Кубку футбольної ліги між Евертоном і Фулгемом.
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Анонс матчу Евертон - Фулгем 19.12.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 19.12.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Фулгем, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Фулгем у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Фулгем можна подивитися 19.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу Евертон - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Бернлі" - 16.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий поединок команди Фулгем був зіграний проти "Ньюкасл" - 16.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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